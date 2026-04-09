Tres recetas con mejillones fáciles de hacer para esta primavera

Mejillones en salsa picante. (Adobe Stock)

Los mejillones son parte habitual de la cultura culinaria española, ya sea en Galicia, en el Mediterráneo o en bares castizos de Madrid. Se pueden preparar de decenas de formas y maridan de maravilla con vinos blancos jóvenes, vermuts o cervezas artesanas ligeras, por lo que son también una tapa habitual a la hora de las cañas.

Además, el mejillón se sitúa en la cima de la lista de alimentos con alto contenido de hierro, seguido muy de cerca por el berberecho. Estos moluscos también contienen vitaminas, aminoácidos y minerales, clave para una alimentación equilibrada. Por cada 100 gramos de mejillones, se puede obtener aproximadamente 6,7 miligramos de hierro.

De entre esas decenas de variantes para prepararlos, te traemos tres recetas fáciles de hacer de cara a esta primavera que acaba de empezar.

1. Receta de mejillones en salsa de tomate

Los mejillones en salsa de tomate son mejillones frescos abiertos al vapor y guisados en una salsa de tomate casera, cebolla, ajo, vino blanco y un toque de laurel. La salsa queda espesa y sabrosa, ideal para mojar pan.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 min Preparación activa: 15 min Cocción: 20 min

Ingredientes

1,5 kg de mejillones frescos 3 tomates maduros grandes (o 400 g de tomate triturado) 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 1 hoja de laurel 1 vasito de vino blanco (100 ml) Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta negra al gusto 1 cucharada de pan rallado (opcional, para espesar) Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer mejillones en salsa de tomate, paso a paso

Limpia los mejillones bajo agua fría, eliminando barbas y suciedad. Coloca los mejillones en una olla con el vino blanco y la hoja de laurel. Tapa y calienta hasta que se abran. Retira la carne y reserva el caldo filtrado. Pica la cebolla y los ajos muy finos. Sofríe en aceite de oliva, a fuego medio, hasta que la cebolla esté transparente. Añade los tomates pelados y picados (o el tomate triturado). Cocina 10 minutos removiendo. Incorpora el caldo de los mejillones (colado), salpimenta y deja reducir la salsa a fuego lento 5 minutos. Si quieres la salsa más espesa, añade el pan rallado y remueve. Agrega los mejillones a la salsa y cocina juntos 2-3 minutos para que tomen sabor. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco al final.

Consejo técnico: Filtra bien el caldo de los mejillones para evitar restos de arena. Si usas tomates frescos, escáldalos 1 minuto para pelarlos fácilmente.

El cocinero Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, nos enseña su receta para preparar unas torrijas espectaculares. Descubre sus trucos para una infusión aromática, un remojo perfecto y una fritura dorada.

2. Receta de mejillones tigre

Los mejillones tigres son una tapa clásica en la cocina española. Consisten en una masa cremosa con mejillón picado, cebolla, ajo y bechamel, todo ello servido dentro de la propia concha del mejillón, empanado y frito hasta quedar dorado y crujiente. La clave está en lograr una bechamel de textura media y un rebozado bien sellado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h Preparación activa: 40 min Cocción: 20 min

Ingredientes

1 kg de mejillones frescos 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo Guindilla picante (opcional, al gusto) 50 g de mantequilla 40 g de harina 1/2 litro de leche entera Sal y pimienta Pan rallado (para empanar) Harina (para empanar) 2 huevos (para empanar) Aceite de oliva (para freír)

Cómo hacer mejillones tigres, paso a paso

Limpia bien los mejillones bajo agua fría y retira las barbas. Cuece los mejillones en una cazuela con un chorrito de agua hasta que se abran. Retira la carne y reserva las conchas limpias. Pica finamente los mejillones, la cebolla y los ajos. Sofríe la cebolla y el ajo en mantequilla hasta que estén dorados. Añade el mejillón picado y la guindilla, saltea 3 minutos. Incorpora la harina y remueve bien durante 2 minutos para que no sepa a crudo. Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa pero cremosa. Salpimenta y deja cocer 3 minutos más, removiendo. Enfría la masa en una fuente. Rellena cada concha con una porción de masa, nivelando la superficie. Pasa las conchas rellenas por harina, huevo batido y pan rallado, cubriendo solo la parte de la masa. Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén bien doradas. Escurre sobre papel absorbente. Sirve calientes, con un toque de limón si quieres.

Consejo técnico: Es fundamental enfriar bien la masa antes de empanar para evitar que se abra al freír. Usa aceite muy caliente para un rebozado crujiente.

Mejillones. (Freepik)

3. Receta de mejillones a la pimienta verde

Los mejillones a la pimienta verde son una preparación rápida donde los mejillones se sirven bañados en una salsa de nata, cebolla y bolitas de pimienta verde. El resultado es cremoso, aromático y muy fácil de elaborar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 min Preparación activa: 10 min Cocción: 15 min

Ingredientes

1,5 kg de mejillones frescos 1 cebolla mediana 1 puerro 1 cucharada de bolas de pimienta verde 1 pizca de pimienta verde molida 0,5 l de nata líquida para cocinar 1 l de agua Sal

Cómo hacer mejillones a la pimienta verde, paso a paso

Limpia los mejillones con agua fría y quita las barbas. Pon los mejillones en una olla con 1 litro de agua y calienta hasta que se abran. Retira la carne y reserva el caldo. Pica la cebolla y el puerro muy finos. Sofríe la cebolla y el puerro en una sartén con un poco de aceite hasta ablandar. Añade un chorro del agua de cocción de los mejillones, la nata y las bolas de pimienta verde. Cocina a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente. Incorpora los mejillones a la salsa y deja que se calienten 2 minutos. Ajusta de sal y termina con una pizca extra de pimienta verde molida. Sirve los mejillones cubiertos con la salsa caliente.

Consejo técnico: No cocines en exceso la nata, solo lo justo para espesar. Añade los mejillones al final para que no se resequen.

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