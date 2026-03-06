La adaptación de los adolescentes desafía la restricción a las redes sociales en Australia

Un estudio longitudinal analizará durante dos años el impacto real de la prohibición de redes sociales sobre la salud mental de 4.000 familias australianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tres meses de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia, el debate sobre su éxito real permanece abierto. El gobierno promociona la eliminación de millones de cuentas como una victoria técnica, pero los especialistas advierten que todavía es prematuro para evaluar el impacto sobre la salud mental juvenil. Mientras tanto, naciones como el Reino Unido debaten si deben replicar esta iniciativa restrictiva, en un contexto marcado por interrogantes sobre la efectividad, el cumplimiento y la adaptación de los adolescentes.

Según informó el primer ministro Anthony Albanese al diario británico The Guardian, tras la entrada en vigor de la prohibición en diciembre de 2025, 4,7 millones de cuentas australianas fueron eliminadas de plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y Twitch. Este dato ilustra el nivel de cumplimiento técnico que logró la medida en los primeros días, un aspecto que Albanese considera central para calificar el proceso como exitoso.

El gobierno australiano obligó a diez plataformas digitales a bloquear el acceso y registrar la baja de cuentas de usuarios menores de 16 años. Conseguir la colaboración efectiva de estos gigantes tecnológicos se considera un desafío. Sin embargo, este indicador no refleja aún ningún cambio tangible en el bienestar psicológico de la juventud.

Evaluación científica: un estudio seguirá a 4.000 familias por dos años

La comisionada de eSafety Julie Inman Grant anunció la puesta en marcha de una evaluación longitudinal para medir los efectos reales de la restricción. El estudio abarcará a más de 4.000 niños y familias durante al menos dos años, e integrará encuestas, seguimiento voluntario del uso de teléfonos inteligentes y recopilación de datos sobre los hábitos digitales.

El proyecto de investigación recopilará también información externa: resultados escolares, datos de salud y estadísticas de prescripción de medicamentos, con el objetivo de analizar múltiples dimensiones. Inman Grant precisó al medio británico: “La evaluación explorará una amplia gama de resultados, incluidos el bienestar infantil y la salud mental, la exposición a riesgos y daños en línea, y los patrones de uso de redes sociales y hábitos digitales”.

La publicación progresiva de los primeros hallazgos comenzará antes de fin de año; hasta entonces, cualquier afirmación sobre el éxito o el fracaso del veto se apoya en percepciones no verificadas.

Adolescentes se adaptan y buscan nuevas vías de conexión

En los centros de Headspace, principal organización benéfica de salud mental juvenil de Australia, alrededor de uno de cada diez adolescentes que buscan apoyo mencionan la prohibición de redes sociales como motivo de consulta, según relata la asesora clínica nacional Caroline Thain.

Testimonios recogidos muestran que la respuesta de la juventud es heterogénea. Una parte importante encontró vías para eludir la restricción, creando cuentas nuevas en plataformas bloqueadas o utilizando aplicaciones no incluidas en la prohibición. Sarai Ades, adolescente de 14 años, señaló: “Tengo cuentas nuevas en TikTok y Snapchat. Instagram todavía no ha detectado que mi cuenta antigua es de una menor de edad. Fue mucho más fácil de lo esperado”.

Uno de los casos citados muestra la reacción colectiva: un grupo de adolescentes optó por un cambio consensuado desde Snapchat (incluida en la prohibición) hacia WhatsApp, que hasta ahora no está restringida.

En contraste, otros jóvenes aseguran que la experiencia forzó una reflexión sobre el papel de las redes sociales. Grace Guo, también de 14 años, expresó: 'La prohibición me hizo dar cuenta de que a veces dependemos demasiado de las redes sociales y existen otras formas de comunicarse y entretenerse‘.

Thain advierte que el impacto del veto varía según si el entorno social del adolescente —amigos próximos, hermanos mayores— sigue o no presente en las plataformas. Según la asesora, “sabemos que algunos jóvenes han encontrado maneras de esquivar la prohibición. Esto puede verse muy diferente en cada familia o grupo de pares, pero aún no tenemos una evaluación completa de ese fenómeno porque no se ha analizado toda la información disponible”, afirmó.

El cumplimiento como condición para el efecto real y las dudas abiertas

El autor Jonathan Haidt, promotor de la restricción y autor de The Anxious Generation, sostuvo en declaraciones al pódcast tecnológico Hard Fork de The New York Times que el éxito del modelo australiano debe medirse en el mediano plazo: “Si nada cambia en cinco años respecto a la mejora de la salud mental de los adolescentes australianos, entonces mi campaña para restringir el acceso quedaría refutada”. Haidt agregó que se requiere un cumplimiento de al menos el 70% de la población juvenil para que se puedan esperar efectos palpables.

Actualmente, la Oficina de eSafety evalúa el compromiso de las plataformas con la aplicación efectiva del veto, así como el grado de elusión entre los jóvenes. Todavía no se dispone de información pública sobre eventuales medidas represivas contra las tecnológicas que incumplan los términos.

Thain recomendó a los gobiernos que estén considerando replicar la experiencia australiana no subestimar a los adolescentes: "Considérenlos como expertos en su propia vida e inclúyanlos en cada fase del proceso si van a implementar este tipo de políticas". Y concluyó: “Que nadie piense por un momento que, por ser padres, saben más, porque no han crecido con estas herramientas en su entorno cotidiano”.