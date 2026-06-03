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Sale a la luz que ‘la Bruja Lola’ se murió en enero de 2019: “Lleva enterrada en el cementerio de Sevilla siete años y su familia no está pagando las tasas”

‘El tiempo justo’ ha revelado que la televisiva que pronunciaba la famosa frase de “Te voy a poner dos velas negras” podría ser exhumada tras el impago de su familia

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Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Mediaset España)
Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Mediaset España)

Lola Montero, conocida por toda España como la Bruja Lola, es uno de los grandes iconos de la televisión. Sin embargo, aunque llevaba años fuera del foco público, lo que hasta ahora se desconocía era que murió el 10 de enero de 2019 y sus restos siguen en el cementerio de Sevilla, donde podrían ser exhumados por el impago de las tasas, según ha confirmado El tiempo justo.

La última renovación de la concesión en el cementerio de Sevilla se produjo en 2024 y, según ha contado un periodista al programa de Telecinco, los hijos de Lola Montero no están respondiendo al pago de las tasas. Esa falta de abono abre la posibilidad de que el cuerpo sea desenterrado. El espacio de Telecinco ha sostenido además que la vidente murió en la ruina.

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El programa ha precisado que la artista llevaba años enterrada sin que hubiese llegado a trascender públicamente: “Se llamaba realmente Dolores Ponce y lleva enterrada en el cementerio de Sevilla siete años. Sus últimos años han sido una desgracia”. Según el periodista de El tiempo justo, sus últimos años no fueron fáciles: “Estuvo pasando por una depresión y todo viene a raíz de la muerte de su marido hace 10 años. Es cuando ella deja de aparecer. Estuvo ingresada tres años y decide coger el alta voluntaria”.

Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Mediaset España)
Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Mediaset España)

La muerte de la bruja Lola

La noticia fija una fecha que hasta ahora no se había hecho pública: el fallecimiento se produjo el 10 de enero de 2019. El riesgo actual no está ligado a una investigación judicial ni a un traslado ya decidido, sino a la situación administrativa de la sepultura en el cementerio sevillano y el pago por parte de sus familiares.

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La información difundida por Telecinco señala que la concesión se renueva periódicamente y que la última actualización correspondió a 2024. La falta de respuesta de la familia es, según el programa, el elemento que puede desencadenar la exhumación. Antes de ese desenlace póstumo, la Bruja Lola había sido durante años uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. Sus primeros pasos televisivos estuvieron en Canal 47 de Sevilla, donde hacía consultas de tarot ante las cámaras.

En esa etapa popularizó una de sus frases más recordadas: “Te voy a poner dos velas negras que te vas a acordar de Lola Montero”. Esa expresión llamó la atención de Jorge Salvador, actual director de El Hormiguero, y precedió al salto que la convirtió en personaje nacional. La gran exposición mediática llegó a partir de 1999 con Crónicas Marcianas, el programa de Javier Sardà que la transformó en un rostro conocido para millones de espectadores.

La localidad cuenta con una terrorífica ruta que permite conocer sus rincones más secretos

El recorrido televisivo de la Bruja Lola

También participó en El castillo de las mentes prodigiosas, un reality de Antena 3 en el que convivían magos, mentalistas y videntes. Allí terminó como segunda finalista, por detrás del mentalista Jorge Astyaro. El declive de su presencia pública fue rápido. Para 2004, cuando concursó en ese formato, su etapa de máxima fama ya había quedado atrás y, con el paso de los años, su figura se fue apartando de la memoria más visible de la televisión.

Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Canal Sur)
Sale a la luz que la bruja Lola lleva muerta desde 2019 (Canal Sur)

Hubo reapariciones puntuales. En 2011 se sentó junto a Jaime Cantizano en ¿Dónde estás corazón? y se sometió a un polígrafo, donde se sintió ridiculizada después de que la máquina determinara que sus poderes eran falsos. Volvió a aparecer en 2017 en Los Reporteros, de Canal Sur, en un programa centrado en estafas y timos vinculados a la videncia: “Yo soy vidente. No soy estafadora ni engaño. Hoy en día muchos no son videntes, son falsas y se lo digo en su cara”.

En esa misma intervención explicó que su salida de la televisión no tuvo que ver con la pérdida de interés del público, sino con el golpe personal que supuso la muerte de su marido. Ese episodio, según el relato recuperado ahora por Telecinco y la confirmación de El tiempo justo, precedió los años de depresión, el ingreso prolongado y la muerte de Lola Montero en 2019.

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