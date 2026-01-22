Mundo

Los cuatro pilares del preacuerdo para poner fin a la crisis sobre Groenlandia

Una alianza entre Washington y la OTAN incorporará cambios en los acuerdos vigentes sobre bases militares en el Ártico, otorgando mayor participación a EEUU en tareas de defensa y supervisión de inversiones

Guardar
El presidente de EE. UU.,
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El preacuerdo alcanzado la víspera en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles ‘Cúpula Dorada’ y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.

Los cuatro fundamentos del preacuerdo, forjado el miércoles por la tarde en la estación alpina suiza entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y en cuyas negociaciones también habría estado implicado el canciller alemán, Friedrich Merz, han sido desglosados por medios alemanes como ‘Der Spiegel’ o ‘Welt’.

1.- En el primer punto del texto figura de forma genérica que “se retira la amenaza de imponer nuevos aranceles”.

Donald Trump dijo que llegó
Donald Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y la región del Ártico

Trump ya adelantó anoche que desistirá de imponer nuevos aranceles a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia a partir del 1 de febrero para participar en maniobras militares lideradas por Dinamarca.

A su vez, los líderes de la Unión Europea (UE) tenían previsto debatir hoy en una cumbre extraordinaria distintas posibilidades para responder a esa amenaza comercial, incluida la más contundente, el llamado instrumento anticoerción -apodado “bazuca comercial” y la introducción de aranceles por valor de unos 93.000 millones de euros (108.708 millones de dólares) a importaciones estadounidenses.

2.- Se renegociará un acuerdo sobre el estacionamiento de tropas en Groenlandia que data de 1951, que fue enmendado ya una vez en 2004 y que se titula “Defensa: Groenlandia”. En ese documento en su artículo 1 consta que la base aérea de Thule o Pituffik en el norte de la isla ártica “es la única zona de defensa en Groenlandia”.

Jesper Toennesen, el creador de
Jesper Toennesen, el creador de la gorra Anti-MAGA "Nu det NUUK!" que se vende en su tienda de ropa McKorman en Noerrebrogade, observa, en Copenhague, Dinamarca, el 13 de enero de 2026. La gorra lleva bordado el mensaje "Nu er det NUUK!" y "Make America go away". Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

El objetivo es enmendarlo de nuevo para incluir una cláusula sobre la ‘Cúpula Dorada’, el escudo antimisiles que Trump quiere establecer y que costará unos 175.000 millones de dólares. Trump quiere que el escudo, inspirado en el de Israel, esté operativo hasta finales de su mandato actual en 2029 y que proteja -principalmente de una eventual amenaza de China y Rusia- no solo a EE. UU., sino también a Canadá.

3.- El Gobierno de EE. UU. podrá intervenir en el control de inversiones en Groenlandia. De este modo, podría impedir que países competidores como China o Rusia aseguren recursos en la isla. Trump ya adelantó la víspera en la cadena CNBC que el preacuerdo incluirá derechos sobre minerales de tierras raras en la isla.

4.- Los Estados europeos de la OTAN se comprometen más firmemente con la seguridad en la región ártica. Se trata de una exigencia de Trump, que utilizó la supuesta presencia de barcos y submarinos chinos y rusos en torno a Groenlandia como argumento para afirmar que se quería hacer con la isla (con título de propiedad) por motivos de seguridad nacional y que solo EE. UU. era capaz de garantizar la seguridad de esa “masa de hielo” para proteger a su país y el mundo.

Protesta contra la demanda del
Protesta contra la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de que Groenlandia sea cedida a Estados Unidos, en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica/Foto de archivo

En el preacuerdo no está incluido, que se sepa, ninguna mención sobre la soberanía de la isla y su integridad territorial, que Dinamarca y Groenlandia siempre se han negado a entregar a Trump.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

GroenlandiapreacuerdoDonald Trump

Últimas Noticias

EN VIVO: se instala en Davos el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

El comité ejecutivo fundador está integrado por figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair

EN VIVO: se instala en

El primer ministro surcoreano viaja a EEUU en busca de una reunión clave sobre semiconductores frente a la tensión arancelaria

La gira, que se extenderá por cinco días, incluye escalas en Washington y Nueva York, donde el funcionario tiene programadas reuniones con legisladores, funcionarios del gobierno estadounidense y miembros de la comunidad coreana residente en el país

El primer ministro surcoreano viaja

Mitra Hejazipour, campeona iraní de ajedrez exiliada, relató cómo es la vida de sus allegados bajo la represión del régimen: “Muy angustiante”

La mujer, que empezó a jugar el juego de tablero a sus seis años con su padre, recurre día a día a las redes sociales para informarse sobre las manifestaciones en su país, aunque enfrenta grandes dificultades para comunicarse con sus familiares debido al corte de internet impuesto por la República Islámica

Mitra Hejazipour, campeona iraní de

La Premio Nobel Narges Mohammadi denunció que las fuerzas de seguridad del régimen de Irán realizaron una redada en la casa de su hermano

El comunicado difundido mencionó que las fuerzas de seguridad de Irán irrumpieron en el domicilio del familiar de la activista, mientras la galardonada permanece privada de libertad en ausencia de visitas y comunicación

La Premio Nobel Narges Mohammadi

Comienza el juicio contra activistas prodemocracia de Hong Kong acusados de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional china

Las autoridades locales presentarán pruebas este jueves contra Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho, quienes enfrentan imputaciones bajo una ley que limitó notoriamente las libertades políticas en la región administrativa especial de China

Comienza el juicio contra activistas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

Sigue el calor en el AMBA y se esperan máximas de hasta 34°C para el fin de semana

Paso a paso, cómo pedir el subsidio a la luz y al gas en la nueva página web del Gobierno

“Hoy estoy viendo al Darío que conocí”: el reencuentro de Almudena y Darío marca el final de ‘La isla de las tentaciones’

Quiénes son los beneficiados del testamento de Valentino: Anthony y Sean, sus ahijados brasileños y familia de los Thyssen, entre ellos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El TEDH condena a Eslovaquia por no integrar la especificidad de la violencia de género

Trump dice que España es el único país de la OTAN que no ha elevado gasto Defensa hasta 5%

Organizaciones agrarias se concentrarán el día 29 frente a Subdelegación en protesta por el acuerdo de Mercosur

Trump anuncia en Davos que EE.UU mantendrá conversaciones con Irán

Trump destaca buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Thomas F.

La confesión de Thomas F. Wilson: el lado amargo de la fama tras “Volver al Futuro” y el peso de un papel eterno

La dura realidad de Phil Collins a los 74 años: 24 horas de cuidados médicos y una lucha diaria por caminar

El llamado de Matt Damon a repensar el perdón: “La cancelación pública no deja segundas oportunidades”

Hugh Jackman entrena a los 57 años y enciende rumores sobre su regreso como Wolverine en “Avengers: Doomsday”

Sara Mearns conmovió al mundo del ballet al compartir cómo la pérdida auditiva desafió su pasión por la danza