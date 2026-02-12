España

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

La tasa de pobreza relativa entre los menores de 35 años alcanza mínimos de 2009, tras una caída impulsada por la mejora en las condiciones de los que cuentan con el apoyo de su familia

Guardar
Una joven trabaja en un
Una joven trabaja en un pequeño comercio en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La tasa de riesgo de pobreza relativa en España cayó en 2025 al 19,5%, su nivel más bajo desde la crisis de 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025. El dato consolida una tendencia positiva en los indicadores sociales, pero también deja al descubierto una fractura que se agrava entre los jóvenes: la diferencia cada vez mayor entre quienes consiguen independizarse y quienes permanecen en el hogar familiar.

Según recoge Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, en un análisis difundido por el think tank, la proporción de jóvenes de entre 16 y 34 años en situación de pobreza cayó del 22,2% en 2015 al 17,0% en 2025. Aunque la tendencia general es descendente, la recuperación no ha sido homogénea. La pandemia interrumpió el avance, con un repunte al 20,7% en 2021, y la tasa se ha mantenido estable entre el 17% y el 18% desde 2022.

Sin embargo, Galindo señala la preocupante evolución de una realidad que se está volviendo cada vez más común: el creciente número de jóvenes que ve imposible emanciparse. De hecho, el INE señala que la tasa de menores de 35 años independizados se ha reducido año tras año en la última década. El porcentaje de jóvenes emancipados bajó del 37,5% en 2015 al 27,0% en 2025, lo que significa que casi tres de cada cuatro jóvenes españoles de 16 a 34 años viven con al menos uno de sus padres. Aunque pueda parecer que aquellos que se mantienen sin ayuda financiera de su familia cuentan con economías más robustas, los datos oficiales apuntan a que poder contar con el apoyo financiero de los padres es una de las mejores garantías para correr menor riesgo de pobreza.

Los jóvenes emancipados, cada vez más pobres

En esta publicación, el sociólogo e investigador señala la existencia de una brecha de pobreza entre los jóvenes emancipados y aquellos que viven con sus padres. Aunque en su conjunto los dos grupos han logrado reducir la tasa de pobreza juvenil, esta mejora es la suma de su evolución a ritmos muy diferentes. A lo largo de la última década, la pobreza entre los jóvenes que viven con sus padres ha descendido 6,2 puntos. Entre los emancipados, en cambio, la cifra ha crecido 1,6 puntos. Por lo tanto, los jóvenes independizados han visto aumentar su probabilidad de encontrarse en situación de pobreza mientras que para los que no han abandonado la casa de sus padres se ha hecho menor, ensanchando la distancia entre las tasas de pobreza relativas de los dos colectivos hasta los 17,8 puntos.

Fuente: EsadeEcPol
Fuente: EsadeEcPol

Vistas estas diferencias, todo indica que la reducción de la pobreza juvenil agregada responde principalmente a la mejora entre quienes continúan en el hogar familiar. El análisis de EsadeEcPol revela que dos tercios de la reducción total se deben al descenso de la pobreza en este grupo, cuya tasa ha decaído hasta el 12,2% desde el 18,4% registrado diez años antes. Solo una quinta parte obedece al descenso en la proporción de jóvenes emancipados, que mantiene una tasa de pobreza del 30% (casi el triple de la de los que siguen viviendo con sus padres), frente al 28,4% de 2015.

Así, la buena noticia de la reducción de la tasa de pobreza no se corresponde necesariamente con una mejora en las condiciones de vida de los jóvenes emancipados, sino con un aumento del número de trabajadores de nuevas generaciones que no pueden permitirse la emancipación y se mantienen bajo el amparo de la economía familiar.

Estudiar no basta sin ayuda familiar

El incremento en el nivel educativo de la juventud es otro de los aspectos destacados por el artículo, que sin embargo ni tiene el impacto esperado en la tasa de pobreza ni afecta de la misma manera a los dos grupos estudiados. La proporción de jóvenes con educación terciaria, ya sea cursando o completada, ha crecido tanto en los emancipados como en los no emancipados. Entre quienes viven con sus padres, el porcentaje se acerca a dos tercios; entre los emancipados, el número sube hasta rozar el 75%.

La desagregación por nivel educativo muestra que, en 2025, la tasa de pobreza para jóvenes sin educación terciaria es del 15% si viven con sus padres y alcanza el 39,1% en el caso de los emancipados. Entre los emancipados con estudios superiores, la tasa se mantiene entre el 23% y el 25% a lo largo de la década analizada, mientras que los que viven con sus padres y cuentan con estudios terciarios mantienen el menor riesgo de pobreza, que cae desde el 16% en 2015 hasta el 11,3% en 2025.

Fuente: EsadeEcPol
Fuente: EsadeEcPol

De estos datos se desprende que la apuesta más segura para mantenerse lejos de la pobreza juvenil es cursar estudios terciarios, pero sobre todo poder depender del apoyo económico familiar. El siguiente grupo con mayor seguridad son los no emancipados sin estudios terciarios, cuyas tasas han estado generalmente por debajo de las de los independizados con formación superior en la última década, aunque en ocasiones las han sobrepasado.

El precio de la vivienda, otro gran condicionante

Las cifras ofrecidas anteriores se han calculado teniendo en cuenta solo los ingresos que entran en el hogar, por lo que dejan fuera diferencias importantes relacionadas con el precio del acceso a la vivienda, una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las generaciones más jóvenes. No obstante, existe una manera de estimar el valor económico de vivir en una casa sin pagar un alquiler de mercado. Eso es precisamente el alquiler imputado: una cifra que calcula cuánto costaría esa vivienda si hubiera que alquilarla en condiciones normales. Se aplica tanto a quienes viven en una vivienda en propiedad como a quienes residen en una casa cedida por un familiar o siguen viviendo con sus padres.

Fuente: EsadeEcPol
Fuente: EsadeEcPol

Cuando este componente se suma a la renta del hogar, el impacto es claro: la tasa de pobreza baja mucho más entre quienes viven con sus padres (−1,5 puntos) que entre quienes ya están emancipados (−0,4 puntos), según el análisis de Galindo. Este ajuste refuerza la hipótesis de que el hogar familiar actúa como principal red de protección económica frente a la pobreza juvenil.

Temas Relacionados

DesigualdadDesigualdad SocialPobrezaExclusión SocialJuventudEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La borrasca Nils deja dos poblaciones anegadas por las lluvias en Ciudad Real, donde la UME interviene

Las intensas condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Nils han comenzado a manifestarse en España y la Aemet lanza un alerta roja

La borrasca Nils deja dos

Qué cambiaría en las familias con la ayuda universal por hijo: menos abandono escolar, mejor salud infantil y vínculos más sólidos

Uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso organizaciones sociales piden que la prestación universal por crianza propuesta por el Gobierno “se convierta en realidad”

Qué cambiaría en las familias

La “hoja de ruta” para el Sáhara Occidental que EEUU ha puesto sobre la mesa en la misteriosa reunión de Madrid sin contar con España

La Resolución 2797 de la ONU reconoce la autonomía marroquí como base de las negociaciones

La “hoja de ruta” para

Profesora en un colegio y una de las artistas del Benidorm Fest 2026, la doble vida de Atyat: “Tener que sacar las dos cosas a la vez ha sido muy costoso”

La cantante de raíces egipcias y cordobesas ha hablado con ‘Infobae’ antes de su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

Profesora en un colegio y

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Las autoridades alertan sobre la sofisticación de las estafas amorosas online y ofrecen recomendaciones clave para evitar caer en estos fraudes digitales

Que no te engañen haciéndose
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”