Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”

El coche de Kiko Rivera que han robado (Europa Press)

Kiko Rivera ha denunciado el robo de su coche, un Audi Q7, en la noche del 16 de julio en Tomares, Sevilla, y ha pedido ayuda pública a través de su cuenta de Instagram para localizarlo, alegando que la difusión de la matrícula puede facilitar su recuperación y acelerar la respuesta policial. El vehículo sustraído es un Audi Q7 3.0 TDI de 231 CV, gris y con etiqueta ECO.

El hijo de Isabel Pantoja ha acudido a comisaría y después ha lanzado un mensaje en redes sociales para tratar de ampliar el alcance de la búsqueda. “Cuanta más gente vea y sepa la matrícula, más posibilidades habrá de encontrarlo”, ha explicado. Rivera también ha precisado que el caso ya está en manos de la Policía y ha pedido que cualquier persona que vea el coche contacte directamente con los agentes.

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“Lo digo públicamente por aquí por si alguno lo ve que se ponga en contacto directo con la policía. Ya está denunciado. Está en mano de quien tiene que estar, pero lo digo por aquí por si acaso”, ha dicho. El DJ ha mostrado su malestar por la pérdida del vehículo, al que considera una herramienta de trabajo. “Me da mucha rabia, detrás hay un esfuerzo, horas de trabajo y es una herramienta necesaria hoy en día para todo”, ha afirmado.

Kiko Rivera denuncia el robo de su coche

En ese mismo mensaje ha insistido en que lo más importante es que no ha habido daños personales y ha pedido precaución a sus seguidores: “Hay que tener mucho cuidado, por favor, aunque ya repito que lo importante es que no nos ha pasado nada a ninguno. Pero nada, la vida sigue… Qué le vamos a hacer”, ha señalado.

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Según Happy FM, el coche figura a nombre de Francisco José Rivera Pantoja, tenía que pasar su primera ITV en julio de 2025 y llegó a esa inspección con 79.915 kilómetros. El medio cita un informe pedido a la DGT en el coche consta como denunciado y dado de baja temporalmente por “sustracción”. Con este trámite, Kiko Rivera evita tener que responder a posibles infracciones o delitos que puedan cometer los ladrones con el vehículo.

Kiko Rivera, en imagen de archivo (Europa Press)

El valor del coche robado de Kiko Rivera

El Audi todavía figura con cargas, lo que apunta a que su adquisición podría no estar completamente pagada. En la primera inspección técnica, el vehículo obtuvo un resultado desfavorable por un defecto grave y tuvo que pasar la ITV por segunda vez. Con un kilometraje parecido y características similares, ese modelo se mueve en el mercado de segunda mano entre 45.000 euros y 50.000 euros.

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Si se compra nuevo en la actualidad, su precio se sitúa cerca de 100.000 euros, pero en 2021 el mismo coche costaba alrededor de 76.000 euros, una cifra que podía subir hasta unos 80.000 euros con extras. Sin embargo, el encarecimiento de los materiales y las normas anticontaminación han elevado en pocos años en unos 20.000 euros el precio de un modelo muy parecido.

Entrevista a Kiko Rivera.

El robo se ha conocido en un momento de estabilidad personal para Kiko Rivera, que ha hecho pública en los últimos días una carta dirigida a Lola García con motivo de su cumpleaños. En ese mensaje le agradecía compartir su camino con ella y le deseaba un año lleno de salud, felicidad, momentos bonitos y sueños cumplidos. Una plenitud que llega tras la separación de Irene Rosales, que lleva meses acaparando titulares por su disputa pública.

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