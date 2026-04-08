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La prueba de sangre que detecta cuatro tipos de cáncer y podría revolucionar los diagnósticos actuales

Esta prueba diagnóstica también puede detectar diferentes enfermedades hepáticas y alteraciones en órganos

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Muestras de sangre (Freepik)
Muestras de sangre (Freepik)

Una simple muestra de sangre podría revelar la presencia de hasta cuatro tipos de cáncer. Es el descubrimiento que ha logrado un equipo de científicos de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y con el que se pretende mejorar las herramientas de diagnóstico hasta ahora disponibles. Este avance ofrece una vía más asequible y versátil para la detección precoz y monitorización de la salud.

MethylScan, como se conoce esta nueva prueba de sangre, es capaz de identificar los cánceres de hígado, pulmón, ovario y estómago. Sin embargo, los tumores no son el único objetivo de este análisis, pues también permite detectar diferentes enfermedades hepáticas y alteraciones en órganos. Así lo revelan las conclusiones del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La técnica ha sido probada en el análisis de muestras de sangre procedentes de 1.061 participantes, entre los que se incluyen personas afectadas por cánceres de hígado, pulmón, ovario y estómago, individuos con hepatitis B, hepatitis C, enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol y patologías hepáticas metabólicas, así como sujetos con nódulos pulmonares benignos y personas sanas. El método ha logrado una sensibilidad global del 63 % en la detección de cánceres en todos los estadios al mantener una especificidad del 98 %, y ha alcanzado casi un 80% de detección de cáncer de hígado en población de alto riesgo, con una especificidad de algo más del 90%.

A diferencia de otras pruebas conocidas como biopsias líquidas, que se centran en detectar mutaciones tumorales mediante secuenciación profunda (una técnica costosa que rastrea cambios genéticos muy concretos), el sistema desarrollado en la UCLA se fundamenta en el análisis de la metilación del ADN libre circulante. Este tipo de ADN, liberado por células de todo el organismo al morir, circula en la sangre y aporta señales moleculares que reflejan la situación de distintos órganos.

Según ha expuesto Wenyuan Li, profesor de patología y codirector del trabajo, “la metilación del ADN refleja el estado de salud de un tejido” y constituye una señal especialmente informativa para el diagnóstico. No obstante, la interpretación de estos datos plantea retos significativos, dado que el 80 % o 90 % del ADN libre circulante proviene de células sanguíneas sanas, lo que genera un considerable “ruido de fondo” que dificulta la identificación de fragmentos indicativos de tumores o tejidos lesionados.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Cómo funciona esta prueba de sangre

Para mejorar la precisión y reducir los costes, los investigadores han perfeccionado una tecnología capaz de eliminar gran parte del ADN libre proveniente de células sanguíneas antes de la secuenciación. Mediante el uso de enzimas específicas, recortan selectivamente los fragmentos de ADN no metilados y, a base de un panel de hibridación que abarca todo el genoma, enriquecen la muestra para aislar fragmentos de ADN metilado procedente de órganos sólidos, entre los que podrían encontrarse tejidos enfermos.

Con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático, el sistema logra analizar los complejos perfiles de metilación del ADN libre. En el ámbito de la detección simultánea de múltiples cánceres, MethylScan ha mostrado una precisión alta: con una especificidad del 98 % (es decir, una baja tasa de falsos positivos), el test ha detectado alrededor del 63 % de casos de cáncer globalmente y en torno al 55 % de los tumores en fase inicial.

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