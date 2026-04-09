España

El servicio militar de Alemania para tener casi medio millón de soldados: posibles reclutamientos obligatorios y permisos para salir del país

El objetivo es que la Bundeswehr alcance los 460.000 efectivos en 2035, entre activos y reservistas

Guardar
Friedrich Merz recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten (REUTERS/Nadja Wohlleben)
Friedrich Merz recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Europa y los crecientes desafíos en materia de seguridad, Alemania ha puesto en marcha una profunda reforma de su marco legal militar. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de la Bundeswehr y garantizar su disponibilidad en caso de crisis, llegando a establecer como meta alcanzar hasta 460.000 efectivos en 2035, sumando personal activo y reservistas.

A su vez, se han introducido mecanismos legales que permiten al Parlamento federal reactivar el servicio militar obligatorio en función de las necesidades del país. También se han endurecido los requisitos para los ciudadanos sujetos a obligaciones militares, como la necesidad de solicitar permisos para salir fuera de Alemania durante periodos prolongados. El Ministerio de Defensa alemán ha señalado que, mientras sea el servicio voluntario, no habrán restricciones de viajes y se concederá el permiso de forma automática.

Preguntamos en Madrid los jóvenes irían a la guerra por su país.

Cerca de medio millón de soldados para 2035

La reforma legal recoge en el artículo 91 del Soldatengesetz (Ley de Servicio Militar) que la Bundeswehr debe contar con hasta 260.000 militares en activo y al menos 200.000 reservistas en 2035. El aumento será gradual. En 2026 se prevé alcanzar entre 186.000 y 190.000 soldados activos, con hasta 80.000 reservistas. El incremento seguirá año a año hasta completar el objetivo marcado para 2035.

El nuevo marco jurídico no implica un reclutamiento automático, pero sí habilita al Parlamento alemán a reactivar el servicio militar obligatorio si la situación de defensa o la falta de personal lo requiere. En ese caso, el proceso de selección puede realizarse por sorteo. Se mantienen los mecanismos legales para la objeción de conciencia y para regular posibles excepciones.

La ley también contempla para los ciudadanos nacidos después del 31 de diciembre de 2007 estas obligaciones. Además, en caso de emergencia nacional, todos los alemanes, especialmente varones, podrían ser llamados a filas. El texto abre la puerta a que las mujeres también puedan ser incluidas en el futuro, pero no concreta medidas que sí figuran para los hombres.

Por qué los soldados son expulsados de las Fuerzas Armadas a los 45 años.

Permisos de salida y multas

Entre los cambios más destacados figura la exigencia de solicitar un permiso para abandonar el país por más de tres meses a todos los varones sujetos a la obligación militar, entre 17 y 45 años, que deseen residir fuera de Alemania. Este permiso solo se exime si el ciudadano ha fijado residencia permanente y medios de vida en el extranjero. Además, todos los nacidos a partir de 2008 recibirán una solicitud oficial para declarar si están aptos y dispuestos (o no) a servir. No responder o hacerlo incorrectamente puede acarrear multas.

El nuevo sistema prevé la imposición de sanciones administrativas para quienes incumplan los requerimientos de información, además de mecanismos para agilizar la recopilación de datos y asegurar la capacidad de movilización de la Bundeswehr. El servicio militar podrá extenderse hasta el año en que la persona obligada cumpla 45 años, ampliándose a 60 para oficiales y suboficiales, y en situaciones de tensión o defensa.

El proceso legal aún no supone un reclutamiento generalizado, pero la infraestructura normativa ya permite una convocatoria masiva si las circunstancias lo requieren. De esta forma, no es un regreso del servicio militar obligatorio como tal, pero comparte varias características y un objetivo claro de aumentar los soldados alemanes.

Temas Relacionados

MilitaresFuerzas Armadas EspañaGuerra Rusia-UcraniaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El crudo se desploma tras la tregua en Oriente Medio, pero este recorte tardará en trasladarse al surtidor debido a que las estaciones de servicios anticipan mayores costes de reposición y a la escasa competencia de operadores en España

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

Los testimonios de directivos y responsables de empresas públicas dibujan un sistema donde currículums remitidos por vías informales, llamadas de intermediación y decisiones internas acababan confluyendo en contrataciones y soluciones a medida

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El alimento “mágico” para la menopausia que ayuda a la circulación y controla la tensión, según la nutricionista Sandra Moñino

Esta hortaliza es rica en antioxidantes y demás nutrientes que protegen el bienestar

El alimento “mágico” para la menopausia que ayuda a la circulación y controla la tensión, según la nutricionista Sandra Moñino

Quién es Martín Savi, el joven tenor argentino que cantó junto a Julio Iglesias y al Papa Francisco y que se une ahora a ‘Tu cara me suena’

El cantante de lírico argentino compartirá el plató de Antena 3 con Jesulín de Ubrique y Cristina Castaño

Quién es Martín Savi, el joven tenor argentino que cantó junto a Julio Iglesias y al Papa Francisco y que se une ahora a ‘Tu cara me suena’

Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos

Para esta receta, el chocolate negro y las frambuesas se baten y se guardan en la nevera hasta que se condensan, formando un delicioso pastel frío

Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El “socio terrible” de Trump se echa en brazos de China y la India y se reconcilia con Argelia, pero el viaje más importante de Sánchez será a EEUU

La otra batalla judicial entre Koldo García y la ex Miss Asturias fuera del caso Ábalos entre acusaciones de “mensajes obscenos” y “acoso laboral y sexual” e “injurias y calumnias”

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo