Los europeos buscan su propio camino para sobrevivir en un escenario de la OTAN sin EEUU, pero necesitan reclutar más soldados y comprar armamento juntos

Imagen de archivo de un ejército. (REUTERS/Liesa Johannssen)

Europa es cada vez más consciente de que la relación con el que era su aliado histórico será diferente con Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca, la relación entre los europeos y estadounidenses se ha parecido más a la de unos rivales que a la de unos socios. En apenas un año y medio, Trump ha impuesto aranceles masivos, ha tratado de interferir en procesos electorales y ha amenazado con invadir un territorio soberano, como es Groenlandia.

Ante la negativa de los europeos a colaborar con EEUU e Israel en la guerra de Oriente Medio, que iniciaron sin consultarles, Trump amenaza ahora con “castigar” a los aliados europeos como España que no han colaborado en su operación en Oriente Medio, sopesando medidas como el cierre de las bases militares conjuntas, según desveló el diario estadounidense Wall Street Journal.

Europa no hizo los deberes en 2020 porque pensó que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca arreglaría el distanciamiento de la primera administración Trump en 2015. Pero nada más lejos de la realidad. La vuelta del magnate republicano supuso lidiar con el idioma de la fuerza y demostró que Europa sigue siendo todavía dependiente de Estados Unidos. En lo comercial, la amenaza arancelaria de Trump ha empujado a la Comisión a buscar nuevos horizontes comerciales, culminando acuerdos históricos con Mercosur, India, Australia o Japón; e incluso profundizar en acuerdos con China.

Pero en Defensa, a la UE le queda mucho camino por recorrer en un contexto en el que EEUU se replantea su pertenencia a la OTAN y Rusia amenaza con atacar Europa. Hay que apuntar que, en lo comercial, la Comisión tiene el monopolio de la negociación, mientras que en la Defensa son los propios estados miembros (cualquier respuesta conjunta se decide por unanimidad de los Veintisiete).

La dependencia militar es “muy significativa”

También hay que apuntar que la salida de EEUU de la OTAN sería desastrosa, también, para Trump, porque perdería influencia en una región estratégica, una importante inversión y un marco jurídico para depositar las bases militares que ahora usa en su operación en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Pero en todo caso, en lo que atañe a los europeos, la marcha de EEUU dejaría en evidencia una falta de logística y de soldados que sería insuficiente para suplir la presencia militar estadounidense. Se han hecho avances: los Estados miembros de la UE, incluida España, han aumentado considerablemente su gasto en defensa, consolidándolo al 2% del PIB.

Pero el director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, André Denk, considera que no es suficiente porque la dependencia militar de EEUU “es significativa, y es algo que debemos superar”.

“Europa necesita asumir más responsabilidad en materia de seguridad. No aisladamente, sino junto con sus socios”, ha añadido el director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (AED), quien ha detallado que, para lograrlo, la UE requiere de fuerzas armadas “más fuertes”, una base industrial “más resiliente” y una cooperación “más profunda”.

La UE impulsa el rearme ante el peligro de desvío en los pedidos estadounidenses

En este sentido, el jefe de la AED abrió la puerta a las compras conjuntas de armas a los mercados europeos para cubrir la dependencia del armamento estadounidense, que supone el 42% de las compras de la UE. De este modo, los países de la UE reducirían costes mediante compras en volumen, compartir gastos de I+D y mantenimiento.

Los misiles de crucero Tomahawk, el armamento más poderoso con el que están dotados los destructores clase Arleigh Burke de la Marina de Estados Unidos

La tensión en los inventarios de Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio también añade preocupación. Porque ese material que está siendo comprado por parte de los europeos (misiles Patriot, cazas F-35) se está retrasando y podría ser redirigido para responder a las necesidades de EEUU en su operación contra Irán (incluso ayuda militar para Ucrania). Esto último todavía no ha ocurrido, pero hasta el propio Marco Rubio ha dejado caer esa posibilidad.

“Todo el mundo está convencido de que necesitamos comprar y actuar conjuntamente, pero no es tan fácil, porque al final la decisión es de cada país”, ha admitido el director ejecutivo de la AED, que está incentivando dicha cooperación ofreciendo subvenciones adicionales al presupuesto de los países para aquellas compras que coordinen. Actualmente, el Programa para la Industria de Defensa Europea, financiado por los mismos miembros, cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros que, durante el próximo marco financiero plurianual, de 2028 a 2035, el ejecutivo comunitario prevé aumentar.

La Comisión Europea impulsó a comienzos de la legislatura el programa Rearm Europe, que permite acceder a préstamos y permite activar cláusulas de escape para exceder el gasto en programas destinados a la Defensa. Algunos países, entre ellos España y Francia, han abogado por la fórmula de la deuda conjunta, aunque Alemania todavía no se atreve a cruzar el Rubicón.

Un servicio del pasado que ya es un debate presente

¿Y en cuanto al número de soldados en los ejércitos? El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, dio a entender que Europa necesitaría un ejército de 100.000 efectivos para defenderse de lo que fuere sin depender de la OTAN (o de EEUU, el grueso de la Alianza).

La vuelta de la mili, ese servicio que en España fue eliminado en 2000, ya es un tema recurrente en varios países europeos. A día de hoy hay una decena de países en Europa que exigen hacer un servicio militar, entre ellos Austria, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Chipre. En Suiza, un país neutral que no es miembro ni de la UE ni de la OTAN, también es servicio militar obligatorio.

Francia ha anunciado servicio militar voluntario remunerado de 10 meses para jóvenes de 18 a 25 años a partir de 2026. Bélgica ha impulsado un programa similar y Alemania pretende alcanzar los 460.000 efectivos en 2035, entre activos y reservistas. Para ello, el Parlamento alemán ha impulsado medidas no exentas de polémica, como la necesidad de solicitar permisos para salir fuera del país durante periodos prolongados. El Ministerio de Defensa alemán ha matizado que, mientras sea el servicio voluntario, no habrá restricciones de viajes y se concederá el permiso de forma automática.