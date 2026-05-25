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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 25 al 29 de mayo: José Luis pierde el control mientras los secretos amenazan con destruirlo todo

La serie diaria de TVE vivirá una semana marcada por las deudas, las traiciones y nuevas revelaciones sobre el robo del bebé

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'Valle Salvaje': ¿Queda fuego entre Victoria y José Luis? ¿O solo cenizas? (RTVE)
'Valle Salvaje': Victoria y José Luis viven un reencuentro. (RTVE)

Valle Salvaje afronta una semana decisiva en la que las tensiones acumuladas terminarán estallando en todos los frentes. José Luis verá cómo el mundo que ha construido comienza a tambalearse peligrosamente tras las amenazas de Enriqueta y la presión cada vez mayor de quienes conocen demasiados secretos sobre él.

Mientras tanto, Rosalía tomará una importante decisión respecto a su hija María, Leonor seguirá tratando de descubrir toda la verdad y Luisa avanzará en la investigación sobre el robo del bebé junto a Bárbara. Todo ello en medio de una atmósfera cada vez más cargada de sospechas, manipulación y cuentas pendientes.

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Los próximos capítulos de la ficción de TVE, que se emitirán del 25 al 29 de mayo, prometen giros inesperados, enfrentamientos explosivos y revelaciones capaces de cambiar el destino de varios personajes para siempre.

Lunes 25 de mayo: José Luis estalla tras una provocación de Dámaso

'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)
'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)

La semana arranca con Rafael muy preocupado por el delicado estado de salud de Rosalía, mientras Leonor intenta proteger a su hermana advirtiéndole de que no debe confiar en nadie.

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En paralelo, don Hernando convoca una reunión cargada de tensión que termina descontrolándose por completo cuando Dámaso provoca a José Luis delante de todos. El terrateniente pierde los nervios y llega incluso a retar a Dámaso a un duelo, dejando en el aire si la violencia terminará estallando definitivamente en Valle Salvaje.

Martes 26 de mayo: Rosalía y Leonor descubren nueva información

'Valle Salvaje': Luisa y Bárbara registran la cabaña. (RTVE)
'Valle Salvaje': Luisa y Bárbara registran la cabaña. (RTVE)

Rosalía y Leonor aprovechan la confianza de Pepa para sonsacarle información importante mientras ella se muestra entusiasmada con sus nuevas amistades.

Por otro lado, Hernando intenta frenar a Enriqueta y le aconseja que deje de presionar a José Luis antes de que todo salte por los aires. Sin embargo, ella parece decidida a cobrar lo que considera suyo cueste lo que cueste.

Mientras tanto, Luisa mueve ficha por última vez para intentar descubrir toda la verdad, aunque empieza a temer que ya sea demasiado tarde.

Miércoles 27 de mayo: Rosalía toma una decisión definitiva sobre María

'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)

Enriqueta da un paso más y habla directamente con Rafael sobre la deuda de José Luis, dejando claro que no piensa dar marcha atrás. Además, consigue desarmar a Hernando cuando este trata de manipularla para proteger los intereses del palacio.

En el ámbito más emocional, Pedrito logra conmover profundamente a Leonor al hablar de Adriana. Pero una de las grandes sorpresas del capítulo llegará cuando Rosalía comunique una importante decisión relacionada con María, la niña a la que todos consideran hija de Adriana y Rafael.

La incógnita será descubrir qué está dispuesta a hacer realmente Rosalía y cómo afectará eso al resto de la familia.

Jueves 28 de mayo: una noticia sacude el pueblo y cambia el destino de José Luis

'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)
'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)

Rafael se reúne con Alejo para abordar la complicada deuda pendiente con su tía, una conversación que obliga al duque a tomar una importante decisión.

Mientras tanto, José Luis intenta acercarse de nuevo a su esposa y recuperar la estabilidad familiar, completamente ajeno a la noticia que acaba de estallar en el pueblo y que amenaza con destruirlo todo. El impacto de esa revelación podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en Valle Salvaje.

Viernes 29 de mayo: Luisa y Bárbara encajan las piezas sobre el robo del bebé

'Valle Salvaje': Enriqueta sabe lo que quiere conseguir. (RTVE)
'Valle Salvaje': Enriqueta sabe lo que quiere conseguir. (RTVE)

La semana termina con un importante avance en una de las grandes tramas de la serie. Luisa y Bárbara consiguen unir las piezas del puzle y llegan a una conclusión clave sobre el robo del bebé.

Por su parte, Braulio comienza a sospechar al notar el extraño optimismo de su madre respecto al cobro de la deuda. Sin embargo, Enriqueta sigue guardándose un último movimiento bajo la manga. Un as oculto que podría desencadenar nuevas alianzas, traiciones y conflictos en los próximos capítulos de Valle Salvaje.

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