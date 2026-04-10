El chamán Durek, el gran “beneficiado” del escándalo de Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg

La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en una imagen de redes sociales. (instagram.com/shamandurek)

El nombre de Durek Verrett ha estado durante varios años inevitablemente ligado a la polémica dentro de la familia real noruega. Su relación y posterior matrimonio con la princesa Märtha Louise de Noruega lo situó en el centro de todas las miradas, convirtiéndolo en uno de los personajes más controvertidos del entorno de palacio. Sin embargo, en un giro inesperado, el foco mediático ha cambiado de dirección y ahora apunta con fuerza hacia Mette-Marit de Noruega y su hijo, Marius Borg Høiby.

Este cambio ha provocado una situación casi impensable hace apenas unos años. Hasta hace no mucho, Durek Verrett, era la nota discordante de la familia y el protagonista habitual de titulares incómodos, parece haberse convertido en el miembro “menos problemático” de la familia.

Así lo señalan difrentes expertos en la casa real noruega, como Tove Taalesen, que refiere cómo el chamán ha pasado de ser el centro de las críticas a quedar en un discreto segundo plano.

Los protagonistas de las peores polémicas: Mette-Marit y su hijo Marius Borg

Marius Borg Høiby y la princesa Heredera Mette-Marit de Noruega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de este giro mediático está en la compleja situación que atraviesa la princesa heredera. Mette-Marit de Noruega no solo continúa lidiando con su enfermedad, la fibrosis pulmonar que padece desde hace años, sino que además se ha visto salpicada por el caso Epstein, un asunto de enorme repercusión internacional. A esto se suma el proceso judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, quien ha enfrentado graves acusaciones en los tribunales noruegos en los últimos meses.

El cúmulo de estos acontecimientos ha elevado la presión sobre la institución monárquica y, sobre todo, ha abierto un debate sobre la gestión de la imagen pública y la transparencia dentro de la Casa Real. Según varios analistas, ya no se trata únicamente de los escándalos en sí, sino de cómo se explican ante la opinión pública.

En este contexto, la figura de Durek Verrett emerge con una sorprendente ventaja: su controvertida personalidad, lejos de ocultarse, siempre ha sido explícita. Sus declaraciones, su estilo de vida y su discurso espiritual han sido objeto de críticas, pero también de una cierta coherencia pública. “Se muestra tal y como es”, apuntan expertos, algo que, paradójicamente, juega ahora a su favor.

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El contraste con Mette-Marit de Noruega resulta inevitable. En su caso, lo que más preocupa no es tanto la existencia de polémicas como la ausencia de explicaciones convincentes. Como figura clave de la monarquía al estar casada con el heredero al trono, su papel institucional exige un nivel de transparencia y responsabilidad mucho mayor. La falta de respuestas claras, advierten los analistas, no es un problema personal, sino un desafío directo a la credibilidad de la institución.

No hay que olvidar que la monarquía moderna se sustenta en gran medida sobre la confianza pública. A diferencia de Durek Verrett, que no representa oficialmente al Estado ni asume funciones institucionales, Mette-Marit de Noruega es una pieza central en el futuro de la Corona. Por ello, cada silencio o ambigüedad adquiere una dimensión mucho más delicada.

Paradójicamente, esta situación ha suavizado la percepción pública del chamán. Incluso han surgido voces que, con cierto tono irónico, lo describen ahora como un “yerno ideal”, no porque haya cambiado, sino porque el contexto ha rebajado el listón de exigencia. “No es que él haya mejorado, es que el estándar ha caído”, resumen algunos expertos al diario alemán Bunte.

La princesa Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon de Noruega en la televisión pública noruega (NRK)

Esto no significa que el pasado de Durek Verrett esté libre de controversia. En los últimos años, ha enfrentado acusaciones graves, incluyendo denuncias por comportamiento inapropiado por parte de antiguos clientes. También ha estado en el centro de polémicas relacionadas con cuestiones económicas, como supuestos impagos tras su boda con Märtha Louise de Noruega, o por su actividad en redes sociales, donde ha llegado a promocionar productos en medio de rumores sobre su situación financiera.

A todo ello se suma el impacto mediático de producciones como Rebel Royals: An Unlikely Love Story, que volvió a situar su figura en el debate público, especialmente por sus declaraciones sobre su relación con la familia real y sus experiencias personales.