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Cómo hacer torrijas veganas, una receta sin leche ni huevos para disfrutar del sabor de la Semana Santa

Con leche vegetal y harina de garbanzos conseguiremos una textura y consistencia muy similares a las de la torrija tradicional

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Torrijas de Semana Santa (Freepik)
Torrijas de Semana Santa (Freepik)

Ni intolerancia, ni dietas, ni decisiones éticas tienen por qué impedirnos de disfrutar del sabor más clásico de la Semana Santa. Las torrijas, postre humilde y sabroso donde los haya, es la receta dulce por excelencia de estas fechas, una rebanada de pan remojada y jugosa que se fríe en aceite y se reboza en azúcar y canela para las delicias de grandes y pequeños.

La leche de vaca utilizada tradicionalmente para este plato se sustituye por bebida vegetal, ya sea de avena, almendra o soja. En el caso del huevo, este se intercambia por una mezcla de harina de garbanzo y agua, pues esta combinación consigue una textura y un sabor que, al cocinarse, se asemeja a la de un rebozado clásico. El paso final es común a la versión más clásica: una fritura en aceite de oliva que, también en este caso, se puede sustituir por una cocción al horno o incluso en freidora de aire.

Receta de torrijas veganas

Las torrijas veganas siguen el mismo proceso que las tradicionales: rebanadas de pan remojadas en bebida vegetal y aromatizadas con canela y cítricos, luego fritas y espolvoreadas con azúcar y canela. El secreto está en usar pan del día anterior y sustituir el huevo por una mezcla de harina de garbanzo, almidón o bebida vegetal para lograr una textura jugosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 barra de pan del día anterior (mejor tipo torrija o pan consistente)
  • 600 ml de bebida vegetal (soja, avena o almendra)
  • 80 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • 1 piel de limón o naranja
  • 2 cucharadas de harina de garbanzo (o maicena)
  • 6 cucharadas de agua
  • Aceite de oliva suave o girasol (para freír)
  • 3 cucharadas de azúcar y 1 de canela en polvo (para espolvorear)

Cómo hacer torrijas veganas, paso a paso

  1. Corta el pan en rebanadas de unos 2 cm de grosor.
  2. Calienta la bebida vegetal con azúcar, canela en rama y piel de cítrico hasta que casi hierva. Deja que temple unos minutos.
  3. Remoja el pan en la bebida vegetal aromatizada. Hazlo poco a poco para que se empape sin romperse.
  4. Mezcla la harina de garbanzo y el agua hasta obtener una textura similar al huevo batido.
  5. Pasa las rebanadas por la mezcla de harina de garbanzo. Así logras el rebozado clásico.
  6. Fríe en abundante aceite caliente, unos 2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas.
  7. Deja escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  8. Mezcla el azúcar y la canela en polvo y reboza las torrijas aún calientes en esta mezcla.
  9. Disfruta calientes o templadas. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6-8 torrijas, suficiente para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Grasas: 7 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las torrijas veganas en la nevera, tapadas, hasta 3 días. Antes de servir, puedes atemperarlas ligeramente en el microondas o al horno suave.

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