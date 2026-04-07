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Quiénes son los invitados de hoy de ‘Pasapalabra’: de la actriz Silvia Marty y la periodista Mónica Martínez al deportista Fernando Romay o David de María

El programa de Antena 3 estrena una nueva ronda de invitados famosos desde este miércoles 7 hasta el 9 de abril

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Silvia Marty y Mónica Martínez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Silvia Marty y Mónica Martínez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra continúa con su rotación de invitados con la incorporación de nuevos famosos en los programas previstos entre los días 7 y 9 de abril, manteniendo así su apuesta por rodear a los concursantes de figuras destacadas del panorama mediático español. Entre los rostros confirmados para esta nueva tanda figuran Silvia Marty, Fernando Romay, David de María y Mónica Martínez, quienes compartirán plató con el presentador Roberto Leal.

Los programas que se emitirán durante esas fechas contarán con la presencia de personalidades con una reconocida trayectoria en campos como la televisión o el deporte. Uno de los datos destacados de esta tanda es la diversidad de perfiles: entre los invitados se encuentran una actriz catalana de popularidad consolidada, un exjugador de baloncesto de gran altura o una periodista madrileña.

El programa de Antena 3 insiste en que la presencia de estos invitados tiene como objetivo reforzar la dinámica habitual de Pasapalabra. Ellos acompañarán a los concursantes durante todas las pruebas, contribuyendo a sumar segundos y participando activamente en el desarrollo semanal que, como cada programa, pone a examen conocimientos y agilidad mental ante el exigente desafío del rosco final.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Mónica Martínez

Mónica Martínez ocupa una de las plazas principales del esperado cuarteto de invitados de Pasapalabra. Nacida en Madrid el 17 de abril de 1975, inició su carrera como modelo internacional siendo aún menor de edad, viajando a varios países. Posteriormente, se licenció en Periodismo por la Universidad Carlos III y amplió estudios en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense.

Martínez debutó en televisión en 1991 con el programa La quinta marcha, emitido en Telecinco, y desde entonces ha consolidado una extensa trayectoria profesional como presentadora en cadenas nacionales. Ha estado al frente de formatos como Telecupón, ¿Qué apostamos?, El Show de los Récords, Hoy es tu Día, Territorio Champions y otros espacios, adaptándose a distintos géneros.

Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025
Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025

En paralelo a su trabajo en televisión, ejerce como coach de comunicadores tras formarse en Programación Neurolingüística, disciplina con la que ha desarrollado el Método suéltale, recogida en su libro. También ha publicado otros libros, como El revés de la moda. La aventura de una modelo en Japón.

Fernando Romay en ‘Pasapalabra’

Por su parte, Fernando Romay, nacido en La Coruña en septiembre de 1959, se ha convertido en referente del baloncesto nacional y ahora vuelve a Pasapalabra. Tras destacar en las categorías inferiores del Real Madrid Baloncesto por su altura y condiciones físicas, debutó en el primer equipo a finales de los años 70, permaneciendo más de una década en el club.

Fernando Romay en ' Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)
Fernando Romay en ' Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

A lo largo de su trayectoria, consiguió varias Ligas ACB, Copas del Rey y títulos europeos. Además, formó parte de la Selección Española que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Después de retirarse como jugador profesional en los años 90, Romay ha seguido vinculado a los medios como comentarista y colaborador en diversos programas. Entre los datos más llamativos de su perfil personal se encuentra su estatura de 2,13 metros y una talla de pie 54 en talla europea, dimensiones que han sido poco habituales incluso entre los pívots de su generación.

Quién es Silvia Marty

El tercer rostro anunciado corresponde a Silvia Marty, actriz nacida en Barcelona en 1980 que saltó a la fama encarnando el papel de Ingrid Muñoz en la serie Un paso adelante de Antena 3 cuando tenía 22 años. Marty ha participado asimismo en títulos conocidos de la televisión española como Acacias, 38, Machos alfa, Amar es para siempre, Los Serrano, Hospital Central, Lex y Amar en Tiempos Revueltos.

Silvia Marty en 'Un paso adelante' (Atresmedia)
Silvia Marty en 'Un paso adelante' (Atresmedia)

Su actividad se ha extendido también al cine, con presencia en Oviedo Express y El Hombre de Arena. En 2023, debutó en la última temporada de Com si fos ahir, en la cadena catalana TV3. Incluso ha tenido su propio programa gastronómico llamado Los Dulces de Silvia en Canal Cocina. Su pareja es Bart Santana, conocido por interpretar a Roque en Física o Química.

David de María en ‘Pasapalabra’

El recorrido profesional de David de María, que también llega a Pasapalabra, se ha desarrollado a lo largo de más de dos décadas, durante las cuales este cantautor andaluz ha conseguido vender más de un millón de copias de su discografía y consolidarse como uno de los nombres de referencia en la industria musical española. Su primera aproximación a la música se remonta a los 14 años, cuando formó parte del grupo Kelliam 71, una etapa que le permitió iniciarse en el manejo de la guitarra y en la experiencia sobre los escenarios.

El cantante David de María (Europa Press)
El cantante David de María (Europa Press)

David Jiménez Pinteño, conocido artísticamente como David de María, nació en Jerez de la Frontera el 20 de enero de 1976. Tras obtener el graduado escolar y una titulación de auxiliar en Formación Profesional de Electricidad, el artista comenzó a interesarse por la literatura, la poesía y la música. Sus primeros discos no recibieron el éxito que él esperaba, pero en 2001 alcanzó un reconocimiento multiplatino con el tema Niña, piensa en ti. Desde entonces ha lanzado 12 álbumes y ha compuesto canciones para intérpretes como David Bustamante, Malú y Tamara.

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