España

Estaba pidiendo limosna en la calle y alguien decidió apostar por él y darle un trabajo: “Le habíamos cogido mucho cariño”

El hombre, de 41 años, había trabajado por toda Europa de forma precaria desde 2021

Guardar
Un hombre pidiendo limosna. (Freepik)
Un hombre pidiendo limosna. (Freepik)

Durante meses, Ronny Gornik ocupó el mismo lugar a la entrada de una tienda Action al norte de Toulouse (Francia). Allí pedía limosna cada día. Los empleados lo veían al llegar y al salir hasta que con el tiempo su presencia pasó a ser rutina.

“Siempre estaba allí cuando salía por la tarde y le invitábamos a algo de comer”, ha recordado la gerente, Carole Cambier. “Le habíamos cogido mucho cariño”, ha confesado.

Roony, de 41 años y con doble nacionalidad ruso-alemana, llevaba varios meses en esa rutina cuando decidió dar un paso distinto. “Un día fui a dejar mi currículum en recepción”, ha explicado al medio francés La Dépêche. Hasta entonces, había encadenado trabajos precarios en distintos países europeos desde 2021, antes de llegar a Francia siete meses atrás.

De pedir en la puerta a trabajar dentro

Cuando en la tienda surgió una vacante, la escena cotidiana pesó en la decisión. “Hablé con mis ayudantes y pensamos: ¿por qué no darle una oportunidad?”, ha señalado Cambier.

Desde principios de abril, Roony forma parte del equipo con un contrato indefinido. Su jornada empieza cada mañana con un trayecto a pie hasta el supermercado. “Me levanto todos los días, llego puntual, limpio la tienda, repongo los estantes, incluso probé la caja registradora”, ha relatado..

“Es una persona dispuesta y diligente en el trabajo”, ha afirmado la gerente. “Se ha integrado muy bien en el equipo de la tienda”. Entre los empleados, su incorporación se percibe como una continuidad natural de una relación previa.

Un reponedor de supermercado llenando los estantes de la nevera. (Reuters/Imagen Ilustrativa)
Un reponedor de supermercado llenando los estantes de la nevera. (Reuters/Imagen Ilustrativa)

Un empleo sin vivienda

Al terminar la jornada, Roony emprende el camino de regreso. A media hora andando del establecimiento, en el ático en desuso de una casa abandonada, ha instalado su refugio: una tienda de campaña, una mesa y unas sillas prestadas por un vecino.

Allí pasa las noches junto a sus dos perros y dos gatos. “Vivo y duermo como mi perro. No es vida”, ha dicho. “Duermo como ellos, como un perro”.

No dispone de baño. Puede ducharse gracias a la ayuda de un vecino y transporta agua hasta el lugar donde duerme. “Con todo lo demás, mi mochila puede llegar a pesar 80 kg cuando llego a casa”, ha agregado.

Una red de apoyo

En el entorno de la tienda, su situación ha generado una red de apoyo. Cambier, trabajadores y voluntarios, entre ellos Sylvie, que también vivió en la calle, han comenzado a buscarle alojamiento. Han difundido mensajes en redes sociales y contactado con instituciones.

“Se ha contactado con el ayuntamiento de Castelginest y los servicios sociales, pero no pasa nada”, ha explicado la gerente. “Todo el equipo lamentó mucho su situación”, ha añadido. “Es positivo integrar a alguien en una situación así para darle la oportunidad de mejorarla”.

Roony ha descrito el apoyo recibido con una mezcla de humor y agradecimiento: “¡Me mima muchísimo, como si fuera su nieto!”.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Un contexto más amplio

Su caso coincide con una realidad más amplia en la zona. Según asociaciones como Cimade, Médicos del Mundo o DAL 31, cerca de mil personas en Toulouse, incluidas familias con niños, viven en la calle o en viviendas ocupadas. “No entiendo por qué no se ayuda a personas como él, que están allí voluntariamente”, ha afirmado Cambier. “No podemos dejar a la gente en la calle así. Es inconcebible que esto ocurra en nuestras sociedades”.

Mientras continúa trabajando en la tienda, Roony mantiene su situación residencial sin cambios. “No pido mucho, solo un poco de ayuda”, ha sentenciado.

Temas Relacionados

PobrezaSucesosSupermercadosEmpleoEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

La expareja del exministro declara que las ayudas eran puntuales y niega un flujo constante de dinero, mientras sostiene que todo el apoyo económico procedía directamente de él

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

“No es mercado, es chantaje”: los ganaderos se plantan ante los contratos abusivos de la industria y optan por tirar la leche y perder 1.800 euros al día

La organización agraria COAG ha presentado al AICA casos concretos de granjas que se han visto obligadas a firmar acuerdos comerciales por debajo de los costes de explotación

“No es mercado, es chantaje”: los ganaderos se plantan ante los contratos abusivos de la industria y optan por tirar la leche y perder 1.800 euros al día

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

En la sede de Ferraz ha explicado que siempre tuvo que acreditarse con su DNI y explicar la razón por la que había acudido

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

Muere a los 97 años Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor del ‘Guernica’ y principal artífice del Museo Picasso de Málaga

La nuera de Pablo Picasso posibilitó la fundación del museo al donar o prestar más de 200 obras

Muere a los 97 años Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor del ‘Guernica’ y principal artífice del Museo Picasso de Málaga

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Claves para entender cuándo tributan tus inversiones, cómo declarar ganancias y pérdidas y qué estrategias puedes aplicar para reducir la factura fiscal en la campaña de la Renta

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

ECONOMÍA

“No es mercado, es chantaje”: Los ganaderos se plantan ante los contratos abusivos de la industria y optan por tirar la leche y perder 1.800 euros al día

“No es mercado, es chantaje”: Los ganaderos se plantan ante los contratos abusivos de la industria y optan por tirar la leche y perder 1.800 euros al día

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Aena y Exolum aseguran que no hay problemas de suministro de combustible en los aeropuertos españoles

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

DEPORTES

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Alcaraz aplasta a Sebastián Báez en su debut en Montecarlo y en la temporada de tierra batida

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”