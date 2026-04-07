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Juan Carlos I recibirá un premio en Francia por su biografía ‘Reconciliación’: acudirá junto a Laurence Debray a la Asamblea Nacional

El padre de Felipe VI estará el próximo sábado 11 de abril en París para la 35ª edición de la Jornada del Libro Político, donde recibirá el Premio del Libro Político

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El rey Juan Carlos, en imagen de archivo (Europa Press)
El rey Juan Carlos, en imagen de archivo (Europa Press)

El rey Juan Carlos I es noticia este martes por una sorprendente buena nueva para el padre de Felipe VI. El emérito recibirá un reconocimiento literario en París el próximo sábado 11 de abril por la publicación de su biografía. El galardón se entregará en el marco de la 35ª edición de la Jornada del Libro Político, un evento que se celebra en la Asamblea Nacional francesa y que reúne cada año a figuras destacadas del pensamiento político, la literatura y la investigación histórica.

El premio distingue su libro Reconciliación, una obra autobiográfica en la que el exjefe del Estado repasa su trayectoria vital y política. El texto, publicado inicialmente en Francia por la editorial Stock y editado en español por Planeta, ha sido elaborado junto a la escritora e historiadora Laurence Debray. En él, el monarca ofrece una mirada personal sobre su papel en la historia reciente de España, con especial atención a su participación en la transición democrática.

El rey Juan Carlos I, Laurence Debray y Stéphane Bern (INSTAGRAM).
El rey Juan Carlos I, Laurence Debray y Stéphane Bern (INSTAGRAM).

La distinción ha sido concedida por un jurado presidido este año por Annette Wieviorka, investigadora de referencia y figura clave en el ámbito de la memoria histórica en Francia. Según la organización, el reconocimiento data de la “transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica”, combinando relato personal, memoria y análisis histórico.

El acto no solo tendrá un carácter simbólico por el contenido del libro, sino también por la presencia del propio Juan Carlos I, que tiene previsto asistir a la ceremonia en París. Su participación añade una dimensión especial a un evento que, en esta edición, gira en torno a la idea de la transmisión de la memoria y el compromiso político en las sociedades contemporáneas.

Su intenso paso por España

La noticia llega en una semana especialmente activa para el emérito, marcada por su reciente paso por España. Tras varios meses sin pisar el país, reapareció el pasado Domingo de Resurrección en La Maestranza de Sevilla, donde asistió a una corrida protagonizada por Morante de la Puebla. Su presencia en el coso sevillano no pasó desapercibida: fue recibido con aplausos y muestras de afecto por parte del público, en una jornada cargada de simbolismo.

En esa visita estuvo acompañado por su hija, la infanta Elena, así como por sus nietos Froilán y Victoria Federica. Durante su estancia, el exmonarca se mostró visiblemente emocionado y expresó su deseo de regresar a España “prontísimo”, un gesto que fue interpretado por muchos como una forma de irse adentrando poco a poco de nuevo en la presencia pública.

La Maestranza de Sevilla recibe al rey emérito Juan Carlos I en la reaparición de Morante de la Puebla (EFE/ Julio Muñoz)
La Maestranza de Sevilla recibe al rey emérito Juan Carlos I en la reaparición de Morante de la Puebla (EFE/ Julio Muñoz)

Tras su paso por Sevilla, Juan Carlos I puso rumbo a Cascais, donde aterrizó a comienzos de esta semana. Desde allí, continuará con su agenda internacional antes de regresar previsiblemente a Galicia en los próximos días. Está previsto que participe en una nueva regata organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo, una cita habitual en su calendario deportivo y social.

El emérito reside en Abu Dabi desde 2020, y sus visitas a España se han reducido notablemente desde entonces. La última tuvo lugar en noviembre del año pasado, con motivo de un encuentro familiar en el Palacio de El Pardo para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Por ello, el premio que recibirá en París adquiere una relevancia especial, al situar su figura en un ámbito distinto al estrictamente institucional o social.

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