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Ver al Papa no será tan fácil: la Santa Sede exige una inscripción previa y en Barcelona ya se han agotado todos los cupos

La visita del Pontífice costará alrededor de 15 millones de euros y todavía no tiene agenda confirmada

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La Santa Sede exige una inscripción previa para ver al Papa en España. (Europa Press)
La Santa Sede exige una inscripción previa para ver al Papa en España. (Europa Press)

Cada vez queda menos. Leon XVI pondrá pie en España entre los días 6 y 12 de junio. No obstante, aunque ver al Papa será gratis, se exige una inscripción previa para todos los que quieran asistir a los actos. Los interesados podrán registrarse de manera manual o por grupos (parroquias, colegios, institutos de vida consagrada o movimientos), según ha explicado Fernando Giménez Bcarriocanal, coordinador nacional del viaje de su santidad.

“El sistema de inscripciones permitirá a la organización distribuir mejor a los asistentes, así como tener una previsión para cuestiones logísticas”, ha indicado. Sin embargo, por otra parte, será posible acudir a eventos en espacios abiertos sin necesidad de registrarse formalmente.

El sistema de inscripción se activará el día que lo autorice la Santa Sede y se realizará a través de la web oficial del viaje, www.conelpapa.es. La inscripción para periodistas estará abierta hasta el 30 de abril, con espacios específicos para facilitar su trabajo en Madrid (6-9 de junio), Barcelona (9-10 de junio), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (11-12 de junio).

Las inscripciones continúan abiertas en Madrid y Canarias, mientras que en Barcelona ya se ha completado el cupo.

El papa León XIV saluda desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro tras pronunciar su mensaje "Urbi et Orbi" (A la ciudad y al mundo), el Domingo de Pascua en el Vaticano, 5 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro tras pronunciar su mensaje "Urbi et Orbi" (A la ciudad y al mundo), el Domingo de Pascua en el Vaticano, 5 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Una visita de más de 100 millones de euros

El presupuesto mínimo estimado para la visita asciende a 15 millones de euros, aunque la cifra final dependerá de la agenda aún por confirmar por la Santa Sede.

La Conferencia Episcopal ha enviado un dosier de patrocinio a empresas e inversores, con cinco niveles de colaboración: desde el gran benefactor (entre 500.000 y un millón de euros, con reuniones exclusivas con el Papa) hasta el amigo (1.000 euros, con reconocimiento mediante certificado oficial).

Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española. (Europa Press)
Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española. (Europa Press)

“El Papa se encontrará y saludará a muchas personas durante el viaje, especialmente a las más desfavorecidas. Eso es seguro. También lo es que las cosas tienen su precio, las pantallas que vamos a poner, por ejemplo, para que cientos de miles de personas puedan seguir los actos, hay que pagarlas. Por eso pedimos la colaboración de todos. Y cada persona aporta lo que puede. Hay empresas que también lo pueden hacer y es de bien nacido ser agradecido”, ha dicho Barriocanal.

Actualmente, la mitad del presupuesto ya estaría cubierta por empresas, fundaciones y particulares, y se espera que el impacto económico total supere los 100 millones de euros.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

“Alzad la mirada”

El lema de la visita será “Alzad la mirada”, frase pronunciada por Cristo en su encuentro con la samaritana. Según Josetxo Vera, responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, es “una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, a través de la contemplación y la apertura a los demás... En ese ‘alzad’ se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)”.

Desde la organización se ha diseñado un sistema de transparencia y buena gobernanza de los recursos y se ha acordado una contabilidad homologada para todos los comités organizadores para que la gestión se haga con criterios armonizados. Todos los movimientos estarán auditados por la consultora Ernst & Young (EY) para garantizar la transparencia, y finalmente se llevará a cabo un estudio del impacto económico del viaje del papa.

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