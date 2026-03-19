Termina el juicio de Marius Borg, el más mediático de la historia reciente de Noruega: lo consideran culpable de 40 delitos a la espera de sentencia

Los reyes y príncipes de Noruega, y Marius Borg (Casa Real / AP)

El juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha quedado visto para sentencia tras concluir este jueves 19 de marzo en la sala 250 del Tribunal del Distrito de Oslo. El proceso ha estado marcado por una presión mediática sin precedentes en Noruega, al ser el primero que afecta a la familia real desde la instauración de la dinastía en 1905 y por la gravedad y número de delitos imputados.

Durante las 28 sesiones que ha durado el juicio, Marius Borg Høiby ha tenido que responder a un total de 38 cargos, que aumentaron a 40 durante el trascurso y de los cuales diez están tipificados como delitos sexuales. La investigación, iniciada en agosto de 2024 por la policía de Oslo, ha reunido pruebas relevantes, entre ellas 830 páginas de mensajes extraídas del teléfono móvil del propio acusado, que han sido leídas íntegramente durante la vista.

Esta acumulación de evidencias ha situado el caso como uno de los más exhaustivos y complejos que ha manejado el tribunal noruego, según han detallado los representantes de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Sturla Henriksbø. La acusación pública ha solicitado una condena de siete años y siete meses de prisión, de los que cuatro corresponden a los delitos de violación.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

El pronóstico de la sentencia de Marius Borg

La petición de pena parte de los tres años establecidos por la combinación de violación y filmación de la víctima en la residencia de Skaugum, y se incrementa por la concurrencia de delitos adicionales, siguiendo la justificación detallada por Andreas Kruszewsk, abogado de la policía de Oslo. Además de estos hechos, la Fiscalía sostiene que no cabe valorar los cargos aisladamente, sino que el agravamiento conjunto condiciona la petición final.

Marius Borg Høiby permanece en prisión preventiva ante el “alto riesgo de reincidencia”, según la instrucción, y seguirá bajo esta medida hasta que se dicte sentencia, prevista según los medios noruegos para el mes de mayo. De confirmarse en sus términos la petición fiscal, la estimación apunta a que el hijo de Mette-Marit saldría de prisión en diciembre de 2033, cuando cumpliría 36 años.

Boceto del juicio de Marius Borg (Reuters)

La defensa pide reducir la pena

Por su parte, la abogada defensora, Ellen Holager Andenæs, ha solicitado al tribunal la aplicación de una reducción en la condena debido al impacto mediático que ha rodeado al proceso, aludiendo a que la presión experimentada por su cliente no tiene precedentes en la jurisprudencia noruega: “No creo que hayamos visto nunca una cobertura como esta, pido que el tribunal le dé importancia”.

La defensa también ha considerado más adecuada una pena de entre cinco y seis años de prisión, incluso en el supuesto de que se le declare culpable de todos los cargos, incluidos aquellos a los que ha reconocido la autoría, como el transporte de drogas.

Todos los delitos de Marius Borg

La lista de delitos por los que el tribunal deberá pronunciarse abarca desde violaciones consumadas, incluyendo actos cometidos mientras las víctimas dormían o estaban bajo los efectos de sustancias, grabaciones ilegales de carácter sexual, hasta violencia y maltrato contra varias exparejas, identificadas en autos como Rebecca Helberg Arntsen, Nora Haukland y Juliane Snekkestad. Especial trascendencia ha tenido el incidente registrado en agosto de 2024, cuando, el acusado, según la Fiscalía, agredió y amenazó con un cuchillo a su entonces pareja.

Marius Borg Høiby y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (Associated Press)

El relato judicial atribuye también a Marius Borg Høiby implicación en el tráfico de drogas a gran escala, desplazando y ocultando entre tres y cinco kilogramos de marihuana, una conducta que la acusación entiende que va más allá del consumo y le atribuye supervisión activa del transporte de la sustancia.

Entre otros cargos figuran amenazas de muerte, resistencia y desacato a la autoridad en contextos de detención, así como quebrantamiento de condena, al haberse comunicado con una de las víctimas pocos días antes de iniciarse el juicio desde un número oculto, hecho que motivó la inclusión del cuadragésimo delito.

El seguimiento exhaustivo por parte de la opinión pública y los medios noruegos ha intensificado la excepcionalidad del proceso, dada la condición del acusado como hijo de la princesa Mette-Marit, producto de una relación anterior al matrimonio de esta con el príncipe heredero Haakon. Todo el desarrollo del caso, desde la investigación dirigida por la policía de Oslo hasta la última sesión de alegatos, se ha producido bajo el escrutinio constante de la prensa nacional.