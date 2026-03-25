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Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

La Conferencia Episcopal ha habilitado una web para que los fieles puedan donar y ha establecido cinco niveles de patrocinadores. El ‘Gran Benefactor’ podrá tener un encuentro personal por el Pontífice

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El papa León XIV se
El papa León XIV se reúne con el rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia, en la Ciudad del Vaticano (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

“El evento no recibe financiación del Estado”. La Conferencia Episcopal deja claro que tendrán que ser la Iglesia y sus fieles quienes financien la próxima visita del Papa León XIV a España, que se celebrará entre el 6 y el 12 de junio. Los obispos españoles han habilitado una página web (conelpapa.es) donde fieles y empresas pueden colaborar económicamente para que la llegada del Santo Padre se celebre en las mejores condiciones. “Las necesidades de organización son muy variadas, desde espacios para trabajar en los preparativos, ropa para identificar a los voluntarios, señalizaciones, pantallas de televisión…“, explica la Conferencia Episcopal en el formulario que las empresas interesadas deben rellenar.

El plan de financiación establece cinco niveles de aportación que van desde los 1.000 euros hasta el millón de euros. Entre esos niveles se sitúa, podríamos decir, el nivel VIP o de “Gran Benefactor”, reservado a quienes contribuyan con entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Esta categoría incluye una de las ventajas más llamativas: la posibilidad de mantener un encuentro personal con el Papa, además de espacios reservados en actos multitudinarios y reuniones institucionales en el Vaticano.

En segundo lugar aparece el nivel “Benefactor”, con aportaciones de entre 250.000 y 500.000 euros. Aunque en este caso no se garantiza una audiencia privada, sí se contempla la participación en encuentros colectivos con el Pontífice, así como visibilidad del logo de la empresa patrocinadora en la web y en las publicaciones oficiales de la visita. La escala sigue con los “Patrocinadores”, que aportan entre 50.000 y 250.000 euros y obtienen el reconocimiento de “embajadores empresariales”. Luego están los “Colaboradores” (10.000 euros), que solo figurarán en el directorio oficial de la visita. Finalmente, el nivel más económico es el de “Amigo”, con donaciones de 1.000 euros que otorgan un certificado oficial de participación. Además del dinero, la Conferencia también solicita aportaciones en especie: desde infraestructuras y transporte hasta material logístico como pantallas, vallas o servicios técnicos.

La web habilitada por la
La web habilitada por la Conferencia Episcopal para la visita del Papa

“Todas las colaboraciones empresariales se canalizan de forma ordenada y transparente a través de los formularios oficiales”, dejan claro los obispos españoles, que también piden a través de esta web cualquier tipo de donativo a los fieles. “Como el viaje no va a recibir ningún tipo de financiación pública, las aportaciones recibidas se destinarán a apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita, y se gestionarán con responsabilidad y transparencia. Al final del viaje, cuando se cierre el evento, serán auditadas y rendiremos cuentas de lo que hemos recibido y cómo lo hemos usado”.

El papa León XIV celebra
El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Vista a Canarias

El Papa León XIV llegará a España el 6 de junio, iniciando su recorrido en Madrid. La capital albergará los primeros días del viaje, con el tradicional recibimiento oficial en el aeropuerto de Barajas y un encuentro con los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio de la Zarzuela. También se espera su visita a un centro de Cáritas y una gran vigilia juvenil que podría celebrarse en el estadio Santiago Bernabéu. El domingo 7 de junio, coincidiendo con el Corpus Christi, León XIV presidiría una gran Eucaristía en el eje de la Castellana, con posibilidad de procesión posterior. La agenda incluye además encuentros con el mundo universitario en El Escorial, reuniones institucionales con el Gobierno y citas con obispos, sacerdotes y seminaristas.

Tras Madrid, llegará el turno de Barcelona. Allí visitará la Sagrada Familia, en un contexto simbólico marcado por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesucristo. El viaje concluirá en Canarias los días 11 y 12 de junio, donde el Pontífice pondrá el acento en la realidad migratoria del archipiélago, con encuentros previstos con personas migrantes y agentes sociales. No hay una estimación del coste de esta visita del Papa a España.

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