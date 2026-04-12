España

Albóndigas de salmón: una receta con una textura inigualable y que sirve como primer plato o tapa moderna

Es un plato fácil de hacer con el que puedes sorprender a tus invitados

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Una receta diferente de la tradicional
Albóndigas de salmón. (Freepik)

Las albóndigas son un plato muy asentado en la cocina española, pero normalmente se suelen hacer con algún tipo de carne. Sin embargo, no es la única forma de prepararlas. Si quieres hacer un plato más saludable y fácil de hacer, esta receta de salmón es una gran opción.

Es fundamental prepararlas utilizando salmón fresco finamente picado, que se combina cuidadosamente con pan rallado, huevo y diversas especias aromáticas. Después, se fríen hasta que queden bien doradas y se pueden servir calientes o frías. Además, se pueden acompañar con diferentes salsas.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de salmón fresco (sin piel ni espinas)
  2. 1 huevo
  3. 2 cucharadas de pan rallado
  4. 1 diente de ajo
  5. 1 ramita de perejil fresco
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. Aceite de oliva virgen extra
  8. Ralladura de 1/2 limón (opcional)
  9. 1 cucharada de harina (para rebozar)

Cómo hacer albóndigas de salmón, paso a paso

  1. Pica el salmón muy fino con cuchillo o con una picadora, asegurando que quede una pasta con trozos pequeños.
  2. Añade el salmón picado a un bol. Incorpora el huevo, pan rallado, ajo y perejil muy picados, sal, pimienta y ralladura de limón.
  3. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Si está muy blanda, añade un poco más de pan rallado.
  4. Forma bolitas del tamaño de una nuez.
  5. Pásalas por harina para sellarlas y evitar que se deshagan al freír.
  6. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las albóndigas a fuego medio, girándolas para dorar todos los lados.
  7. Retira y escurre sobre papel absorbente.
  8. Sirve caliente como tapa, acompañadas de arroz blanco o una ensalada fresca. También se pueden tomar frías.

Consejos técnicos:

  • Procura que la mezcla no quede demasiado húmeda, así las albóndigas no se romperán al freír.
  • No sobrecargues la sartén para que la temperatura del aceite se mantenga estable.
  • Puedes añadir un poco de cebolla muy picada para más jugosidad.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta da para 14 albóndigas aproximadamente. Si vas a invitar a más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder sabor ni consistencia.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 8 g 
  • Hidratos de carbono: 3 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las albóndigas de salmón deben conservarse en la nevera dentro de un recipiente hermético bien cerrado, donde se mantienen en buen estado hasta aproximadamente dos días sin perder su sabor ni textura. También es posible congelarlas antes de freírlas, lo que permite alargar su vida útil hasta un mes, facilitando así su preparación con antelación y su consumo en otro momento más conveniente sin comprometer su calidad.

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