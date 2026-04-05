España

Receta de huevos veganos, la solución para disfrutar de los platos tradicionales sin ingredientes de origen animal

Es una alternativa vegetal con todo el sabor y versatilidad de los huevos clásicos

Guardar
Huevos cocidos con la yema en su punto (Adobe Stock)
Huevos cocidos con la yema en su punto (Adobe Stock)

Los huevos veganos son la solución revolucionaria para aquellos que quieren disfrutar de los platos tradicionales sin ingredientes que tengan origen animal. Es una alternativa vegetal con todo el sabor y la versatilidad de los clásicos huevos.

La receta de huevos veganos conquista por su textura y aroma tan parecidos al original. Este plato ha ganado popularidad por su valor nutricional como por ser apto para todo tipo de dietas. Se puede acompañar con pan, ensaladas o servirlos como base para recetas más elaboradas.

Receta de huevos veganos

El huevo cocido vegano se compone de dos partes: una clara a base de tofu, anacardos y agar-agar, y una yema hecha con anacardos, cúrcuma y pasta de tomate. El resultado es un bocado compacto, sabroso y muy visual, ideal para sorprender en cualquier mesa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos (incluye remojado y cuajado)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cuajado en nevera: 1 hora

Ingredientes

  • 70 g de tofu firme
  • 75 g de anacardos crudos (remojados 1 hora)
  • 20 g de harina de arroz
  • 1 cucharadita de sal Kala Namak (sal negra)
  • 4 g de agar-agar en polvo
  • 250 ml de agua
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharada de levadura nutricional desamargada
  • 50 g de anacardos crudos (para la yema)
  • 10 g de harina de arroz (para la yema)
  • 1 g de agar-agar (para la yema)
  • 200 ml de agua (para la yema)
  • 1/4 cucharada de pasta de tomate concentrado
  • 1 cucharadita de cúrcuma molida
  • Moldes tipo huevo o semiesfera

Cómo hacer huevos veganos, paso a paso

  • Remoja los anacardos en agua durante 1 hora para ablandarlos.
  • Escurre los anacardos y tritúralos con el tofu, harina de arroz, sal Kala Namak, levadura, ajo y un poco de agua hasta obtener una crema muy fina.
  • Disuelve el agar-agar en el resto del agua y lleva a ebullición 3 minutos.
  • Añade el agar-agar caliente a la mezcla triturada y procesa de nuevo.
  • Unta los moldes con aceite y vierte la mezcla blanca para formar la “clara”. Reserva un hueco en el centro para la yema. Refrigera hasta que cuaje (mínimo 1 hora).
  • Para la yema, remoja y tritura los anacardos con la harina de arroz, agua, pasta de tomate, cúrcuma, sal Kala Namak, levadura y agar-agar.
  • Lleva la mezcla de la yema al fuego y hierve 3 minutos, removiendo constantemente.
  • Rellena los huecos de la clara con la masa de yema aún caliente y deja enfriar completamente en la nevera.
  • Desmolda con cuidado antes de servir.

Consejo fundamental: Utiliza moldes de silicona para facilitar el desmolde y obtener una forma de huevo perfecta. Ajusta la cantidad de sal negra para lograr ese aroma y sabor característico a huevo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

10 mitades de huevo cocido vegano (5 huevos completos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 3-4 g
  • Grasas: 3-4 g
  • Hidratos de carbono: 4-5 g
  • Calorías: 60-70 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera, en recipiente hermético, durante 3 días. No es recomendable congelar por la textura del agar-agar.

Temas Relacionados

Huevo FritoRecetas SaludablesRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica en redes sociales los beneficios y las condiciones que deben seguirse si se decanta por emplear el champú en seco

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria