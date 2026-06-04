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Era profesor de matemáticas, tenía antecedentes y violó a una alumna que acabó suicidándose: la Justicia lo condena a 10 años de cárcel

La resolución recoge un patrón continuado de conductas dentro del entorno escolar del docente a cuatro menores

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Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. (Europa Press)
Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. (Europa Press)

Un profesor de matemáticas de 4º de la ESO de un instituto de Villanueva del Pardillo (Madrid) ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a diez años y medio de cárcel por abusar sexualmente de tres alumnas y violar a otra, la cual acabó quitándose la vida a raíz del grave deterioro psicológico sufrido.

La sentencia detalla los múltiples y severos daños psicológicos padecidos por la menor agredida sexualmente, que, como consecuencia de los hechos, llegó a sufrir ocho ingresos hospitalarios en un solo año. Pese a sus intentos por rehacer su vida, la joven falleció por suicidio en agosto de 2025.

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El hombre, de nacionalidad española y con antecedentes penales por abuso sexual, deberá además abonar 59.000 euros en indemnizaciones y una multa de 10.080 euros, así como cumplir otras medidas como la prohibición de aproximarse a las víctimas.

El relato de las víctimas

El relato de las cuatro víctimas queda plenamente acreditado y dibuja una dinámica que se repite a lo largo del tiempo. Según la sentencia, el profesor mantenía comportamientos inadecuados que comenzaban en el aula, con comentarios fuera de lugar, y continuaban a través de mensajes enviados por la plataforma virtual del centro. En algunos casos, esa conducta derivaba en encuentros privados en los que se producían tocamientos y besos.

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El episodio más grave tuvo lugar en uno de esos encuentros privados, donde el docente llegó a violar a una de sus alumnas. A raíz de estos hechos, la víctima desarrolló un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad y depresión, además de alteraciones de la personalidad, tal y como acreditan las pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas.

Según la resolución, la joven cambió de centro de estudios y de nombre, al asociar este último con la agresión sufrida, ya que su profesor lo repetía durante la violación. Además, tras lo sucedido, comenzó a presentar un grave deterioro psicológico: sufría pesadillas, no podía dormir ni llevar una vida normal, se aisló por completo en su habitación, dejó de comer y beber y llegó a ingresar en un centro por recomendación de su psicóloga.

A pesar de ello, su estado continuó empeorando con el tiempo. Tras “sucesivos y múltiples ingresos hospitalarios” —ocho solo en el año posterior a los hechos— y después de manifestar a su familia la “imposibilidad de seguir adelante”, la joven acabó quitándose la vida en agosto de 2025, según recoge la resolución difundida por Efe.

La Sala da por probados, “sin ningún género de dudas”, los hechos relatados por las víctimas, cuyas declaraciones se refuerzan mutuamente al describir un mismo patrón de actuación por parte del profesor. Asimismo, considera que resultan coherentes con el resto del material probatorio, como los testimonios del personal del instituto y los informes psicológicos y psiquiátricos de la víctima.

El docente llegó a sostener que “iban a por él”

Durante el juicio, el acusado negó los hechos y llegó a afirmar que “iban a por él”, insinuando la existencia de un complot en su contra. Una versión que la Sala rechaza al considerar que “no resulta verosímil ni apta para desvirtuar el conjunto incriminatorio existente”. El tribunal, no obstante, aplica dos atenuantes: la reparación del daño, ya que el condenado depositó 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y las dilaciones indebidas, dado que la causa se inició en 2020 y el juicio no se ha celebrado hasta 2026.

Con estos elementos, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a este profesor a nueve años de prisión por la agresión sexual a una de las alumnas y a un año y medio adicional por el abuso a otra víctima. Además, le han impuesto multas que suman 10.080 euros por los abusos a las otras dos menores.

La sentencia incluye también 17 años de libertad vigilada, 25 años y medio de inhabilitación para cualquier profesión con contacto con menores y órdenes de alejamiento de dos años a las víctimas. En el caso de la menor a la que violó, la prohibición se eleva a 15 años y se extiende no solo al lugar donde descansan sus restos, sino también a sus padres. Asimismo, fija indemnizaciones de 50.000 euros para la familia de la joven fallecida, 5.000 euros para otra de las víctimas y 2.000 euros para cada una de las restantes.

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