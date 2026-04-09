Quién es Martín Savi, el joven tenor argentino que cantó junto a Julio Iglesias y al Papa Francisco y que se une ahora a ‘Tu cara me suena’

El cantante Martín Savi posa para un retrato oficial, luciendo un elegante traje negro con una camisa blanca y un pañuelo de bolsillo azul claro, con una fuerte luz de fondo. (Federico de Bartolo)

La próxima edición de Tu cara me suena llega este viernes a Antena 3 con un variado reparto de famosos. El formato de Atresmedia ha sorprendido con un casting que mezcla rostros muy conocidos con nuevos talentos emergentes. Entre todos ellos, hay un nombre que ha despertado especial curiosidad: el de Martín Savi, un joven cantante argentino de tan solo 21 años que llega dispuesto a conquistar al público español.

Aunque para muchos espectadores será un descubrimiento reciente, lo cierto es que su trayectoria está lejos de ser improvisada. Desde muy pequeño, Savi mostró una conexión especial con la música. Su formación comenzó en la prestigiosa academia de Valeria Lynch y continuó en una de las instituciones más exigentes de América Latina, el Teatro Colón, donde ingresó en el coro infantil. Allí, su talento no tardó en hacerse evidente: apenas cuarenta días después de comenzar, ya asumía un papel protagonista en la ópera Pulgarcito, un hito poco habitual para un niño de su edad.

Disco 'Lyrical Gold' de Martín Savi (SPOTIFY).

Aquel debut marcó el inicio de una carrera meteórica. Lejos de quedarse en una promesa, el joven artista empezó a acumular experiencias que lo situaron rápidamente en el radar internacional. Uno de los momentos clave llegó cuando, con apenas 12 años, fue invitado por Julio Iglesias a interpretar Caruso en el mítico Luna Park de Buenos Aires ante miles de espectadores. Una actuación que evidenció no solo su capacidad vocal, sino también su soltura escénica.

Ese mismo arrojo le llevó a vivir experiencias únicas en escenarios de gran simbolismo. En 2019, por ejemplo, logró imponerse en el Festival de San Remo Junior, consolidándose como una de las jóvenes voces más prometedoras del panorama lírico. Ese mismo año también interpretó el Ave María ante el Papa Francisco en el Vaticano, un momento que él mismo ha descrito como profundamente transformador. A lo largo de su corta pero intensa carrera, también ha tenido la oportunidad de cantar para figuras tan emblemáticas como Diego Maradona, en eventos de gran repercusión.

Martín Savi en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).

Pero más allá de los grandes nombres, lo que define a Martín Savi es su versatilidad. Su formación clásica le permite moverse con naturalidad entre distintos registros vocales, desde contratenor hasta tenor, además de interpretar piezas en hasta ocho idiomas. Esta capacidad técnica, combinada con una notable presencia escénica, lo convierte en un perfil especialmente atractivo para un formato como Tu cara me suena, donde la imitación y la adaptación a diferentes estilos musicales son clave.

Afincado en España

El público español ya tuvo un primer contacto con él recientemente gracias a su paso por Got Talent España, donde dejó una buena impresión. Sin embargo, su incorporación al popular concurso de Antena 3 supone un salto cualitativo en su carrera. No solo por la visibilidad del programa, sino por el reto que implica salir de su zona de confort y enfrentarse a géneros como el pop o el rock, muy alejados de su formación lírica.

Martín Savi en 'Got Talent' (MEDIASET ESPAÑA).

Este nuevo desafío llega en un momento de madurez artística para el joven tenor. A pesar de su edad, ya ha compartido escenario con figuras de renombre como José Carreras o el grupo Il Divo, experiencias que han contribuido a moldear su estilo y su disciplina. Además, ha desarrollado una importante presencia en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores que siguen de cerca su evolución.