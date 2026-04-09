España

Quién es Martín Savi, el joven tenor argentino que cantó junto a Julio Iglesias y al Papa Francisco y que se une ahora a ‘Tu cara me suena’

El cantante de lírico argentino compartirá el plató de Antena 3 con Jesulín de Ubrique y Cristina Castaño

Guardar
Retrato de Martín Savi, joven de cabello rizado oscuro, con traje negro y camisa blanca, apoyado en una barandilla blanca. Fondo oscuro con luz brillante trasera
El cantante Martín Savi posa para un retrato oficial, luciendo un elegante traje negro con una camisa blanca y un pañuelo de bolsillo azul claro, con una fuerte luz de fondo. (Federico de Bartolo)

La próxima edición de Tu cara me suena llega este viernes a Antena 3 con un variado reparto de famosos. El formato de Atresmedia ha sorprendido con un casting que mezcla rostros muy conocidos con nuevos talentos emergentes. Entre todos ellos, hay un nombre que ha despertado especial curiosidad: el de Martín Savi, un joven cantante argentino de tan solo 21 años que llega dispuesto a conquistar al público español.

Aunque para muchos espectadores será un descubrimiento reciente, lo cierto es que su trayectoria está lejos de ser improvisada. Desde muy pequeño, Savi mostró una conexión especial con la música. Su formación comenzó en la prestigiosa academia de Valeria Lynch y continuó en una de las instituciones más exigentes de América Latina, el Teatro Colón, donde ingresó en el coro infantil. Allí, su talento no tardó en hacerse evidente: apenas cuarenta días después de comenzar, ya asumía un papel protagonista en la ópera Pulgarcito, un hito poco habitual para un niño de su edad.

Disco 'Lyrical Gold' de Martín Savi (SPOTIFY).
Disco 'Lyrical Gold' de Martín Savi (SPOTIFY).

Aquel debut marcó el inicio de una carrera meteórica. Lejos de quedarse en una promesa, el joven artista empezó a acumular experiencias que lo situaron rápidamente en el radar internacional. Uno de los momentos clave llegó cuando, con apenas 12 años, fue invitado por Julio Iglesias a interpretar Caruso en el mítico Luna Park de Buenos Aires ante miles de espectadores. Una actuación que evidenció no solo su capacidad vocal, sino también su soltura escénica.

Ese mismo arrojo le llevó a vivir experiencias únicas en escenarios de gran simbolismo. En 2019, por ejemplo, logró imponerse en el Festival de San Remo Junior, consolidándose como una de las jóvenes voces más prometedoras del panorama lírico. Ese mismo año también interpretó el Ave María ante el Papa Francisco en el Vaticano, un momento que él mismo ha descrito como profundamente transformador. A lo largo de su corta pero intensa carrera, también ha tenido la oportunidad de cantar para figuras tan emblemáticas como Diego Maradona, en eventos de gran repercusión.

Martín Savi en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).
Martín Savi en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).

Pero más allá de los grandes nombres, lo que define a Martín Savi es su versatilidad. Su formación clásica le permite moverse con naturalidad entre distintos registros vocales, desde contratenor hasta tenor, además de interpretar piezas en hasta ocho idiomas. Esta capacidad técnica, combinada con una notable presencia escénica, lo convierte en un perfil especialmente atractivo para un formato como Tu cara me suena, donde la imitación y la adaptación a diferentes estilos musicales son clave.

Afincado en España

El público español ya tuvo un primer contacto con él recientemente gracias a su paso por Got Talent España, donde dejó una buena impresión. Sin embargo, su incorporación al popular concurso de Antena 3 supone un salto cualitativo en su carrera. No solo por la visibilidad del programa, sino por el reto que implica salir de su zona de confort y enfrentarse a géneros como el pop o el rock, muy alejados de su formación lírica.

Martín Savi en 'Got Talent' (MEDIASET ESPAÑA).
Martín Savi en 'Got Talent' (MEDIASET ESPAÑA).

Este nuevo desafío llega en un momento de madurez artística para el joven tenor. A pesar de su edad, ya ha compartido escenario con figuras de renombre como José Carreras o el grupo Il Divo, experiencias que han contribuido a moldear su estilo y su disciplina. Además, ha desarrollado una importante presencia en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores que siguen de cerca su evolución.

Temas Relacionados

Tu cara me suenaAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El crudo se desploma tras la tregua en Oriente Medio, pero este recorte tardará en trasladarse al surtidor debido a que las estaciones de servicios anticipan mayores costes de reposición y a la escasa competencia de operadores en España

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

Los testimonios de directivos y responsables de empresas públicas dibujan un sistema donde currículums remitidos por vías informales, llamadas de intermediación y decisiones internas acababan confluyendo en contrataciones y soluciones a medida

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El alimento “mágico” para la menopausia que ayuda a la circulación y controla la tensión, según la nutricionista Sandra Moñino

Esta hortaliza es rica en antioxidantes y demás nutrientes que protegen el bienestar

El alimento “mágico” para la menopausia que ayuda a la circulación y controla la tensión, según la nutricionista Sandra Moñino

Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos

Para esta receta, el chocolate negro y las frambuesas se baten y se guardan en la nevera hasta que se condensan, formando un delicioso pastel frío

Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El “socio terrible” de Trump se echa en brazos de China y la India y se reconcilia con Argelia, pero el viaje más importante de Sánchez será a EEUU

La otra batalla judicial entre Koldo García y la ex Miss Asturias fuera del caso Ábalos entre acusaciones de “mensajes obscenos” y “acoso laboral y sexual” e “injurias y calumnias”

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo