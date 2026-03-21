Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos, habla sobre el riesgo de los cambios de trabajo (Composición Infobae)

Cambiar de empleo con la expectativa de dejar atrás el agotamiento puede ser una ilusión peligrosa. El especialista en recursos humanos Rafael Alonso ha advertido que “hay personas que cambian de trabajo pensando que se van a librar del burnout, pero después de un tiempo todo empieza a repetirse”.

En sus propias palabras, esta tendencia suele derivar de patrones de comportamiento que los trabajadores “tienden a repetir” cuando afrontan nuevas etapas laborales. Un dato relevante que aporta Alonso es la idea de que el cambio de empresa debe situarse siempre como última opción.

Según su criterio, la mayoría de personas desarrolla patrones de supervivencia en entornos laborales “disfuncionales”, donde “cuestionar es castigado” y “no se premia al que más se esfuerza”. Alonso subraya que el “premio por trabajar bien es trabajar más”, una lógica interna de numerosas organizaciones que refuerza el agotamiento estructural en la plantilla.

El patrón aprendido persiste

Alonso ha explicado que el malestar recurrente no reside en la persona, sino en los patrones aprendidos y automatizados de supervivencia en ambientes laborales complejos. “Imagina que te has ido a una nueva empresa, tienes otro jefe, nuevos compañeros, tareas diferentes, pero sientes que algo no va bien. Así que empiezas a pensar si es que el problema eres tú. Pues no, el problema no eres tú, sino el patrón que has tenido que aprender, el de la supervivencia”, ha detallado el experto en recursos humanos.

En su análisis, Alonso ha descrito cómo la repetición de estrategias defensivas dificulta la adaptación a entornos supuestamente menos nocivos, generando la falsa impresión de que cambiar de trabajo equivale a solucionar el problema de raíz.

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“Has aprendido a sobrevivir en entornos disfuncionales, allí donde cuestionar es castigado, donde no se premia al que más se esfuerza y donde el premio por trabajar bien es trabajar más”, ha resumido durante su intervención.

Rafael Alonso ha ofrecido una serie de recomendaciones a quienes detecten el riesgo de volver a caer en el desgaste emocional: en primer lugar, recomienda reconocer y verbalizar las emociones negativas. “Nombrar la emoción que sientes te puede ayudar a bajar la reactividad”, ha indicado Alonso de manera expresa.

Límites y observación desde el inicio

Otra de las medidas que propone pasa por establecer límites claros desde el inicio de la relación laboral: “Pon tus reglas desde el principio. Cuanto más tardes en poner límites, más probable es que tenga consecuencias. Y da siempre algo a cambio. Sé estratégico a la hora de comunicarte”, ha puntualizado Alonso.

Además, invita a no caer en la comparación continua con el resto de compañeros, bajo la premisa de que “ya sabes que el mundo laboral es injusto. Utiliza esta información a tu favor. Hazte visible, pero con perfil bajo. No destaca quién más trabaja, sino quién mejor se relaciona”, ha remarcado el especialista.

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Por último, Alonso subraya la importancia de observar antes de intervenir: “Reaccionar de forma impulsiva normalmente es un signo de inseguridad y no es necesario que demuestres continuamente tu profesionalidad. Tú ya eres profesional, así que observa antes de hablar. Esta es tu mejor arma en un trabajo”.

El análisis de Rafael Alonso concluye que “has aprendido a sobrevivir a tu manera y eso te ha funcionado durante un tiempo. Pero si no quieres volver a quemarte, es importante conocer bien qué patrones estás repitiendo”.