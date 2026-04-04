No discutir con tu pareja puede ser un símbolo de alarma, una psicóloga explica los motivos

No discutir con tu pareja puede ser un símbolo de alarma. Freepik

En el imaginario colectivo, las relaciones de pareja sin discusiones suelen considerarse el ideal de armonía. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten de que esta aparente tranquilidad puede esconder problemas más profundos. Así lo explica Mireia Rosa, una psicóloga sanitaria que pone el foco en un fenómeno conocido como “falsa paz”.

“El otro día vino una pareja a terapia y dijo que nunca discutían y a mí me saltaron las alarmas”, relata la especialista. Lejos de interpretar esta ausencia de conflictos como algo positivo, su reacción fue de preocupación. ¿El motivo? En cualquier relación, las diferencias son inevitables.

“Cuando tenemos pareja compartimos muchísimos momentos, pero somos distintas personas con diferentes opiniones, con distintas necesidades”, explica. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, forma parte natural de cualquier vínculo sano. Por eso, la ausencia total de desacuerdos puede ser indicativa de que algo no se está gestionando de forma adecuada.

Según la especialista, cuando nunca aparecen disputas, “suele ser porque alguno de los dos o ambos está callando las cosas con las que no está de acuerdo o sus propias necesidades”. Es decir, en lugar de afrontar los conflictos, se opta por evitarlos, lo que puede generar un desequilibrio en la relación.

Evitar conflictos de pareja genera desequilibrio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón tiene un nombre en el ámbito terapéutico: “Falsa paz”, señala. Esta dinámica implica que el conflicto persiste, pero se encuentra encubierto por el silencio. “Es cuando una de las dos personas aprende a no comunicar las cosas, puesto que decirlo genera un conflicto”, añade la psicóloga.

No discutir en pareja no suele ser buena señal

A corto plazo, evitar discusiones puede parecer una estrategia eficaz para mantener la calma. Sin embargo, a largo plazo, esta falta de comunicación puede derivar en frustración, resentimiento e incluso distanciamiento emocional. Las necesidades no expresadas y los desacuerdos no resueltos tienden a acumularse, deteriorando progresivamente la relación.

Frente a esta idea extendida de que las discusiones son negativas, la psicóloga propone un enfoque diferente. “Las parejas sanas no son aquellas que no discuten nunca”, subraya. En lugar de evitar el conflicto, la clave está en aprender a gestionarlo de forma adecuada.

“Las parejas sanas son las que, cuando lo hacen, saben cómo hacerlo sin querer herir al otro y de una forma asertiva y saludable”, explica. Esto implica escuchar activamente, expresar las propias necesidades con respeto y buscar soluciones conjuntas, en lugar de imponer posturas o recurrir al silencio.

La comunicación es un pilar fundamental para construir una relación de pareja sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo mantener una conversación sana?

La comunicación es un pilar fundamental para construir una relación de pareja sana, ya que permite compartir pensamientos, necesidades y emociones, además de resolver conflictos y fortalecer el vínculo. Sin embargo, no es algo estático: evoluciona con el tiempo y puede atravesar etapas más complejas, según el blog especializado Esther Mi Psicóloga.

Para lograr un diálogo efectivo, es clave elegir bien el momento y el lugar para hablar, evitando conversaciones importantes cuando hay cansancio o enfado. También resulta esencial abordar los problemas en su debido momento y no acumularlos, ya que esto puede generar frustración o resentimiento.

Además, pensar antes de hablar ayuda a expresarse de forma asertiva y respetuosa, evitando decir cosas de las que luego uno pueda arrepentirse. La empatía, el respeto y la honestidad son la base de una comunicación saludable: implica no herir intencionadamente, no hacer suposiciones y ser transparente con lo que se siente.