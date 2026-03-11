España

La princesa Mette-Marit se prepara para un trasplante de pulmón tras el empeoramiento de su salud

El Palacio Real de Noruega confirma un “desarrollo negativo” en su estado mientras la heredera reduce su agenda pública y se centra en su recuperación

Mette-Marit de Noruega en una imagen de archivo. (Silas Stein/dpa POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/Dpa)

La princesa Mette-Marit atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. La Casa Real noruega ha confirmado que su estado de salud ha empeorado en los últimos meses y que ya se han iniciado los preparativos para evaluar un posible trasplante de pulmón, un procedimiento que podría marcar el futuro médico de la heredera.

La esposa del príncipe heredero Haakon lleva años luchando contra una enfermedad respiratoria crónica que ha condicionado su vida pública. Sin embargo, las últimas informaciones indican que la situación se ha complicado más de lo previsto.

Un portavoz del Palacio ha explicado que la princesa necesita ahora más descanso y un seguimiento médico más específico, motivo por el que su agenda oficial se ha reducido de forma considerable en las últimas semanas.

“El programa de la princesa heredera se está adaptando a su estado de salud”, señaló el director de comunicaciones de la Casa Real, Guri Varpe, en declaraciones al canal noruego TV2.

Un empeoramiento que obliga a valorar un trasplante

La enfermedad de Mette-Marit no es nueva. En 2018 fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica, una patología que provoca la acumulación de tejido cicatricial en los pulmones y dificulta que el oxígeno llegue correctamente al torrente sanguíneo.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Desde entonces, la princesa ha tenido que reducir su actividad institucional y ajustar su agenda para compaginar sus compromisos oficiales con tratamientos médicos y periodos de recuperación.

El pasado mes de diciembre, el palacio ya advirtió de que los médicos habían detectado un claro deterioro en su estado tras varias pruebas realizadas durante el otoño. Como consecuencia, el equipo médico del Rikshospitalet inició el proceso para evaluar la posibilidad de un trasplante.

Según explicó el especialista en enfermedades pulmonares Are Martin Holm, el objetivo es preparar todo lo necesario para que el procedimiento pueda realizarse cuando llegue el momento adecuado. Por ahora no se ha determinado cuándo podría entrar en la lista de espera para recibir un nuevo pulmón, pero los médicos ya trabajan en los preparativos necesarios.

Una agenda pública prácticamente paralizada

El deterioro de su salud también se ha reflejado en su actividad institucional. Mette-Marit no participa en actos públicos desde el pasado 28 de enero, cuando acudió a la Biblioteca de Fredrikstad para conmemorar el centenario del edificio.

Desde entonces, su presencia en la agenda oficial ha desaparecido prácticamente por completo mientras se centra en su recuperación y en seguir las recomendaciones médicas.

La princesa Mette-Marit y el
La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega, en su entrevista en el programa 'Året med kongefamilien'. (NRK)

Mientras tanto, el príncipe Haakon continúa representando en solitario a la familia real en muchos compromisos públicos. El heredero visitó recientemente la empresa tecnológica Elcare Nordic en Kongsvinger, aunque evitó hacer comentarios cuando fue preguntado por el estado de salud de su esposa.

Un momento especialmente complicado

La situación médica de la princesa coincide además con un periodo complicado en el plano personal y mediático. En los últimos meses, la familia se ha visto envuelta en varias polémicas relacionadas con Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit, así como con informaciones que mencionaban antiguos contactos entre la princesa y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Todo ello ha contribuido a situar a la heredera noruega en el centro de la atención pública en un momento especialmente frágil.

