‘Al cielo con ella’ se estrena esta noche en La 1 con la esperada entrevista de Shakira: “Es una artista que se ha reconstruido”

El programa 'Al cielo con ella' se estrena en La 1 con la entrevista de Shakira (MONTAJE INFOBAE).

Este martes 7 de abril, La 1 de RTVE estrena en prime time la nueva etapa de Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez que ha ido ganando terreno desde su lanzamiento en RTVE Play hasta consolidarse en La 2. Lo que comenzó como un proyecto digital se ha convertido en un formato que combina entrevistas, humor y música, con un estilo fresco, cercano y un punto irreverente que ya ha conquistado a la audiencia. Según los últimos datos de marzo, la emisión en La 2 cerró con un 3,4% de cuota y 406.000 espectadores, cifras récord en la cadena secundaria que muestran la sólida fidelidad del público.

Henar Álvarez, durante la presentación este lunes, no ocultaba su entusiasmo: “No he sentido más ilusión en mi vida por algo. No es solo un programa, es el final de una carrera larga y el sueño de cualquiera que se dedica a la comedia. Hemos hecho crecer el formato y la gente quiere venir”, explicó. La presentadora ha conseguido consolidar un espacio que mezcla entrevistas en profundidad con momentos de humor, música en directo y una dinámica de plató que en esta nueva etapa simula una gran plaza de barrio: luces, orquesta, verbena y la sensación de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

El primer programa en La 1 contará con una invitada de renombre internacional: Shakira. Henar viajó a México hace unas semanas para realizar la entrevista, y adelantó que se encontró con una artista que “se ha reconstruido, que habla con orgullo de su historia y que no se esconde”. Esta conversación promete mostrar otra faceta de Shakira, más íntima y reflexiva, dejando a un lado la imagen mediática y explorando su trayectoria personal y profesional.

Además de Shakira, el estreno contará con otros invitados destacados, entre ellos Rossy de Palma y Sergio Dalma, quienes aportarán diversidad al plató y se sumarán a las actuaciones y secciones habituales del programa. Los colaboradores habituales también estarán presentes, incluyendo a Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, con la incorporación de Carmina Barrios para esta nueva temporada.

Henar Álvarez en la presentación de la nueva temporada de 'Al cielo con ella' (RTVE).

Su aterrizaje en la noche de La 1

La llegada al prime time representa un salto importante para la madrileña, quien se convierte en una de las pocas mujeres al frente de la franja nocturna, tradicionalmente dominada por hombres. La productora ejecutiva, Leire Larisgoitia, destacó el crecimiento del programa: “Hemos ido poco a poco, con humildad, superando retos y contando con un equipo increíble. La locura y el riesgo siempre han sido parte de la esencia del formato”. Y es que, desde su estreno, el programa acumula 378 millones de visualizaciones totales en plataformas digitales, con un promedio superior a 20 millones mensuales.

De esta manera, este martes 7 de abril a las 23:00 horas, -después de La Revuelta-, llega la primera emisión del formato en la cadena principal. En el programa los espectadores podrán comprobar cómo Shakira se abre con naturalidad, mientras que el plató se transforma en una auténtica fiesta de barrio, donde la música, la comedia y la sorpresa conviven en un mismo espacio.

Henar Álvarez en la presentación de la nueva temporada de 'Al cielo con ella' (RTVE).