Lo que debes hacer si te sientes estancado, según un psicólogo

Un psicólogo da herramientas para mejorar y salir del bucle. (Freepik)

Sentirse estancado puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y, según el psicólogo Nauman Naeem, es una señal clara de que algo importante debe cambiar. Así lo explica en un artículo publicado en Psychology Today, donde comparte estrategias directas para afrontar esos momentos en los que parece imposible avanzar. Enfrentarse a una decisión fundamental, como cambiar de trabajo, mudarse, o poner fin a una relación, suele ser el detonante de esa sensación de bloqueo. Para Naeem, el estancamiento no es solo una molestia pasajera, sino una alerta interna que indica la necesidad de actuar.

El experto destaca que “la vida moderna rara vez sigue un camino lineal”. Las personas se ven obligadas a tomar decisiones complejas a lo largo de los años, y no siempre existe una respuesta clara o sencilla. Muchas veces, por miedo o costumbre, se opta por el camino más cómodo, lo que puede llevar a un ciclo de insatisfacción y parálisis. Naeem insiste en que elegir la comodidad frente al crecimiento normalmente acarrea más angustia a largo plazo y refuerza esa voz interior que pide cambios significativos.

Para el psicólogo, quedarse en la zona de confort prolonga el malestar emocional y limita el desarrollo personal. En lugar de ignorar esa sensación, recomienda afrontarla con honestidad e identificar qué aspecto de la vida está pidiendo atención. “El tiempo es limitado y cada día que se pospone una decisión importante es tiempo perdido que no se recupera”, advierte Naeem en sus recomendaciones.

Imagina tu vida en el futuro para tomar decisiones

Uno de los consejos concretos de Naeem es proyectarse hacia el futuro antes de tomar una decisión importante. El psicólogo sugiere imaginarse dentro de cinco o diez años y preguntarse cómo se sentirá uno mismo tras haber elegido un camino u otro. Este ejercicio de visualización ayuda a ganar perspectiva y a conectar con la intuición, permitiendo identificar la opción que aporta mayor bienestar a largo plazo. Según Naeem, situarse en el lugar del “yo del futuro” puede facilitar el proceso de decisión y reducir la ansiedad que produce la incertidumbre.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, el especialista recalca la importancia de valorar el impacto de cada elección en la autoestima personal. “Pregúntate: si realmente me amara, ¿qué decisión tomaría?”, propone Naeem. Esta pregunta orienta las decisiones hacia opciones más saludables y alineadas con los valores y el respeto propio, evitando soluciones rápidas que solo alivian el malestar momentáneamente.

El psicólogo recuerda que la inmovilidad tiene un coste: cada día que se permanece estancado, se pierde tiempo que jamás se recupera. Por ello, insta a sus pacientes a actuar sin dejarse atrapar por el miedo o la comodidad, y a ser conscientes de que el único momento realmente valioso para decidir es el presente.

Salir de la zona de confort y afrontar el cambio

Para romper el ciclo del estancamiento, Naeem aconseja analizar qué aspectos de la vida actual se mantienen por costumbre o miedo, y atreverse a afrontarlos aunque suponga incomodidad. El experto explica que el crecimiento y el autoconocimiento solo se logran al tomar el “camino menos transitado”, es decir, el que exige esfuerzo y decisión. Enfrentar las propias resistencias y salir de la zona de confort es, según Naeem, la mejor forma de avanzar hacia una existencia más plena y satisfactoria.

Las estartegias para salir de la zona de confort. (Freepik)

El psicólogo también advierte que evitar los problemas o postergar decisiones importantes solo prolonga el sufrimiento y dificulta la superación del bloqueo. A pesar de que lo desconocido genera inseguridad, Naeem señala que la vida mejora cuando se eligen caminos que inicialmente parecen difíciles, pero que abren posibilidades de desarrollo personal y bienestar. “Generalmente, la decisión que más nos cuesta tomar es la que realmente necesitamos”, sostiene el especialista en Psychology Today.

En suma, Naeem recomienda actuar con determinación, aprovechar el presente y ser fiel a los propios valores. Sentirse estancado no es una condena permanente, sino una oportunidad para reflexionar, tomar decisiones valientes y construir el futuro deseado.