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Silvia Severino, psicóloga: “Estas son las 5 citas que deberías tener antes de ser una relación”

Estas experiencias previas permiten detectar señales fundamentales sobre compatibilidad y objetivos compartidos

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Silvia Severino, psicóloga, sobre las relaciones de pareja (Composición Infobae)
Silvia Severino, psicóloga, sobre las relaciones de pareja (Composición Infobae)

Comenzar una relación amorosa con otra persona suele surgir de una conexión especial, ya sea emocional, intelectual o física. Esa afinidad o esos intereses compartidos hacen que nazca un deseo de conocer más a la otra persona y disfrutar más tiempo juntos.

Además, iniciar una relación responde al deseo de compañía y crecimiento personal. La posibilidad de apoyarse mutuamente, vivir nuevas experiencias y construir algo en común convierte ese vínculo en algo significativo.

La psicóloga Silvia Severino, a través de su cuenta de TikTok, aconseja realizar cinco tipos de citas antes de definir una relación amorosa. Estas experiencias previas permiten detectar señales fundamentales sobre compatibilidad y objetivos compartidos.

Qué tipo de citas tener antes de llamarlo relación

Silvia Severino propone que antes de etiquetar algo como “relación”, es clave pasar por algunas experiencias que revelan si de verdad existe o no una compatibilidad que dure a largo plazo. La primera cita esencial que se debe tener es una conversación real, es decir, un espacio de honestidad donde se abordan preguntas profundas como “¿cómo expresas el amor?” o “¿cómo reaccionas bajo presión?”. Este tipo de diálogo permite conocer a la otra persona más allá de lo superficial. “Una hora de honestidad vale más que tres meses de mensajes”, explica la psicóloga.

La segunda cita necesaria tiene lugar en un entorno muy cotidiano: el supermercado. Allí, los gestos sobre cómo elegir, cómo manejar el dinero o cómo tratar a los empleados de la tienda hablan más que cualquier discurso. Son detalles que pueden parecer pequeños, pero que demuestran los valores y las actitudes reales.

Andrea García, española que vive en Suiza, habla con ‘Infobae’ sobre su experiencia en Zúrich y el reto de aprender alemán desde el extranjero.

La tercera propuesta de Silvia Severino es aprender juntos, como asistir a un taller o tomar una clase. “Vas a ver si es paciente, si se frustra fácil, si sabe reírse de sí mismo”. En este contexto, aspectos clave de la personalidad, como la tolerancia o la frustración aporta una información valiosa sobre cómo será la dinámica en pareja.

Trabajar juntos o comprar muebles

La cuarta cita que se debe tener consiste en compartir un espacio de trabajo, como una hora en un café donde cada uno se concentra en lo suyo. Este momento revela si existe respeto por el tiempo y la atención del otro, algo fundamental para la convivencia. “Vas a ver si es paciente, si se frustra fácil, si sabe reírse de sí mismo”, explica.

La quinta y última cita que aconseja la psicóloga lleva a un espacio algo más simbólico, como una tienda de muebles. Allí, hablar sobre cómo imaginan su hogar permite descubrir si existe una visión de vida compartida, así como valores y prioridades en común.

Además, todas estas situaciones ayudan a observar a la otra persona en contextos distintos, más allá de las citas tradicionales. Ver cómo actúa en lo cotidiano, en lo nuevo y en lo práctico ofrece una imagen más completa y realista del vínculo.

En conclusión, estas cinco citas no son simples encuentros, sino que son herramientas para evaluar la compatibilidad real. Como sugiere Silvia Severino, vale la pena tenerlas presentes antes de dar el paso y considerar que se está en una relación.

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