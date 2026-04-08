Sebastián Ramírez, abogado: “Te van a despedir estando de baja si haces una de estas tres cosas”

La incapacidad temporal ampara a quienes no pueden acudir a su empleo y necesitan un periodo de recuperación (Composición Infobae)

La protección de los trabajadores durante una incapacidad temporal constituye uno de los pilares del derecho laboral en España. Este mecanismo, diseñado para garantizar la estabilidad de los empleados durante una enfermedad o accidente, prevé que nadie pueda perder su puesto por motivos relacionados con la salud.

Sin embargo, determinadas conductas pueden anular esa protección y derivar en despidos inmediatos. El abogado Sebastián Ramírez explica en su TikTok (@leyesconsebas) que la incapacidad temporal ampara a quienes no pueden acudir a su empleo y necesitan un periodo de recuperación.

Ramírez enfatiza que la mayoría de las ausencias bajo este régimen están justificadas y gozan de respaldo legal. No obstante, existen situaciones en las que la ley permite a las empresas prescindir de un trabajador aun cuando este se encuentre de baja médica.

Trabajo en negro y ayuda familiar

Según detalla el letrado, hay tres motivos específicos que pueden desencadenar un despido fulminante: “Te podrían despedir sin nada, yéndote a la calle con cero”. El primer motivo se produce cuando un empleado, durante su baja, es sorprendido trabajando en negro.

Ramírez precisa que esta situación ocurre cuando, a la vez que se percibe la prestación por incapacidad, la persona obtiene ingresos de actividades no declaradas: “estás cobrando por otro lado no tan legal”. El fraude a la Seguridad Social que implica esta conducta es uno de los supuestos más graves y suele detectarse a través de controles o denuncias.

El segundo escenario señalado por Ramírez se refiere a la participación en actividades laborales en negocios familiares durante la baja. El especialista pone como ejemplo el caso de personas que se encuentran de baja por dolencias físicas y colaboran de manera regular en un restaurante o comercio familiar.

Un hombre con muletas de baja médica. (Freepik)

“Estás de baja por dolores intensos en el hombro y te ven en el restaurante familiar ayudando todos los días con la comida, con el restaurante. Eso no sería legal”, puntualiza el abogado. Las empresas pueden utilizar testimonios de terceros o pruebas gráficas para acreditar este tipo de conductas, con consecuencias inmediatas para el vínculo laboral.

No todas las colaboraciones familiares suponen una infracción. De acuerdo con Ramírez, en casos de bajas por motivos psicológicos, la participación puntual y sin ánimo de lucro en el entorno familiar podría no estar sancionada, siempre que no exista mala fe ni se agrave la dolencia. Esta distinción resulta relevante porque la legislación valora la reincorporación social progresiva en procesos de recuperación psíquica.

Detectives y despido por fraude en la baja

El tercer supuesto de despido inmediato se vincula directamente con el uso fraudulento de la baja. Según Ramírez, algunas personas intentan alargar la ausencia laboral para dedicarse a otras actividades, como estudiar para una oposición o trabajar en otro sector, sin justificación médica válida.

“Alargar la baja para tú estudiar para una oposición o para trabajar por otro lado, alargar la baja cuando ya no hace falta”, describe el experto. Las empresas, ante la sospecha de este tipo de irregularidades, pueden recurrir a investigadores privados para documentar el fraude y justificar el despido.

Estos casos, en los que la empresa puede contratar un detective para recabar pruebas, no son infrecuentes. Si se demuestra alguna de las conductas descritas, el despido procede sin derecho a indemnización ni prestaciones adicionales. El control de la incapacidad temporal y la detección de fraudes constituye un área de especial vigilancia para las compañías y la Seguridad Social.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

La normativa española establece que la buena fe contractual se mantiene durante todo el periodo de baja. La pérdida de confianza por parte del empleador, cuando se acredita una conducta incompatible con la situación de incapacidad, legitima el despido y puede derivar en procedimientos judiciales donde el peso de la prueba recae, en muchas ocasiones, sobre el trabajador.

Ramírez insiste en que la sanción no depende solo de la existencia de un trabajo remunerado paralelo, sino de cualquier conducta incompatible con el proceso de recuperación o que implique una ventaja injusta sobre el resto de los trabajadores. Las empresas, recuerda el abogado, “pueden contratar un detective y si descubre que estás haciendo una de estas tres cosas, te podrán despedir y marcharte”.