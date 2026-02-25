Fran Sánchez, psicólogo: “Las personas con apego ansioso se suelen sentir atraídos por personas que consideran inaccesibles”

El apego ansioso en una pareja. (Freepik)

El apego en las relaciones que genera curiosidad tanto en psicólogos como para el público en general. Este concepto describe la manera en que las personas se vinculan afectivamente con los demás. Es más común de lo que parece que alguien que antes mostraba un apego ansioso, caracterizado por la búsqueda constante de cercanía, comience a adoptar comportamientos más evitativos, es decir, a distanciarse de las relaciones cuando antes se sentía completamente abierto a ellas.

Este fenómeno lo explica el psicólogo Fran Sánchez en una de sus publicaciones de TikTok (@minddtalk): “Esto puede suceder por lo que se conoce como la retraumatización”. Según Sánchez, “las personas con apego ansioso se sienten muchas veces atraídas por individuos inaccesibles, impredecibles o emocionalmente inestables, perfiles que con frecuencia encontramos, por ejemplo, en los apegos evitativos o en personas muy intermitentes”. Estas situaciones pueden generar un gran desgaste emocional, especialmente cuando se repiten varias veces a lo largo del tiempo.

Las personas con apego ansioso suelen tener miedo al abandono o a la ruptura del vínculo. (Freepik)

Asimismo, una persona con apego ansioso suele sentirse atraída por un perfil evitativo por lo que percibe en él, “al menos al principio”, como “cosas que siente que le faltan: seguridad a la hora de vincularse, un supuesto control emocional”. Sin embargo, ese comportamiento intermitente le resulta familiar, señala el psicólogo, ya que “su mente aprendió a identificarlo como amor y vínculo”. Esos patrones de conducta que generan incertidumbre pueden sentirse reconfortantes al reproducir dinámicas experimentadas previamente.

Sin embargo, el problema surge cuando, al relacionarse con ese tipo de perfil, “muchas veces acaban en relaciones que replican la inconsistencia emocional que ya vivieron durante su infancia o en relaciones tempranas”. “Lo reviven, de ahí la retraumatización”, aclara. Este tipo de relaciones se caracteriza por una “incertidumbre constante, donde la ansiedad con frecuencia está disparada y el miedo al abandono nunca se apaga”.

La retraumatización

“Con este tipo de relaciones en la vida adulta se reactivan experiencias muy parecidas a las del pasado: vínculos intensos pero inestables y relaciones tormentosas”, explica Sánchez. Muchas veces estas relaciones tienen finales especialmente “duros de gestionar”. Por ello, después de vivir varias experiencias así, “la persona empieza a sentir que en los vínculos nunca encuentra lo que busca o lo que siente que merece y que, lejos de ser un lugar seguro, el amor y las relaciones se convierten en un espacio de sufrimiento”.

Una vez que las personas se acostumbran a que las relaciones son un espacio de sufrimiento, emerge el mecanismo de defensa: la evitación. “La persona empezará a alejarse de las relaciones sentimentales, a no querer vincularse e incluso a mostrarse fría y distante”, señala el divulgador. Sin embargo, esto no significa que tenga un apego evitativo, sino que adopta un comportamiento evitativo “por protección”.

“El apego ansioso de base sigue presente, solo que ahora evita vincularse porque dentro del vínculo sufre demasiado”, comenta Sánchez. Por lo tanto, si volviera a involucrarse emocionalmente con alguien intermitente o inestable, “probablemente ese patrón ansioso volvería a aparecer hasta que trabajase en ello”, concluye. Con el tiempo, reconocer este patrón es el primer paso para poder gestionarlo.