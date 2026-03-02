México

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” con un concierto inolvidable, marcado por fuegos artificiales, cambios de vestuario y una ola de emociones desbordadas

Shakira rompe récord en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto masivo que despide el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Infobae México: Miriam Estrella)

Shakira subió al escenario del Zócalo de la Ciudad de México tras lograr un hito en el Estadio GNP Seguros con 13 conciertos sold out.

La noche del 1 de marzo, miles de fanáticos de la cantante barranquillera se reunieron en la Plaza de la Constitución para despedir el tour Las Mujeres Ya No Lloran.

La cantante colombiana conquistó corazones con una noche llena de nostalgia, agradecimientos y un tributo a sus fieles admiradores. (Infobae México: Miriam Estrella)

Un recorrido por su trayectoria que hizo vibrar a los capitalinos

Después de las 22:30 horas, Shakira dio inicio al concierto más esperado de la capital con “La fuerte”, uno de los temas que marcó su regreso a la escena musical en 2024.

En medio de gritos, aplausos y cientos de personas portando la clásica peluca morada, la intérprete de Barranquilla continuó con “Girl Like Me” y “Las de la Intuición”.

Luego de que el cielo se pintara con fuegos artificiales que marcaban el inicio de lo que sería una noche inolvidable, la cantante se tomó un momento para agradecer al público.

“¿Cómo está mi gente de México? Esto es poético, qué emoción ver este lugar lleno de ustedes”, expresó.

Desde días antes de su presentación en el Zócalo de CDMX, diversos fans comenzaron a reunirse en la plaza para ocupar los primeros lugares y disfrutar desde cerca, por lo que no pudo dejarlos fuera de sus palabras.

“A todos los que han estado acampando desde temprano, como siempre venciendo todos los obstáculos conmigo. Tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento, es nuestro último día en México, mi casa”, compartió.

El repertorio del concierto incluyó grandes éxitos como 'Ojos así', 'Las de la Intuición', 'Te felicito' y 'Monotonía', celebrando la trayectoria de Shakira. (Infobae México: Miriam Estrella)

Desde “Ojos así” hasta “Soltera”, un camino de nostalgia

Tras dejar claro que no existía mejor reencuentro de una “lobita” con su manada mexicana, siguió con éxitos como “Ojos así”, “Inevitable”, “Te felicito” y “TQG”.

“Las mujeres solas somos más vulnerables, pero juntas somos invencibles”, dijo antes de interpretar “Acróstico”.

Tras hacer llorar a algunos asistentes, siguió con la interpretación de “Copa vacía”, “La bicicleta”, “La tortura”, “Hips Don’t Lie”, “Chantaje” y “Monotonía”

Antes de dar paso a uno de los clásicos, hizo una breve pausa para resaltar la importancia del amor propio y agradecer a México por acompañarla en cada una de sus etapas desde siempre.

Lo más bonito es el amor propio”, dijo antes de hacer vibrar el Zócalo con “Soltera”.

Shakira destaca la importancia del amor propio durante su presentación, enfatizando el mensaje de empoderamiento femenino en México. (Infobae México: Miriam Estrella)

“Dónde Estás Corazón”: la canción que le debía a México

Tras más de cinco cambios de vestuario, interpretó “Pies descalzos” y bajó por un momento del escenario para saludar a parte de sus fanáticos.

Sin embargo, el momento cúspide se vivió con “Dónde estás Corazón”, canción que asegura le debía a México por ser la que la trajo al país que se ha mantenido cerca de su carrera por más de 30 años.

Antes de la gran sorpresa de la noche, volvió a traer los recuerdos de miles de fans al interpretar “Antología” y “Día de enero”, sencillos clave de la gira.

Con las emociones a flor de piel, invitó a subir al escenario a Beéle, cantante que es su paisano y con quien colaborará muy pronto tras interpretar juntos “Algo Tú”.

La artista rinde homenaje a sus inicios musicales interpretando 'Dónde estás Corazón', tema clave en su conexión con el público mexicano. (Infobae México: Miriam Estrella)

Shakira dice adiós y recuerda que “Las Mujeres Ya No Lloran”

Para cerrar la noche y despedirse de tierras mexicanas, volvió a encender los ánimos con “Waka, Waka” y “Loba”, canción que desató los aullidos de los capitalinos.

Ambos sencillos dieron paso al momento final, la interpretación de su colaboración junto a BZRP. Con el cielo iluminado de fuegos artificiales y “Shaky-billetes” cayendo entre los asistentes, Shakira dijo “adiós” dejando un récord histórico de asistencia y recuerdos imborrables entre sus fans.

