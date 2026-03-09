España

El mejor ejercicio para romper los bucles mentales, según una neuropsicóloga: “La mente interpreta esos temas como peligrosos”

Marta Jiménez recomienda diseminar los pensamientos sobre el papel y analizar cómo solucionarlos en el corto, medio y largo plazo

Guardar
La neuropsicóloga Marta Jiménez junto
La neuropsicóloga Marta Jiménez junto a la imagen de una mujer pensando. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y @martajimenezpsicologia/TikTok)

Una mirada, un comentario, un suceso o una observación pueden desencadenar una cascada de pensamientos que no cesan. No hay forma de interrumpir el hilo de ideas. No hay forma de salir del bucle mental. La rumiación ha empezado y nada podrá frenarla. Acompañará a su huésped día y noche. La vorágine habrá empezado e irá haciendo mella. En un momento dado, se olvidará cómo, cuándo o por qué comenzó y sencillamente se instalará en la mente como un mantra. El torrente de preguntas, reflexiones, dudas, temores y preocupaciones resulta complicado acallar, pero no es imposible.

De pronto, sin ni siquiera ser consciente de ello, la persona se ha visto abocada a la disociación y a la vorágine mental de la que es complicado salir. Esta tendencia a darle vueltas a lo mismo todo el tiempo se conoce como rumiación mental.

El término ‘rumiación’ proviene del ejercicio que realizan con su boca los animales rumiantes al alimentarse: mastican el alimento, lo tragan, lo regurgitan, lo vuelven a masticar y lo vuelven a tragar. El recorrido que hace el pasto se parece al que realizamos los humanos con aquello que nos preocupa. La neuropsicóloga Marta Jiménez, que divulga sobre salud mental a través de sus redes sociales (@martajimenezpsicologia), explica en una de sus últimas publicaciones un ejercicio para combatir este bucle que no cesa y que “se produce cuando hay un tema o varios que la mente interpreta como peligrosos o amenazantes, que le preocupan, pero para los cuales no tiene una salida”.

“Un bucle mental no se rompe pensando más, se rompe saliendo del pensamiento; cuanto más analizas, más gasolina le echas al bucle, la mente no busca soluciones ahí: busca control”, indica. Para salir de este estado, Jiménez da el siguiente consejo: “Coge una hoja en blanco y divídela en varias columnas”. Los bloques ayudarán a diseminar el pensamiento, encontrar qué es aquello que lo provoca y servirán para trazar un esquema con el que resolverlo.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

¿Cómo se diseminan los pensamientos?

En la primera columna se plasma la situación o las situaciones que forman parte del bucle, “conversación con mi madre, reunión del trabajo, lo que sea”, indica. La siguiente fila incluye las acciones con las que se puede abordar el problema a corto plazo, es decir, “aquellos pequeños pasos que dependen de ti y que vas a poder hacer hoy o en los próximos días”. Las columnas restantes son “las acciones a medio plazo” y “las acciones a largo plazo”. Son cuestiones más complicadas y que necesitan más reflexión e introspección.

Explica la neuropsicóloga que este sistema “ayuda a tu mente a saber que, aunque existen diferentes dificultades, tienes un plan de acción para cada una de ellas”. Por eso, “cuando notes que das vueltas a lo mismo, cambia de canal: vuelve al cuerpo, a la acción pequeña, al aquí y ahora; el silencio mental no llega luchando, llega cuando dejas de alimentar el ruido”, reflexiona. Por ello, defiende este método como una disciplina que ayuda a resolver el malestar que genera no salir de un pensamiento compulsivo.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud mentalAnsiedadEstrésEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

El PSOE frenaría la sangría de votos, pero podría perder hasta cuatro representantes. La izquierda alternativa, fragmentada, se expone a la desaparición en la Cámara

Así están las encuestas: victoria

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 9 al 13 de marzo: Curro y Ángela anuncian su boda y dejan a Lorenzo en evidencia

La serie diaria de La 1 vive una semana cargada de tensión familiar, secretos que salen a la luz y una noticia inesperada que divide aún más a los habitantes del palacio

Avance semanal de ‘La Promesa’

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El demandado remitió un escrito a su madre requiriéndola para que la abandonara en 24 horas y comunicándole que había dado de baja los suministros de agua y electricidad y “vertiendo multitud de expresiones ofensivas y vejatorias” hacia ella

Una madre dona su vivienda

Qué es el cáncer de vulva, uno de los tumores más raros en mujeres: causas, síntomas y tratamiento

Esta enfermedad suele empezar en los labios mayores, pero puede aparecer en cualquier zona de los genitales femeninos

Qué es el cáncer de

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: política, música y estrellas del cine y las series

El programa de Antena 3 comienza la semana con la visita de Juanma Moreno, presidente de Andalucía

Los invitados de ‘El Hormiguero’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: victoria

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”