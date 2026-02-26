El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

El papa León XIV intervendrá en el Congreso de los Diputados en su visita a España.

Las Cortes recibirán por primera vez a un papa. Robert Francis Prevost, León XIV, visitará el Congreso el 8 de junio, durante su viaje de seis días a España, y pronunciará un discurso en una sesión solemne conjunta ante diputados y senadores, ha confirmado este jueves el Vaticano.

Fue la Santa Sede quien sugirió esta oportunidad, con el visto bueno inmediato del parlamento. El protocolo será el mismo que se emplea cada vez que acude un jefe de Estado, el papa lo es, por lo que habrá que sumar asientos a la bancada para acoger a representantes de las dos cámaras.

La cita no alterará el calendario de plenos del Congreso. De hecho, la fecha elegida es un lunes, día que no se celebran.

León XIV aterrizará en nuestro país el 6 de junio y se marchará el 12 habiendo visitado Madrid, Barcelona y Canarias. Estos días se están empezando a conocer los detalles de este viaje histórico, como que presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

El sumo pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias.

15 años después

La última vez que un papa visitó nuestro país fue en 2011, cuando lo hizo Benedicto XVI. Francisco no llegó a venir.

(Noticia en ampliación)