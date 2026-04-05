Receta de huevos veganos, la solución para disfrutar de los platos tradicionales sin ingredientes de origen animal

Los huevos veganos son la solución revolucionaria para aquellos que quieren disfrutar de los platos tradicionales sin ingredientes que tengan origen animal. Es una alternativa vegetal con todo el sabor y la versatilidad de los clásicos huevos.
La receta de huevos veganos conquista por su textura y aroma tan parecidos al original. Este plato ha ganado popularidad por su valor nutricional como por ser apto para todo tipo de dietas. Se puede acompañar con pan, ensaladas o servirlos como base para recetas más elaboradas.
Receta de huevos veganos
El huevo cocido vegano se compone de dos partes: una clara a base de tofu, anacardos y agar-agar, y una yema hecha con anacardos, cúrcuma y pasta de tomate. El resultado es un bocado compacto, sabroso y muy visual, ideal para sorprender en cualquier mesa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 30 minutos (incluye remojado y cuajado)
- Preparación activa: 20 minutos
- Cuajado en nevera: 1 hora
Ingredientes
- 70 g de tofu firme
- 75 g de anacardos crudos (remojados 1 hora)
- 20 g de harina de arroz
- 1 cucharadita de sal Kala Namak (sal negra)
- 4 g de agar-agar en polvo
- 250 ml de agua
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharada de levadura nutricional desamargada
- 50 g de anacardos crudos (para la yema)
- 10 g de harina de arroz (para la yema)
- 1 g de agar-agar (para la yema)
- 200 ml de agua (para la yema)
- 1/4 cucharada de pasta de tomate concentrado
- 1 cucharadita de cúrcuma molida
- Moldes tipo huevo o semiesfera
Cómo hacer huevos veganos, paso a paso
- Remoja los anacardos en agua durante 1 hora para ablandarlos.
- Escurre los anacardos y tritúralos con el tofu, harina de arroz, sal Kala Namak, levadura, ajo y un poco de agua hasta obtener una crema muy fina.
- Disuelve el agar-agar en el resto del agua y lleva a ebullición 3 minutos.
- Añade el agar-agar caliente a la mezcla triturada y procesa de nuevo.
- Unta los moldes con aceite y vierte la mezcla blanca para formar la “clara”. Reserva un hueco en el centro para la yema. Refrigera hasta que cuaje (mínimo 1 hora).
- Para la yema, remoja y tritura los anacardos con la harina de arroz, agua, pasta de tomate, cúrcuma, sal Kala Namak, levadura y agar-agar.
- Lleva la mezcla de la yema al fuego y hierve 3 minutos, removiendo constantemente.
- Rellena los huecos de la clara con la masa de yema aún caliente y deja enfriar completamente en la nevera.
- Desmolda con cuidado antes de servir.
Consejo fundamental: Utiliza moldes de silicona para facilitar el desmolde y obtener una forma de huevo perfecta. Ajusta la cantidad de sal negra para lograr ese aroma y sabor característico a huevo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
10 mitades de huevo cocido vegano (5 huevos completos).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Proteínas: 3-4 g
- Grasas: 3-4 g
- Hidratos de carbono: 4-5 g
- Calorías: 60-70 kcal
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera, en recipiente hermético, durante 3 días. No es recomendable congelar por la textura del agar-agar.