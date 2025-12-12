Emma Goberna, psicóloga: “El amor de verdad aparece cuando hay atracción, afecto y admiración”

Una psicóloga explica los elementos indispensables necesarios para construir una relación de pareja sólida. (Montaje Canva Infobae)

Encontrar una relación estable no depende solo del deseo, de la afinidad o de la admiración. Cada una de esas sensaciones puede aparecer por separado, pero eso no significa que exista amor. La creadora de contenido Emma Goberna, especializada en psicología general sanitaria, trauma y EMDR, explica esta idea en sus vídeos de TikTok (@emma_goberna). Resume el problema en tres elementos básicos que muchas veces confundimos: atracción, afecto y admiración.

Según detalla, sentir deseo físico por alguien no es amor, sino atracción. Hablar durante horas con una persona y sentir cercanía emocional tampoco es amor, en todo caso es afecto. Por otro lado, pensar que alguien es brillante o inspirador es admiración. “El amor de verdad aparece cuando se juntan las tres A: atracción, afecto y admiración”, señala la divulgadora. Es decir, cuando conectamos desde el cuerpo, el corazón y la mente al mismo tiempo.

Goberna pone un ejemplo sencillo. Imagina que conoces a alguien con quien compartes valores, conversaciones largas y una conexión emocional profunda. Esa persona te cae bien, te hace sentir cómoda y te acompaña, pero no te atrae físicamente. La psicóloga lo resume así: “Parece que no, pero eso se va a convertir en un problema”. No porque haya algo malo en la otra persona, sino porque lo que estás construyendo ahí es una amistad, no una relación de pareja.

También puede ocurrir lo contrario. Hay vínculos en los que existe química sexual y cariño, pero falta admiración. En ese caso, según explica, “sois amantes”, no una pareja que pueda sostener un proyecto en el tiempo. Los problemas, según la psicóloga, aparecen cuando creemos que cualquiera de estas combinaciones parciales basta para formar un amor completo.

Goberna recuerda que sentir amor por alguien y recibir amor de vuelta tampoco garantiza que la relación sea sana. Para tener una base sólida, hace referencia a la conocida Teoría del Triángulo de Sternberg: intimidad, pasión y compromiso. Tres elementos indispensables para que un vínculo se sostenga.

La honestidad sobre los sentimientos

Muchas relaciones terminan mal porque empezamos con solo una o dos de las tres A que definen el amor completo: Atracción, Afecto y Admiración. Al principio puede parecer suficiente. La novedad o las expectativas hacen que no notemos lo que falta, sin embargo, con el tiempo, esa ausencia se vuelve evidente.

El enfoque de Goberna invita a mirar las relaciones con honestidad. No se trata de juzgar, sino de entender lo que cada vínculo nos aporta y lo que nos falta. Reconocer la realidad nos ayuda a actuar de forma más clara y a evitar sufrimiento innecesario.

En definitiva, una relación no se sustenta solo con un elemento. Identificar qué tenemos y qué nos falta es esencial para conseguir que sea sana y duradera. Y si algo no encaja, soltar no es rendirse, es cuidarse. Es abrir la puerta a otras experiencias más equilibradas. La claridad sobre nuestros sentimientos y la honestidad sobre lo que recibimos nos permite vivir de forma más consciente, sin depender de expectativas irreales.