Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid

Una ambulancia de Samur, en una imagen de archivo. (Emergencias Madrid)

Un hombre de unos 47 años ha fallecido este viernes tras ser apuñalado en plena calle en el centro de Madrid, en las inmediaciones de la estación de Tribunal, en el barrio de Justicia. La Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto agresor, que huyó tras la agresión.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 15:00 horas en el cruce entre las calles San Mateo y Santa Águeda, una zona muy transitada del barrio, hasta donde se han desplazado efectivos sanitarios y policiales tras recibir el aviso de un hombre herido por arma blanca.

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A su llegada, los servicios de emergencia han encontrado a la víctima, un hombre de nacionalidad española nacido en 1979, en parada cardiorrespiratoria. Durante unos 40 minutos, los sanitarios han intentado reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin éxito, por lo que finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.

Por su parte, la Policía Nacional ha activado a la unidad de Delitos Violentos y el Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Según fuentes cercanas al caso, recogidas por Europa Press, las primeras hipótesis apuntan a una posible riña o ajuste de cuentas entre dos personas sin hogar que se conocían previamente. La Policía ya dispone de una descripción del presunto agresor y continúa su búsqueda.

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