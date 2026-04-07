La Asamblea Nacional francesa y la prensa del país, confusas por el premio al rey Juan Carlos: “Es extraño que una figura tan controvertida reciba un premio”

El rey Juan Carlos en el centro de la polémica por su premio en la Asamblea Nacional francesa (Europa Press)

El anuncio de que el rey Juan Carlos será recibido el 11 de abril en la Asamblea Nacional francesa para recoger un galardón literario ha provocado confusión en los estamentos políticos y mediáticos franceses, que han mostrado su perplejidad al conocer que el acto contará además con la presencia institucional de la presidenta de la Cámara, Yaël Braun-Pivet. El galardón se concede por el libro de memorias Reconciliación, escrito junto a Laurence Debray, que fue publicado por primera vez en Francia antes que en España.

Algunos finalistas del premio recibieron la semana pasada la invitación al almuerzo que tendrá lugar el sábado 11 de abril, un acto organizado en el Palacio Lassay por la presidenta de la Asamblea Nacional francesa y la fundadora de Lire la Société, Luce Perrot. Esta jornada suele reunir en torno a 2.000 participantes y se celebra anualmente en la sede del Parlamento galo, aunque la organización del galardón es independiente de la vida política de la Cámara y recae en colaboración con la asociación Lire la Société.

El desconcierto en Francia ha alcanzado las más altas esferas de la política. La presidenta de la Asamblea Nacional ha manifestado a El País que desconocía tanto la celebración del acto en sus instalaciones como la propia presencia del rey emérito en la ceremonia. La portavocía de la presidenta ha aclarado al mismo periódico que la Asamblea únicamente cede los espacios para la asociación y que estos premios no forman parte de la agenda política oficial.

El rey Juan Carlos I, Laurence Debray y Stéphane Bern (INSTAGRAM).

Los motivos del premio al rey Juan Carlos

“Parece extraño que una figura tan controvertida en España vaya ahora a recibir un premio en la Asamblea Nacional con la presencia de la presidenta”, han trasladado a El País desde la portavocía de la presidenta. Además, en este momento se desconoce si representantes de la Cámara participarán finalmente en el acto, algo que sí sucedió en años anteriores.

El jurado del premio ha subrayado el valor de la obra por su aportación al relato histórico de la Transición democrática española. La nota de prensa de la editorial española reitera que el reconocimiento se otorga por el papel histórico de Juan Carlos en la Transición y su labor de transmisión de la memoria política. El jurado también ha valorado la manera en la que Reconciliación reconstruye una trayectoria de alcance internacional, dejando de lado las polémicas y escándalos que marcaron el final del reinado y desembocaron en su abdicación.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

Polémica en Francia por el premio al rey emérito

Entre los finalistas existe malestar, debido a la controversia que acompaña al rey emérito y a la invitación a un almuerzo presidido por la propia presidenta de la Asamblea y la fundadora de la asociación. El jurado ha enviado un mensaje a los nominados en el que se destaca la “presencia excepcional del rey Juan Carlos I”, y la comida contará con la supervisión del departamento de protocolo de la institución.

A preguntas de El País, la presidenta de Lire la Société, Luce Perrot, ha defendido la decisión señalando: “A nosotros nos dan igual las polémicas en España. Tenemos nuestras reglas y nuestro asunto son los libros, no otros temas. Estamos rindiendo homenaje a una obra, a una parte de la historia de la segunda parte del siglo XX. Y siempre invitamos a los laureados, no vamos a hacer una excepción con el rey Juan Carlos”.

Cubierta de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I. (Planeta)

Perrot ha insistido: “Esto lo organiza la asociación. Es un premio literario. Estamos asociados con las grandes instituciones de la República. Consideramos que este libro es formidable y que explica muy bien lo que ocurrió en 1981. Es un libro que alimenta la reflexión de los historiadores de manera formidable. Por eso le damos un premio extraordinario. El jurado está presidido por una historiadora incontestable. Y la presidenta de la Asamblea invita a comer como cada año a los premiados”.

En el ámbito mediático, la revista francesa Gala ha señalado la peculiaridad del homenaje y se pregunta: “Juan Carlos de España se prepara para viajar a París en una visita oficial durante la cual será recibido con gran pompa. Pero, ¿por qué la capital le brinda esta bienvenida?”.