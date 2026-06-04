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Rafa Nadal confiesa cómo se gestó su histórico beso con Shakira, 16 años después: “Tuve que pedir una botella de tequila para relajarme un poco”

El extenista protagonizó uno de los videoclips de la colombiana, en el que simulaban que eran pareja y mostraban una gran química

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Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)
Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)

Ya han pasado 16 años desde que Shakira decidió contar con Rafa Nadal para el videoclip de Gitana, logrando una unión mítica que ha quedado para la historia. Sin embargo, después de tantos años, el extenista mallorquín ha revelado que su timidez le jugó una mala pasada a la hora de grabar aquellas escenas íntimas que acabaron convirtiéndose en una de las colaboraciones más recordadas entre el deporte y la música.

“Recuerdo que cuando fui a hacer un videoclip con Shakira tuve que pedir una botella de tequila para relajarme un poco”, ha contado Rafa Nadal en su documental entre risas al rememorar un trabajo estrenado en 2010, dirigido por Jaume de Laiguana, en el que ambos compartían abrazos, miradas y hasta un beso que alimentó durante meses rumores de relación.

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La anécdota contrasta con la imagen que ha acompañado durante años al mallorquín en la pista de tenis: un competidor acostumbrado a disputar finales de Grand Slam ante millones de espectadores y a soportar una presión extrema. El propio Nadal ha situado aquel rodaje como una experiencia incómoda en un terreno en el que era completamente inexperto, ajeno al deporte.

Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)
Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)

La química entre Shakira y Rafa Nadal

Frente a la solvencia que exhibía sobre la tierra batida, el desafío consistía en interpretar un papel romántico delante de la cámara junto a una de las artistas más conocidas del mundo. La exposición mediática y el componente artístico del proyecto eran un escenario completamente distinto al de su carrera deportiva. El videoclip de Gitana mostraba a Shakira y a Nadal en escenas de gran complicidad. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los trabajos audiovisuales más comentados de aquel momento.

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La producción estuvo dirigida por Jaume de Laiguana y presentaba a ambos compartiendo momentos de cercanía y química, simulando que eran pareja. Ese planteamiento visual disparó las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos, aunque siempre quedó claro que se trataba de una colaboración estrictamente profesional, aunque acabó convirtiéndose también en una amistad.

Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)
Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)

Fue una decisión de la propia cantante, que eligió personalmente al deportista para formar parte del proyecto. En aquel momento, ambos mantenían una excelente amistad, un vínculo que sirvió de base para una colaboración que trascendió el lanzamiento de la canción. Con el paso del tiempo, el vídeo ha acumulado millones de visualizaciones, en concreto 189 millones.

Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)
Rafa Nadal en el videoclip de 'Gitana' de Shakira (YouTube)

La timidez de Rafa Nadal

La nueva confesión de Nadal añade ahora un matiz personal a un episodio que ya formaba parte del imaginario popular de ambos. La escena que describe el extenista tiene un valor añadido porque rompe con el perfil público de un deportista asociado a la seguridad, la concentración y la fortaleza mental. “Soy muy tímido y lo paso mal cuando soy el centro de atención fuera de la pista”, ha llegado a confesar en alguna ocasión.

Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

Es por ello que Rafa Nadal salió por completo de su zona de confort mientras Shakira le bailaba, lo tocaba e incluso le besaba, cantando estrofas como “no intentes amarrarme ni dominarme, aprovecha hoy que me puedo ir mañana”. La confesión llega, además, en una etapa en la que el mallorquín se ha mostrado especialmente abierto a compartir recuerdos y experiencias personales de una trayectoria irrepetible a través de su documental de Netflix.

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