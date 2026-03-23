Política

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigor provisionalmente el 1 de mayo

Así lo comunicó el comisario de comercio europeo. Es de aplicación temporal porque sigue el proceso de adopción definitiva por el parlamento de la UE. La oposición local propone crear una comisión de seguimiento en el Congreso

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, escuchan el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, que puso fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay. 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La Unión Europea anunció que en poco tiempo comenzará a regir, de manera provisional, el acuerdo entre el bloque económico y el Mercosur. Así lo anunció el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, quien señaló que la aplicación será a partir del próximo 1 de mayo de 2026. Así lo comunicó hoy la UE a los países del Mercado Común del Sur, mediante una “nota verbal” a Paraguay, depositario jurídico de los tratados del Mercosur, de esta manera la Comisión Europea ha cumplido el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la Decisión del Consejo del 9 de enero.

Esto comenzará a aplicarse entre los 27 países de la UE y tres de los cuatro países del Mercosur. Por lo menos hasta ahora porque Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han ratificado y han enviado la comunicación al bloque del Viejo Continente y solo falta que Paraguay, que ha ratificado recientemente el acuerdo, envíe su notificación. Una vez que lo haga se aplicará también el acuerdo.

El comunicado fue publicado en la red social X en la cuenta del canciller Pablo Quirno quien señaló que “la Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo”. Luego hizo referencia a que la “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”; y que esto configura un “paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”. El Canciller firma su posteo con TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) y la bandera de la Argentina.

En referencia al comunicado, los europeos hacen referencia a que la aplicación provisional del entendimiento significa la “eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde el primer día”, señalando que las “empresas, los consumidores y los productos agropecuarios de la UE podrán comenzar a beneficiarse inmediatamente del acuerdo, mientras que los sectores sensibles de la economía europea quedan plenamente resguardados por salvaguardias sólidas”.

“Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial de primer orden. La prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, brindando a los exportadores europeos la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo. La aplicación provisional nos permitirá empezar a cumplir esa promesa. Confío en ver a este acuerdo desplegar todo su potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio global, mientras completamos todos los procedimientos democráticos", dijo Sefcovic.

A pesar del anuncio de la aplicación, el proceso institucional en Europa continúa en paralelo y todavía requiere varios permisos para la adopción definitiva del acuerdo. Según detalló Europa Press, el pacto comercial —junto con el acuerdo de asociación y el componente político— solo entrará en vigencia plena una vez cumpla el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, este punto permanece en situación de indefinición, ya que la Eurocámara ha optado por impugnar la base jurídica del acuerdo presentando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que imposibilita que los eurodiputados voten sobre el tema hasta que el alto tribunal publique su dictamen.

Por el lado de la Argentina, y con el proceso de aprobación ya cumplido, legisladores proponen la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo. El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto para la creación de la Comisión Especial de Seguimiento, Monitoreo y Coordinación Federal del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en el ámbito del Senado de la Nación y en el marco de la Ley 27.800. La iniciativa apunta a dotar al Congreso de una herramienta específica para acompañar política y técnicamente la implementación del entendimiento, en particular sobre su impacto en las economías provinciales, las PyMEs y los sectores productivos regionales. En este sentido, el proyecto propone una comisión de 17 senadores con representación de todas las regiones con atribuciones que le permitan el monitoreo de los subcomités de comercio que se vayan habilitando, la convocatoria a audiencias públicas en todo el país y la facultad de requerir informes periódicos al Ejecutivo.

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