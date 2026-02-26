España

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

El Vaticano ha confirmado también que el pontífice presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia

Guardar
El papa León XIV intervendrá
El papa León XIV intervendrá en el Congreso de los Diputados en su visita a España.

Las Cortes recibirán por primera vez a un papa. Robert Francis Prevost, León XIV, visitará el Congreso el 8 de junio, durante su viaje de seis días a España, y pronunciará un discurso en una sesión solemne conjunta ante diputados y senadores, ha confirmado este jueves el Vaticano.

Fue la Santa Sede quien sugirió esta oportunidad, con el visto bueno inmediato del parlamento. El protocolo será el mismo que se emplea cada vez que acude un jefe de Estado, el papa lo es, por lo que habrá que sumar asientos a la bancada para acoger a representantes de las dos cámaras.

La cita no alterará el calendario de plenos del Congreso. De hecho, la fecha elegida es un lunes, día que no se celebran.

León XIV aterrizará en nuestro país el 6 de junio y se marchará el 12 habiendo visitado Madrid, Barcelona y Canarias. Estos días se están empezando a conocer los detalles de este viaje histórico, como que presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

15 años después

La última vez que un papa visitó nuestro país fue en 2011, cuando lo hizo Benedicto XVI. Francisco no llegó a venir.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Papa León XIVCongreso de los DiputadosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-NoticiasIglesia Católica

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

La sentencia también obliga a la empresa a indemnizarle con 1.125 euros, porque la obligación de asumir más tareas sin compensación económica supuso un “daño moral”

La Justicia da la razón

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

La mayoría de sanciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y la venta ambulante no autorizada. Hasta un 20% de las multas ha recaído sobre personas que han orinado en la calle

Más de mil multas en

Un exmayordomo real desvela cómo es la nueva casa del expríncipe Andrés: “No tiene nada que ver con Buckingham”

La oveja negra de la familia real británica se ha instalado de manera provisional en Wood Farm, que antaño fue el refugio preferido de Felipe de Edimburgo

Un exmayordomo real desvela cómo

David de Jorge, chef: “Uno de los trucos para hacer los huevos rellenos es cortarlos a lo ancho, para que tengan mucha más mordida”

El cocinero comparte sus trucos para unos huevos rellenos con mucho sabor y una deliciosa textura cremosa

David de Jorge, chef: “Uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

Feijóo ‘perdona’ a Juan Carlos l por “parar el golpe” del 23F y pide devolverle el favor con su regreso a España

Pedro Sánchez desmiente los “bulos” sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica