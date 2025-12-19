España

La educación, el arma que puede acabar con la pobreza en Europa, según un estudio

España tiene 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza

Una madre yendo con sus hijos al colegio. (Adobe Stock)

Cada año en el colegio puede cambiar la vida de una persona. Reducir su riesgo de pobreza, mejorar sus oportunidades laborales y aumentar su bienestar. Así lo confirma el estudio The effect of education on poverty: A European perspective, que analiza las reformas educativas de 32 países europeos.

La investigación, liderada por Thomas Hofmarcher, establece que la educación no solo amplía conocimientos, sino que actúa como un escudo contra la precariedad económica, tanto en ingresos reales como en la percepción subjetiva de la pobreza. También desde la mejora de la participación laboral y el acceso a empleos a tiempo completo hasta el impacto positivo en la salud, especialmente en los países del Este de Europa.

El diseño metodológico del estudio se distingue por emplear cambios legislativos en materia educativa, como el aumento de los años obligatorios de escolarización, para establecer una relación causal entre educación y pobreza. De este modo, los autores concluyen que la educación no solo se asocia con una menor pobreza, sino que provoca una reducción real en las probabilidades de encontrarse en esa situación.

La educación actúa como un escudo frente a la pobreza estructural. (Marta Fernández / Europa Press)

La realidad española: 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza

En España, la relación entre educación y pobreza presenta matices preocupantes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, el 25,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta tasa combina tres factores: pobreza relativa, carencia material y social severa y baja intensidad laboral.

Si se desglosa por nivel educativo, la brecha es aún más marcada. En Europa, las personas con estudios superiores presentan un riesgo de pobreza del 13,3%, mientras que quienes solo han completado la educación primaria o inferior alcanzan el 36,7%.

Sin embargo, el panorama español también muestra señales de alarma: más de 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza, casi el doble que en 2008, lo que representa el 43% del total de personas en esta situación. A pesar de ello, cabe recordar que tener educación superior no garantiza escapar de la pobreza si persisten factores estructurales como la precariedad laboral o los salarios bajos.

tener educación superior no garantiza escapar de la pobreza. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

La pobreza infantil y la importancia de la educación temprana

La infancia es uno de los colectivos más afectados por la pobreza en España. Más de 2,7 millones de niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas que rondan el 34%, de las más altas de la Unión Europea.

Este escenario presenta un claro componente educativo: medidas como la educación temprana son fundamentales para romper el ciclo intergeneracional de pobreza. Sin embargo, según el Eurostat, un porcentaje considerable de menores en situación de pobreza en España no accede a suficiente educación formal temprana (menos de 25 horas semanales), lo que limita su desarrollo y perpetúa las desigualdades.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Educación: necesaria pero insuficiente

La evidencia científica europea y los datos nacionales coinciden en que la educación ejerce un efecto real para reducir la pobreza, tanto de forma objetiva como subjetiva. Sin embargo, en España, la educación por sí sola no basta si no se acompaña de políticas que aseguren empleo de calidad, salarios adecuados y sistemas de apoyo que compensen las desventajas socioeconómicas.

Incrementar el seguimiento de la educación en edades entre los 12 y 16 años resulta crucial, pero es igualmente necesario garantizar que la formación se traduzca en oportunidades reales, especialmente para jóvenes de hogares vulnerables.

