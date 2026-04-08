El papa León XIV lanzó una dura reprimenda a Trump

El primer pontífice nacido en EE. UU. ha hecho un llamado constante al diálogo en Medio Oriente. Se refirió a las amenazas de Trump a Irán como "verdaderamente inaceptables".

El papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, emitió el martes una inusual reprimenda contra el presidente Donald Trump, al decir que era "verdaderamente inaceptable" amenazar con acabar con "toda la civilización" de Irán.

No mencionó al presidente por su nombre, pero estaba claro a quién se refería.

"Hoy, como todos sabemos, también se ha producido una amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto es verdaderamente inaceptable", les dijo el papa a los periodistas el martes por la noche en Italia, horas antes de que Trump anunciara que se había alcanzado un alto al fuego de dos semanas. "Aquí hay ciertamente cuestiones de derecho internacional, pero aún más, es una cuestión moral que concierne al bien de la gente en su conjunto, en su totalidad".

Trump había amenazado anteriormente con destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si Teherán no permitía el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz. La destrucción deliberada de infraestructuras civiles está prohibida por el derecho internacional. La amenaza de Trump suscitó la condena generalizada de legisladores demócratas y republicanos, así como de funcionarios de las Naciones Unidas y otras personas de todo el mundo.

En su primer año como pontífice, León ha evitado en gran medida meterse directamente en la política estadounidense, pero ha pedido sistemáticamente el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la vuelta al diálogo para resolver el conflicto. También ha rechazado los esfuerzos de algunos miembros del gobierno de Trump por enmarcar la guerra en términos cristianos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió en marzo a los estadounidenses que rezaran por la victoria en la batalla y la seguridad de sus soldados "en el nombre de Jesucristo".

Poco después, el papa hizo una advertencia en contra de invocar el nombre de Jesús para la batalla, en la que dijo que Jesús "no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechaza".

En una homilía durante una misa previa a Pascua la semana pasada, León dijo que la misión cristiana había sido "trastocada por lógicas de dominio, totalmente ajenas al camino de Jesucristo".

Luego, el Domingo de Pascua, renovó su llamado a la paz. "Dejemos a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder, e imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras", dijo León a decenas de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Trump había impuesto un plazo hasta el martes por la noche para que Irán abriera el estrecho de Ormuz o de lo contrario se enfrentaría a la devastación. León presionó a favor de la diplomacia. "Hay que volver a la mesa. Hay que hablar", dijo Leo el martes por la noche. "Busquemos soluciones de forma pacífica".

Horas después, poco antes de las 8 p. m., Trump hizo el anuncio sobre el acuerdo de alto al fuego. En una publicación en las redes sociales, Trump también afirmó estar "muy lejos de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente".

Elisabetta Povoledo y Motoko Rich colaboraron con reportería.

Ephrat Livni es una reportera del Times que cubre las noticias de último momento en todo el mundo. Radica en Washington.

Elisabetta Povoledo y Motoko Rich colaboraron con reportería.