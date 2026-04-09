El servicio militar de Alemania para tener casi medio millón de soldados: posibles reclutamientos obligatorios y permisos para salir del país

Friedrich Merz recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Europa y los crecientes desafíos en materia de seguridad, Alemania ha puesto en marcha una profunda reforma de su marco legal militar. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de la Bundeswehr y garantizar su disponibilidad en caso de crisis, llegando a establecer como meta alcanzar hasta 460.000 efectivos en 2035, sumando personal activo y reservistas.

A su vez, se han introducido mecanismos legales que permiten al Parlamento federal reactivar el servicio militar obligatorio en función de las necesidades del país. También se han endurecido los requisitos para los ciudadanos sujetos a obligaciones militares, como la necesidad de solicitar permisos para salir fuera de Alemania durante periodos prolongados. El Ministerio de Defensa alemán ha señalado que, mientras sea el servicio voluntario, no habrán restricciones de viajes y se concederá el permiso de forma automática.

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Cerca de medio millón de soldados para 2035

La reforma legal recoge en el artículo 91 del Soldatengesetz (Ley de Servicio Militar) que la Bundeswehr debe contar con hasta 260.000 militares en activo y al menos 200.000 reservistas en 2035. El aumento será gradual. En 2026 se prevé alcanzar entre 186.000 y 190.000 soldados activos, con hasta 80.000 reservistas. El incremento seguirá año a año hasta completar el objetivo marcado para 2035.

El nuevo marco jurídico no implica un reclutamiento automático, pero sí habilita al Parlamento alemán a reactivar el servicio militar obligatorio si la situación de defensa o la falta de personal lo requiere. En ese caso, el proceso de selección puede realizarse por sorteo. Se mantienen los mecanismos legales para la objeción de conciencia y para regular posibles excepciones.

La ley también contempla para los ciudadanos nacidos después del 31 de diciembre de 2007 estas obligaciones. Además, en caso de emergencia nacional, todos los alemanes, especialmente varones, podrían ser llamados a filas. El texto abre la puerta a que las mujeres también puedan ser incluidas en el futuro, pero no concreta medidas que sí figuran para los hombres.

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Permisos de salida y multas

Entre los cambios más destacados figura la exigencia de solicitar un permiso para abandonar el país por más de tres meses a todos los varones sujetos a la obligación militar, entre 17 y 45 años, que deseen residir fuera de Alemania. Este permiso solo se exime si el ciudadano ha fijado residencia permanente y medios de vida en el extranjero. Además, todos los nacidos a partir de 2008 recibirán una solicitud oficial para declarar si están aptos y dispuestos (o no) a servir. No responder o hacerlo incorrectamente puede acarrear multas.

El nuevo sistema prevé la imposición de sanciones administrativas para quienes incumplan los requerimientos de información, además de mecanismos para agilizar la recopilación de datos y asegurar la capacidad de movilización de la Bundeswehr. El servicio militar podrá extenderse hasta el año en que la persona obligada cumpla 45 años, ampliándose a 60 para oficiales y suboficiales, y en situaciones de tensión o defensa.

El proceso legal aún no supone un reclutamiento generalizado, pero la infraestructura normativa ya permite una convocatoria masiva si las circunstancias lo requieren. De esta forma, no es un regreso del servicio militar obligatorio como tal, pero comparte varias características y un objetivo claro de aumentar los soldados alemanes.