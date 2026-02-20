España Cultura

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús: alcanza su máximo de 172,5 metros

El próximo gran desafío para la basílica será la finalización de la fachada de la Gloria, la principal entrada aún no construida

Una enorme grúa amarilla ha elevado la última pieza de la gran cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de anchura que completa la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Antoni Gaudí hace más de 140 años.

La Sagrada Familia, la emblemática basílica diseñada por Antoni Gaudí, ha alcanzado este viernes su altura máxima: 172,5 metros, consolidándose como la iglesia más alta del mundo y el edificio más elevado de Barcelona. El hito se ha conseguido tras instalar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús, pieza monumental de 17 metros de altura y 13,5 de anchura.

El avance ha generado expectación entre los cientos de turistas que se congregaron alrededor del templo. Fueron testigos de las maniobras que implicaron una grúa y trabajadores suspendidos por arneses, en una operación transmitida en directo por los canales oficiales de la fundación responsable del proyecto.

La colocación de la cruz marca el final de una etapa clave en la Sagrada Familia, que desde octubre pasado ya había superado los 162,9 metros y desbancado al templo de Ulm en Alemania como la iglesia más alta del planeta. El diseño de Gaudí establece que la altura máxima del templo no sobrepase los 177 metros de la montaña de Montjuic, respetando así el límite natural que consideraba “la obra de Dios”.

La cruz, fabricada en Alemania y ensamblada en una plataforma situada a 54 metros sobre la nave central, presenta una geometría de doble giro, en línea con la técnica empleada por Gaudí en las columnas del templo. El recubrimiento de vidrio y cerámica blanca esmaltada responde al deseo del arquitecto de que la pieza “pareciera de cristal”, con ventanales en los extremos horizontales que ofrecerán vistas panorámicas de Barcelona.

Una grúa de construcción trabaja
Una grúa de construcción trabaja en las torres de la Basílica de la Sagrada Família en Barcelona, España, bajo un cielo azul claro, destacando el continuo progreso de la obra maestra de Gaudí.

Los siguientes pasos en la construcción

El próximo gran desafío para la basílica será la finalización de la fachada de la Gloria, la principal entrada aún no construida. El proyecto contempla una escalinata monumental y una plaza, cuya ejecución requeriría la demolición de varios edificios residenciales. Esta propuesta ha generado rechazo entre los vecinos, quienes se oponen a perder sus hogares.

El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta al reto de mediar en el conflicto. Las autoridades aseguran que no aprobarán ninguna solución que no incluya alternativas habitacionales para los residentes afectados, en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

El momento de la colocación
El momento de la colocación de la cruz en la Sagrada Familia. (EFE)

Pese al hito alcanzado, el futuro de la Sagrada Familia sigue sujeto a la evolución de la financiación, basada principalmente en la venta de entradas. La basílica, que en 2024 vendió 4,8 millones de entradas, experimentó retrasos vinculados a la pandemia, lo que obligó a abandonar el objetivo de finalizar las obras en 2026.

La fundación constructora mantiene la prudencia y evita fijar una nueva fecha definitiva de conclusión. Algunas fuentes próximas al templo estiman que las obras principales podrían terminarse en una década, siempre que no surjan nuevos contratiempos en el flujo de visitantes ni en la ejecución de los accesos.

La ceremonia de inauguración de la Torre de Jesús está prevista para el 10 de junio, en coincidencia con el centenario de la muerte de Gaudí. Se espera la posible presencia del papa León XIV, aunque su asistencia no ha sido confirmada.

*Con información de EFE y AFP

