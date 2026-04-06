Galicia afronta una tarde de incendios fuera de control con más de 40 hectáreas afectadas en Ponteareas, Carballo y A Laracha y un amplio despliegue de medios

Efectivos de bomberos durante un incendio en Zamora (Emilio Fraile - Europa Press)

Los servicios de extinción de incendios forestales trabajan a contrarreloj en la tarde de este lunes en distintos puntos de Galicia, donde permanecen activos varios fuegos que, en conjunto, han afectado ya a más de 40 hectáreas de superficie, según la última actualización facilitada a las 17.00 horas por la Consellería do Medio Rural a Europa Press. Las incidencias más relevantes se localizan en el municipio pontevedrés de Ponteareas y en los coruñeses de Carballo y A Laracha, donde el despliegue de medios aéreos y terrestres trata de contener el avance de las llamas en un contexto marcado por el viento.

En Ponteareas, el incendio declarado en el monte Galleiro, en la parroquia de Ribadetea, permanece activo desde las 14.47 horas. Las primeras estimaciones apuntan a que el fuego ha arrasado ya más de 20 hectáreas. En la zona operan tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, 10 agentes, una pala y un técnico, en un dispositivo amplio que refleja la magnitud del episodio.

Condiciones adversas en Ponteareas

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, ha señalado que los equipos de extinción están “intentando controlar” el incendio, si bien ha reconocido que la situación resulta “complicada” debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por la intensidad del viento, que favorece la propagación de las llamas. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, el origen del fuego se sitúa en el incendio de un tractor, cuyas llamas se habrían extendido rápidamente por efecto de las fuertes rachas.

El avance del fuego ha obligado además a adoptar medidas preventivas en la zona. En concreto, la regidora ha informado de que se ha procedido al desalojo de un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro, como medida de precaución ante la cercanía de las llamas. Este tipo de actuaciones se enmarca dentro de los protocolos habituales de seguridad para evitar riesgos a la población, especialmente en entornos rurales donde la proximidad entre viviendas y masa forestal incrementa la vulnerabilidad.

Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción de un incendio en Lugo (Adrián Irago / Europa Press)

Focos activos en la provincia de A Coruña

En paralelo, la provincia de A Coruña registra otros dos incendios activos que también concentran esfuerzos significativos por parte de los servicios de emergencia. En el municipio de Carballo, en la parroquia de Noicela, permanece activo desde las 14.20 horas un fuego que ya ha superado las 20 hectáreas quemadas. En este punto trabajan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo.

A escasa distancia, en el término municipal de A Laracha, otro incendio forestal se encuentra activo desde las 13.21 horas. Por el momento no se ha concretado una estimación oficial de la superficie afectada, si bien el dispositivo desplegado incluye dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigadas, dos agentes y una pala. La simultaneidad de estos fuegos en una misma área geográfica añade presión a los equipos de extinción, que deben repartir recursos en varios frentes abiertos.

Mientras tanto, en el municipio de Vigo se ha logrado estabilizar otro incendio declarado en la parroquia de Lavadores. Este fuego, que se inició a las 14.19 horas, quedó controlado a las 15.39 horas tras afectar a una superficie de 0,2 hectáreas de monte raso. La rápida intervención de los medios permitió evitar su propagación y reducir su impacto, en contraste con la evolución más compleja de los incendios activos en otros puntos de la comunidad.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

La evolución de los distintos focos a lo largo de la tarde continúa condicionada por factores como el viento y la orografía del terreno, que dificultan las labores de control y extinción, en una jornada en la que Galicia vuelve a enfrentarse a varios incendios simultáneos.