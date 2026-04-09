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Paccheri con setas y parmesano: una receta italiana sencilla y saludable para preparar en cualquier momento

En 30 minutos puedes tener un plato saciante y lleno de sabor

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Primer plano de un plato blanco lleno de pasta paccheri con salsa cremosa de champiñones, espolvoreada con queso rallado y perejil picado.
Paccheri con setas y parmesano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía italiana es reconocida mundialmente, y su máximo emblema es la pasta. Existen numerosos tipos, siendo los más populares en España los espaguetis y los macarrones. Sin embargo, hay una variante menos conocida con la que puedes preparar platos exquisitos.

Un ejemplo de ello son estos paccheri con setas y parmesano, que se prepara salteando setas frescas (pueden ser boletus, champiñones o diferentes variantes) con ajo y cebolla, y luego se mezclan con la pasta cocida al dente. Se termina el plato con abundante queso parmesano rallado, logrando una salsa cremosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 350 g de paccheri
  2. 400 g de setas frescas variadas
  3. 1 cebolla mediana
  4. 2 dientes de ajo
  5. 100 ml de nata líquida para cocinar
  6. 80 g de queso parmesano rallado
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  8. 1 pizca de sal
  9. Pimienta negra recién molida al gusto
  10. 1 ramita de perejil fresco picado

Cómo hacer paccheri con setas y parmesano, paso a paso

  1. Limpia y corta las setas en láminas o trozos medianos.
  2. Pela y pica la cebolla y el ajo en dados muy pequeños.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo y sofríe hasta que estén transparentes.
  4. Incorpora las setas y saltea hasta que suelten el agua y estén doradas.
  5. Añade la nata líquida y mezcla bien. Cocina a fuego suave 3 minutos.
  6. Cuece los paccheri en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del envase. Escurre y reserva un poco del agua de cocción.
  7. Agrega la pasta a la sartén con las setas y mezcla suavemente. Añade parte del agua de cocción si la salsa queda espesa.
  8. Incorpora el queso parmesano rallado y remueve hasta que se funda y la salsa quede cremosa.
  9. Salpimenta al gusto y añade el perejil fresco justo al final antes de servir.

Consejos clave:

  • Saltea las setas a fuego fuerte para que queden doradas y no cocidas en exceso.
  • No te pases de cocción con la pasta, debe quedar al dente.
El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro porciones contundentes. Si quieres prepararar más platos, aumenta las cantidades de forma proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 54 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la pasta en nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Para recalentar, añade un chorrito de leche o agua y calienta suavemente en sartén. Esto ayudará a que recupere su textura, evitando que se reseque o se pegue, y mantendrá el sabor original, permitiéndote disfrutar de tu plato en el punto perfecto.

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