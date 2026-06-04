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La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La investigación se centra en esclarecer el supuesto crimen orquestado a través de la compañía OmegaPro

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Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Guardia Civil)
Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido en la isla de Tenerife a un hombre buscado por el FBI, acusado de liderar una de las mayores estafas piramidales de la historia, valorada en más de 650 millones de dólares. El sospechoso, que tenía en vigor una orden internacional de detención, fue localizado en un hotel del sur de la isla y, tras su arresto, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de su extradición.

La colaboración entre las autoridades españolas y estadounidenses ha sido clave para el éxito de la operación. Fue tras diversas comprobaciones cuando los agentes del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo de vigilancia alrededor del hotel donde se hospedaba el sospechoso. El operativo concluyó con su detención y posterior puesta a disposición judicial, donde el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

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Detenido un hombre por estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en equipos de élite del fútbol español

Estafa piramidal histórica

La investigación iniciada por el FBI se centró en esclarecer una de las estafas piramidales más grandes de los últimos años, orquestada a través de la compañía OmegaPro. El principal responsable, ahora bajo custodia tras ser detenido en Tenerife, dirigía la entidad internacional y desplegó una estrategia de promoción a gran escala. Parte de esa campaña incluyó la participación de futbolistas reconocidos, lo que contribuyó a aumentar la visibilidad y la credibilidad del esquema entre potenciales inversores.

El acusado captó la confianza de miles de personas en diferentes países, valiéndose de la promesa de altas rentabilidades asociadas a supuestos paquetes de inversión. Sin embargo, estos productos financieros no existían y funcionaban como un esquema piramidal, donde el dinero de nuevos participantes se usaba para pagar a los primeros inversores, hasta que el sistema colapsó.

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Según las autoridades, el número de víctimas supera varios miles y las pérdidas globales se estiman en más de 650 millones de dólares. Esta suma convierte el caso de OmegaPro en uno de los fraudes piramidales de mayor impacto y dimensión internacional, tanto por el total defraudado como por la cantidad de personas afectadas en múltiples jurisdicciones. Así, la Guardia Civil se involucra en una operación histórica.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

Un golpe a la criminalidad internacional

Con esta operación, la Guardia Civil asegura que remarca su compromiso con el refuerzo de la seguridad ciudadana y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. Los controles rutinarios que permiten localizar a personas buscadas por la justicia de otros países demuestran la importancia de la cooperación policial y judicial transfronteriza.

Este tipo de actuaciones están dirigidas a garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, facilitando la entrega rápida y segura de los implicados a las autoridades que los reclaman. Tras la detención del acusado en Tenerife, la causa seguirá su curso en los tribunales, pendientes de la solicitud formal de extradición por parte de las autoridades estadounidenses. Por el momento, el presunto estafador permanecerá en prisión provisional hasta que se resuelva su situación legal y se proceda a su entrega para que responda ante la justicia estadounidense por el presunto fraude.

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