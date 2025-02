Milan y Sasha, los eternos escuderos de Shakira: una relación en la que la música y el talento marcan un estilo de vida

A lo largo de su carrera, Shakira ha integrado a su familia en su vida musical, incluyendo a sus hijos Milan y Sasha, quienes han comenzado a incursionar en la música desde pequeños - crédito MTV/Instagram y Captura de pantalla/Amor y Fuego

Shakira ha demostrado, a lo largo de su carrera, que la música no solo es una pasión, sino un estilo de vida que ha marcado profundamente a su familia. En su más reciente gira mundial, la estrella colombiana no solo ha brillado en el escenario, sino que ha compartido con el mundo el talento emergente de sus dos hijos que, a su corta edad, ya se han incursionado en el mundo de la música, siguiendo el legado de su madre.

Shakira, conocida por sus icónicas canciones y por su conexión con su audiencia, ha dado un paso más allá al hacer que sus hijos compartan con ella el escenario, pero también el estudio de grabación. En marzo de 2025, los hijos de la cantante, Milan (12 años) y Sasha (9 años), sorprendieron al mundo al lanzar su propio proyecto musical en plataformas digitales. El álbum All For You, lanzado por la Let It Beat! Music Academy, incluye a los dos niños como parte fundamental de su propuesta musical.

El álbum, que mezcla géneros como pop, rock y balada, presenta a Sasha como el vocalista principal en el tema The One, mientras que Milan se encarga de la batería. Por otro lado, Milan también tiene su participación destacada en el tema It’s All For You, donde le da voz a la canción. Esta iniciativa ha sido un paso más en su evolución artística, ya que Milan y Sasha han estado involucrados en la música desde muy pequeños. En diversas ocasiones, Shakira ha compartido momentos de ensayos con ellos, mostrando cómo Milan toca la guitarra y Sasha se desenvuelve con la batería.

En sus redes sociales, la barranquillera mostró con orgullo un tierno momento con sus hijos mientras continúa trabajando en los ensayos de su gira mundial - crédito @shakira/Instagram

La orgullosa madre no dudó en expresar su emoción a través de sus redes sociales, destacando el logro de sus hijos: “Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. Sasha cantando y Milan en la batería”. Para la barranquillera, este es un motivo de gran satisfacción, pues no solo los ve como sus hijos, sino como nuevos talentos musicales que están comenzando a trazar su propio camino.

Un lazo familiar que va más allá de los escenarios

Shakira siempre ha hablado de la importancia de la educación y el bienestar de sus hijos, y a pesar de su apretada agenda, ha encontrado la forma de involucrarlos en su mundo artístico sin que pierdan su identidad. Milan y Sasha no solo han crecido rodeados de música, sino que también han estado presentes en los ensayos y conciertos de su madre, creando un vínculo muy cercano con el arte y la expresión musical.

El emotivo mensaje de Día de la Madre que publicó Shakira en sus redes sociales y acompañada de sus hijos - crédito @shakira/Instagram

Durante su gira Las mujeres ya no lloran, Milan y Sasha sorprendieron a los fans con su presencia virtual en el escenario. En el concierto de Lima (Perú), el 17 de febrero, Shakira utilizó tecnología para que sus hijos pudieran aparecer en una pantalla gigante, cantando y tocando junto a ella. Milan y Sasha, aunque jóvenes, ya tienen claro que la música es una parte importante de su vida, y este debut virtual fue solo el comienzo de lo que promete ser una carrera musical en ascenso.

El pequeño Sasha asistió al concierto de su madre y no dudó en mostrarse muy emocionado al verla interpretar sus icónicos temas - crédito Tiktok

Y es que los hijos de Shakira se han convertido en protagonistas dentro del mundo musical, tanto por su talento como por su capacidad para conectar con el público. Su participación en Acróstico, uno de los temas más personales y emotivos de Shakira, donde ellos aparecen cantando y tocando el piano, ha sido un momento especial que ha tocado los corazones de muchos fans. “Esos besitos siempre me hacen cantar mejor”, escribió la artista en su publicación de Instagram, posterior al lanzamiento del video oficial del sencillo, destacando lo significativo que fue para ella compartir ese momento con sus hijos.

En uno de los momentos más emotivos, Shakira publicó un video en el que se la puede ver interpretando Acróstico mientras Milan y Sasha le brindan cariño en el estudio. “Es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, comentó la barranquillera, haciendo énfasis en la importancia que tiene para ella ver a sus hijos desarrollarse como artistas.

Milan y Sasha se unieron a la colombiana mientras esta ensayaba "Acróstico", para su actual gira mundial - crédito @shakira/Instagram

Desafíos familiares en medio de la gira mundial

Sin embargo, no todo ha sido fácil para la barranquillera, pues a pesar del éxito rotundo de lo que va de su reciente gira, Shakira ha enfrentado situaciones complicadas, especialmente en lo que respecta a la custodia de sus hijos. Según reveló el programa Amor y Fuego por el periodista español Jordi Martín, Shakira habría atravesado un cuadro de estrés físico y emocional debido a una fuerte discusión con Gerard Piqué, su expareja, sobre la custodia de Milan y Sasha.

El conflicto habría surgido cuando Piqué, que había viajado a Miami para cuidar de los niños, tuvo que ausentarse por compromisos laborales, lo que dejó a Shakira en una situación difícil mientras estaba de gira.

Durante la gira 'Las mujeres ya no lloran', Milan y Sasha sorprendieron al público con su aparición virtual en los conciertos, como el de Lima, donde cantaron y tocaron junto a su madre - crédito Infobae Perú

“Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución”, habría dicho Piqué, según el testimonio de Jordi Martín. Ante esta situación, Shakira no solo mostró su sorpresa y enojo, sino también su preocupación por la educación de los niños, que no podían faltar al colegio durante su gira. Finalmente, se habría llegado a un acuerdo en el que los niños viajaron con tutores para seguir sus estudios mientras acompañaban a su madre en su gira.