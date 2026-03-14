El origen de las latas de conserva de Mercadona: el atún es de una empresa coruñesa y las anchoas, enlatadas en Marruecos

Pescados en conserva (iStock)

Las latas, grandes amigas para el cocinero apurado. Son uno de esos productos básicos que no faltan en casi ninguna despensa, por su versatilidad, sus propiedades nutricionales y su resistencia al paso del tiempo. Tanto es así que estas conservas, especialmente las de pescado, se han convertido ya en productos insignia de los grandes supermercados españoles. Es el caso de algunos como Mercadona, cuyas lineales cuentan con gran variedad de productos de este estilo, desde atún hasta sardinas o mejillones.

Aunque son muchos los que compran y consumen este tipo de alimentos, pocos conocen el viaje que cada pieza ha vivido desde su captura hasta su enlatado. Un origen que es importante para muchos y que hoy desgranamos producto a producto.

Las latas de atún, tanto en aceite de oliva y de girasol como al natural, los elaboran en la empresa familiar coruñesa Jealsa, el principal grupo conservero gallego por volumen de ingresos. Esta empresa, fundada en 1958 por D. Jesús Alonso Fernández, tiene varias divisiones alimenticias, una de ellas dedicada a las conservas de pescado. Entre sus marcas insignia se encuentran Rianxeira, Escurís, Mare Aperto y Rubinson Crusoe pero, más allá de todas ellas, una de las grandes líneas de negocio de esta compañía gallega es el hecho de ser proveedor de Mercadona.

La compañía boirense produce una amplia gama de conservas de pescado y marisco: atunes, sardinas, calamares, mejillones de Galicia, berberechos o zamburiñas, entre otros. De hecho, además de atún en lata, Jealsa fabrica para la compañía de alimentación otra gran parte de las conservas de pescado y marisco que se encuentran bajo la marca Hacendado: es el caso del bonito del norte y los mejillones, estos bajo su marca Escurís.

En el caso de los berberechos y las almejas, dos de los grandes productos del mar que podemos encontrar en formato de lata, Hacendado cuenta con la elaboración de una empresa catalana: Conservas Dani S.L.U., con sede en Vilassa del Mar (Barcelona). Todos ellos son envasados al natural, lo que implica que solo contiene ‘almejas, agua y sal’, por lo que el nivel de procesamiento es el mínimo posible: no añade ni conservantes ni colorantes.

Proveedores con sedes extranjeras: caballa y melva

En el caso de la caballa, se encuentra disponible en tres formatos diferentes: en aceite de oliva, en tomate y en aceite de oliva reducido en sal. En los tres casos, este pescado está producido por Cumarex, una empresa con sede en Tetuán que elabora estas conservas para la marca española Grupo Ubago, ubicada en Málaga. Algo similar ocurre en el caso de la melva, quien también distribuye la empresa malagueña aunque, en este caso, con una materia prima distribuida desde su empresa colaboradora en Cabo Verde, FRECOMAR.

El caso de las anchoas de Hacendado

Sobre las anchoas, es un producto que ha generado cierta polémica con respecto a su lugar de origen y elaboración Según ha explicado la propia marca, ante algunas polémicas relacionadas con el tema, sus anchoas son envasadas en una planta ubicada de Marruecos que posee su principal proveedor Francisco Gil Comes, natural de Vinaròs, Castellón. Sin embargo, la zona de pesca puede variar según algunos criterios concretos.

Argumenta Mercadona que, siguiendo la normativa de etiquetado vigente, debe indicar el lugar de envasado independientemente del origen de la materia prima. “Por ese motivo aparece como producto elaborado en Marruecos”, añade sobre el pescado cuya zona de captura concreta se puede consultar comprobando la numeración de la zona FAO que aparece impresa en el lote de la lata. “Trabajamos con diferentes orígenes (como Cantábrico, Marruecos, Mediterráneo...) dependiendo de la capacidad de pesca en las zonas de captura, así como la temporada del año", afirman.