Estas son las principales diferencias entre una petición y un límite, según una neuropsicóloga

La neuropsicóloga Marta Jiménez explica la diferencia entre petición y límite (Montaje Infobae / @martajimenezpsicologa)

La vida cotidiana está llena de pequeños conflictos con desconocidos, colegas, compañeros de trabajo, amigos, familia... que, sin darnos cuenta, revelan algo más profundo: cómo nos relacionamos con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Desde discusiones en pareja hasta tensiones familiares o laborales, muchas de estas situaciones comparten un denominador común: la dificultad para expresar lo que necesitamos sin invadir al otro o sin desprotegernos.

En ese contexto, dos conceptos suelen confundirse con frecuencia: la petición y el límite. Aunque puedan parecer similares, no lo son en absoluto. De hecho, entender la diferencia entre ambos puede marcar un antes y un después en la forma en que gestionamos nuestras relaciones. No se trata solo de comunicación, sino de responsabilidad emocional y de autocuidado.

En los últimos tiempos, los expertos en salud mental han puesto el foco en esta distinción. Una de ellas es la neuropsicóloga Marta Jiménez, quien, a través de un ejemplo sencillo y cotidiano, explica con claridad cómo funcionan estos dos mecanismos y por qué es fundamental aprender a utilizarlos correctamente.

Para hacerlo comprensible, plantea en un vídeo publicado en sus redes sociales (@martajimenezpsicologia) una escena fácil de imaginar: una madre y su hijo dentro de un ascensor. El niño, movido por la curiosidad o el juego, empieza a pulsar todos los botones. Ante esa situación, la madre tiene varias opciones. La primera es formular una petición: “Oye, por favor, me gustaría que no pulsaras los botones del ascensor”.

Esta frase, aparentemente correcta y respetuosa, representa una forma habitual de comunicación. Sin embargo, como señala la experta, tiene una limitación clara: no garantiza ningún cambio en el comportamiento del otro. “Puedes volver a entrar en el ascensor con el niño y el niño seguramente vuelva a pulsar todos los botones”, advierte.

Y es aquí donde aparece el segundo concepto clave: el límite. A diferencia de la petición, el límite no depende de la voluntad ajena, sino de la propia acción. “Ahí es donde entra el concepto de límite, que sería cuando la madre se interpone entre los botones del ascensor y el niño y no le va a permitir ejecutar la acción”, explica Jiménez. Es decir, el límite no es una orden ni una exigencia, sino una conducta concreta que protege una necesidad propia.

Trasladado al ámbito de las relaciones adultas, este planteamiento adquiere una dimensión aún más relevante. Muchas personas caen en la frustración al repetir peticiones que no son atendidas: cambios de actitud, mayor atención, respeto por ciertos temas. Sin embargo, como subraya la neuropsicóloga, pedir no es lo mismo que garantizar. “Esto, llevado al terreno de las relaciones, tú puedes pedirle a alguien que cambie algo, pero eso no te garantiza que vaya a cambiar”, afirma.

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El respeto a uno mismo, herramienta clave de autocuidado

La clave, entonces, no está en insistir indefinidamente, sino en asumir la parte de control que sí corresponde a uno mismo. Aquí es donde el límite se convierte en una herramienta de autocuidado. No implica castigar ni manipular al otro, sino tomar decisiones coherentes con lo que se necesita. “Si no lo hace, ahí tú tienes el poder y la elección de poner un límite y no volver a quedar con esa persona o no comentarle ya ciertos temas”, señala Jiménez.

Este enfoque supone un cambio de paradigma. Frente a la idea de intentar modificar al otro, se propone una mirada centrada en la responsabilidad individual. El límite no busca transformar conductas ajenas, sino proteger el propio bienestar.

En última instancia, la diferencia entre petición y límite radica en el lugar desde el que se actúa. La petición mira hacia fuera; el límite, hacia dentro. Y entender esta distinción no solo mejora la comunicación, sino que fortalece la autoestima y la capacidad de tomar decisiones saludables. “Así que la próxima vez prueba con la petición y, si no funciona, ponte un límite a ti mismo para protegerte y priorizarte”, concluye la experta.