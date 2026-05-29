Una farmacéutica destapa si realmente es saludable el refresco de María Pombo para el cuidado de la piel: “Lleva más azúcar que un sobrecito de bar”

María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)

La influencer María Pombo acaba de lanzar Yuzz, una nueva bebida desarrollada con Mahou San Miguel y promocionada como “una bebida por fuera y skincare por dentro”. A la venta en packs de 12 latas de 33 centilitros, como cualquier otro refresco, esta bebida promete ser un complemento a las cremas del cuidado de la piel. Sin embargo, una farmacéutica ha aprovechado sus redes sociales para destapar si realmente es beneficiosa para la piel.

La formulación incluye 40 mg de vitamina C y ácido hialurónico de origen vegano procedente del hongo Tremella fuciformis. Según el anuncio, se trata de una bebida baja en calorías, sin edulcorantes y con azúcares naturales presentes en el zumo de manzana. No obstante, para Lena de Pons (@lenadepons) esta información de los ingredientes es insuficiente: “A los profesionales nos hace falta una ficha nutricional para analizar un producto de estas características y también estudios, propios o incluso mejor si son independientes”.

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Yuzz se describe con una base de agua carbonatada con zumo de manzana, notas florales que recuerdan a la rosa y el azahar y matices florales y cítricos asociados al litchi, con un acabado salino. La marca sostiene que es vegana y sin gluten, y que no sustituye cosméticos ni tratamientos: se plantea como complemento dentro de una rutina. Además, indica que cada lata aporta la cantidad mínima diaria recomendada de ácido hialurónico.

María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)

La verdad de la bebida de María Pombo

La farmacéutica y tiktoker también tiene la respuesta al porqué faltan estos detalles: “Está regulado como un producto alimentario, por lo que las alegaciones en el envase y la publicidad se rigen por esa normativa”. Es por ello que “la única cosa que te dejan reivindicar cuando tu producto lleva más de un 7,5% del valor de referencia nutricional (VRN), es decir, de lo que se supone que tienes que ingerir en un día, es que el producto que contiene vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel”.

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Lena de Pons señala que la bebida de María Pombo tiene “un 15% de VRN de vitamina C, que no es prácticamente nada”. Además, asegura que “de la inclusión del ácido hialurónico prácticamente no pueden reivindicar nada, no se les permite”. Es por ello, que para la farmacéutica la presencia de este segundo elemento es nula: “Es un ingrediente interesante con una máxima biodisponibilidad, pero hasta que no demuestres que en tu fórmula sigue manteniéndose esa biodisponibilidad... Puedes vender lo que tú quieras”.

La farmacéutica Lena de Pons analiza el refresco de María Pombo (TikTok: @lenadepons)

Es más, a la farmacéutica con más de 300.000 seguidores se le imposibilita continuar con su análisis por la falta de ingredientes sobre los que hablar: “¿De verdad a nadie le chirria esto? Tiene más antioxidantes una macedonia“. “En este caso vende más la narrativa que la evidencia, que brilla por su ausencia”, resume el marketing alrededor de Yuzz. De hecho, eso no impide que María Pombo y su equipo abracen la palabra “ciencia”: “A mí como científica lo que me fastidia es que usan la palabra ciencia en todo su branding sin ningún tipo de fundamento”.

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El refresco de María Pombo, a examen

Lena de Pons valora que el refresco de María Pombo puede llegar a ser mejor opción que otros en el mercado: “Lo posicionaría como una alternativa algo más saludable a la hora de escoger un refresco, siendo siempre mejor opción el agua y el agua con gas”. Pese a ello, Yuzz también tiene azúcares: “No nos olvidemos que lleva 3g de azúcar libres por cada 100ml, si la lata son 330ml, nadie te salva de esos 10g de azúcar, que es más que un sobrecito de bar”.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

De esta manera, la tiktoker destapa el mito alrededor de este nuevo emprendimiento de la influencer, que cuenta con millones de seguidores a los que ofrecer su marca: “Tomarás menos azúcar que si te tomaras una Coca Cola, pero no va a hacer que tu piel esté mejor y no es la bebida con más antioxidantes que te puedes tomar”.

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