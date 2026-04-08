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Shakira se sincera con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’: “Sanar era importante porque tengo dos hijos”

La entrevista a la cantante colombiana en el primer programa emitido en La 1 ha abordado el empoderamiento que la inunda desde la perspectiva feminista que caracteriza a ambas mujeres

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Henar Álvarez entrevista a Shakira para 'Al cielo con ella'
La cómica y presentadora Henar Álvarez entrevista en México a Shakira para el primer capítulo de 'Al cielo con ella'. / Captura de pantalla

El 1 de marzo de este 2026, Shakira (Barranquilla, Colombia, 49 años) ponía punto y final a su gira en México, bautizada como Las Mujeres Ya No Lloran. Para ese primero de marzo, la cantante colombiana había colgado 13 carteles de sold out en el Zócalo capitalino. La encargada (española) de entrevistarla no sería otra que Henar Álvarez (Madrid, 41 años). La cómica, que ahora se abre paso en La 1 con Al cielo con ella, viajó hasta México para tratar de tirarle de la lengua y llevarse algún secreto consigo.

“El poder de Shakira para paralizar una ciudad entera”, comentaba Álvarez nada más sentarse frente a la cantante. Con esta afirmación rotunda empezaba una entrevista en exclusiva que profundizaría en el papel central de la mujer en todas sus facetas, sus éxitos y sus miedos. Al primer capítulo del programa de RTVE también han acudido en calidad de invitados Rossy de Palma, “madrina” de Al cielo con ella, y Sergio Dalma.

Las letras rabiosas de una cantante serena: “Las dificultades que tengo, las convierto en motivo de broma”

“Cantabas al desamor, desde la rabia”, le espeta Henar Álvarez a Shakira para reconducir la entrevista. Con una sonrisa por bandera, la cantante afirma que se ríe mucho de todo aquello que le ha sucedido: “Las dificultades que tengo, las convierto en motivo de broma”. Por ello mismo, la presentadora reconocer que la colombiana es un símbolo del “girl power” para sanar corazones rotos.

Este hecho, reconocido por Shakira como cierto, emana de haberse roto y viajar hacia sí misma, según asegura en RTVE. “Todas las respuestas las encontré dentro de mí, de la mujer que tiene su propio poder”, matiza. Este proceso de introspección personal, según explica, “culmina con el grito a la libertad, las mujeres ya no lloran”.

No solo ha sido Henar Álvarez quien se ha fijado en ello, sino que este es el propósito inicial de los conciertos de Shakira. La cantante asegura que sus giras son “un recorrido emocional muy profundo, pero muy lindo”. Y aunque termine agotada tras estos, coincide en que son “un reencuentro” con todos aquellos fans que la siguen desde el principio y a lo largo de toda su carrera musical.

La cantante colombiana en una actuación durante su concierto 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina. / Imagen de archivo - Reuters - Agustín Marcarián
La cantante colombiana en una actuación durante su concierto 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina. / Imagen de archivo - Reuters - Agustín Marcarián

La crianza de los hijos de Shakira, alejada de los móviles y YouTube: “La verdad no está en las redes sociales”

“A las mujeres nos han querido encasillar”, ha reconocido Shakira durante el primer minuto de conversación, “colocar en una vitrina”. A partir de este momento, las preguntas han girado en torno al papel de la mujer (en la música, en la familia, en el trabajo). Un intercambio de impresiones que ha dado pie a profundizar en la materinidad que ambas mujeres atraviesan, el éxito cuando hay menores de edad al cargo y la influencia de las redes sociales en la crianza.

Por ello, la cantante ha afirmado que “la presión es muy grande”, aunque ella se lo plantea a sí misma como “un desafío”, más que como un peso muerto que recae sobre su espalda. “Solo se aprende del fracaso”, dice una Shakira muy serena. No obstante, transladaba la dificultad de lidiar con “la presión” a sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, respectivamente. Para ellos, la dificultad es mayor, explicaba Shakira: “Estamos en un sistema que está dañado; cómo vamos a obtener a los genios del mañana si no les permitimos fallar”.

La presentadora, Henar Álver, hace hincapié en que Shakira es quien “controla el relato” a través de sus canciones. Al no amedrentarse por lo que sucede, tal y como cuenta, escribe: “Para mí, escribir es terapéutico”. Sin embargo, aunque controlado, el relato tiene muchas vertientes. Por ello, la cantante le explica a la presentadora que no permite que sus hijos tengan teléfono ni acceso a YouTube. “Espero que tomen medidas en Estados Unidos como las de Australia”, admitía Shakira. “La verdad no está en las redes sociales”, sentenciaba. Para adentrarse un poco más, Henar Álvarez preguntaba durante la grabación si se ha buscado en inetrnet en alguna ocasión. “Yo no me busqué a mí misma”, ha señalado Shakira.

El decálogo de las lobas no se rompe: hincapié en “el amor propio”

El decálogo de las lobas no se rompe. Lo tienen claro tanto Henar Álvarez como Shakira. Pero qué tanto hay de cierto en que “una loba no ataca, una loba se defiende”. Con una risa de la cantante frente a la pregunta de la presentadora, la colombiana ha hecho hincapié en un punto de “los diez mandamientos de la loba”: “En el amor propio, el amor a la manada, el no competir, el ayudarnos, el apoyarnos”.

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

El Las mujeres no lloran, las mujeres facturan se ha convetrido, por eso mismo, en “un grito de libertad y de amor propio”. Independientemente de si simplemente empodera o también asusta, como planteaba la presentadora, la cantante ha dejado ver la serenidad que la inunda y que la ha acompañado hasta ahora: “Sanar era importante porque tengo dos hijos”.

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