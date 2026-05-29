España

Una farmacéutica destapa si realmente es saludable el refresco de María Pombo para el cuidado de la piel: “Lleva más azúcar que un sobrecito de bar”

Lena de Pons, farmacéutica y tiktoker, ha analizado los supuestos beneficios que tiene Yuzz, la bebida que ha lanzado la influencer

Guardar
Google icon
María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)
María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)

La influencer María Pombo acaba de lanzar Yuzz, una nueva bebida desarrollada con Mahou San Miguel y promocionada como “una bebida por fuera y skincare por dentro”. A la venta en packs de 12 latas de 33 centilitros, como cualquier otro refresco, esta bebida promete ser un complemento a las cremas del cuidado de la piel. Sin embargo, una farmacéutica ha aprovechado sus redes sociales para destapar si realmente es beneficiosa para la piel.

La formulación incluye 40 mg de vitamina C y ácido hialurónico de origen vegano procedente del hongo Tremella fuciformis. Según el anuncio, se trata de una bebida baja en calorías, sin edulcorantes y con azúcares naturales presentes en el zumo de manzana. No obstante, para Lena de Pons (@lenadepons) esta información de los ingredientes es insuficiente: “A los profesionales nos hace falta una ficha nutricional para analizar un producto de estas características y también estudios, propios o incluso mejor si son independientes”.

PUBLICIDAD

Yuzz se describe con una base de agua carbonatada con zumo de manzana, notas florales que recuerdan a la rosa y el azahar y matices florales y cítricos asociados al litchi, con un acabado salino. La marca sostiene que es vegana y sin gluten, y que no sustituye cosméticos ni tratamientos: se plantea como complemento dentro de una rutina. Además, indica que cada lata aporta la cantidad mínima diaria recomendada de ácido hialurónico.

María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)
María Pombo lanza su propio refresco (Instagram)

La verdad de la bebida de María Pombo

La farmacéutica y tiktoker también tiene la respuesta al porqué faltan estos detalles: “Está regulado como un producto alimentario, por lo que las alegaciones en el envase y la publicidad se rigen por esa normativa”. Es por ello que “la única cosa que te dejan reivindicar cuando tu producto lleva más de un 7,5% del valor de referencia nutricional (VRN), es decir, de lo que se supone que tienes que ingerir en un día, es que el producto que contiene vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel”.

PUBLICIDAD

Lena de Pons señala que la bebida de María Pombo tiene “un 15% de VRN de vitamina C, que no es prácticamente nada”. Además, asegura que “de la inclusión del ácido hialurónico prácticamente no pueden reivindicar nada, no se les permite”. Es por ello, que para la farmacéutica la presencia de este segundo elemento es nula: “Es un ingrediente interesante con una máxima biodisponibilidad, pero hasta que no demuestres que en tu fórmula sigue manteniéndose esa biodisponibilidad... Puedes vender lo que tú quieras”.

La farmacéutica Lena de Pons analiza el refresco de María Pombo (TikTok: @lenadepons)
La farmacéutica Lena de Pons analiza el refresco de María Pombo (TikTok: @lenadepons)

Es más, a la farmacéutica con más de 300.000 seguidores se le imposibilita continuar con su análisis por la falta de ingredientes sobre los que hablar: “¿De verdad a nadie le chirria esto? Tiene más antioxidantes una macedonia“. “En este caso vende más la narrativa que la evidencia, que brilla por su ausencia”, resume el marketing alrededor de Yuzz. De hecho, eso no impide que María Pombo y su equipo abracen la palabra “ciencia”: “A mí como científica lo que me fastidia es que usan la palabra ciencia en todo su branding sin ningún tipo de fundamento”.

El refresco de María Pombo, a examen

Lena de Pons valora que el refresco de María Pombo puede llegar a ser mejor opción que otros en el mercado: “Lo posicionaría como una alternativa algo más saludable a la hora de escoger un refresco, siendo siempre mejor opción el agua y el agua con gas”. Pese a ello, Yuzz también tiene azúcares: “No nos olvidemos que lleva 3g de azúcar libres por cada 100ml, si la lata son 330ml, nadie te salva de esos 10g de azúcar, que es más que un sobrecito de bar”.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

De esta manera, la tiktoker destapa el mito alrededor de este nuevo emprendimiento de la influencer, que cuenta con millones de seguidores a los que ofrecer su marca: “Tomarás menos azúcar que si te tomaras una Coca Cola, pero no va a hacer que tu piel esté mejor y no es la bebida con más antioxidantes que te puedes tomar”.

Temas Relacionados

María PomboGente EspañaFamosos EspañaRedes SocialesCorazón y Estilo EspañaEspaña-SaludEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo sitúa a la economía en segundo lugar del ranking y aumentan las menciones a la inmigración, que escala al tercer puesto

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

El supervisor ha analizado individualmente el comportamiento de más 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid: el agresor se dio a la fuga

La Policía Nacional mantiene un dispositivo activo para localizar al presunto autor de la agresión

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid: el agresor se dio a la fuga

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

La audiencia preliminar estaba convocada para dentro de dos semanas, pero su abogado Antonio Camacho ha pedido aplazarla

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

DEPORTES

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino