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El matemático que acertó el campeón de los últimos tres mundiales da su ganador para el Mundial 2026: “Quedé horrorizado”

Joachim Klement ha diseñado un modelo con el que adivinó que ganaría Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Ahora da su veredicto para Estados Unidos, México y Canadá

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Joachim Klement, el matemático que acertó el campeón de los últimos tres mundiales, da su ganador para el Mundial 2026
Joachim Klement, el matemático que acertó el campeón de los últimos tres mundiales, da su ganador para el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Joachim Klement no es adivino. Tampoco es un fanático del fútbol. Es un economista alemán que trabaja como asesor en un banco de inversión británico y que, en su momento, diseñó un modelo matemático para demostrar precisamente que predecir el ganador de un Mundial era imposible. Sin embargo, el experimento le salió al revés. Acertó con Alemania en 2014, lo volvió a hacer con Francia en 2018 y repitió gesta con Argentina en 2022. Ahora, a pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (el primero en la historia con 48 selecciones), ha vuelto a publicar su pronóstico: Países Bajos.

“La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”, explicó en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel.

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Tres aciertos consecutivos después, la gente ha empezado a tratarle como una especie de oráculo, aunque él lo rechaza con humor: “Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible. Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio”.

Selección de Países Bajos. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Selección de Países Bajos. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Cómo funciona el modelo

El sistema de Klement combina varias variables. Tiene en cuenta el PIB per cápita de cada país, el tamaño de la población y el peso social del fútbol, la posición en el ranking FIFA y un componente de azar que el matemático: la temperatura. “Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. ¿Es acaso un milagro que, salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014, todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?”, apunta.

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Con todas esas variables, Klement estima que su modelo explica el 55% del resultado. El 45% restante, dice, es pura suerte. Y advierte que en este Mundial ese margen de incertidumbre es mayor que nunca, precisamente por el nuevo formato con una ronda adicional de eliminación directa: “Equipos de menor categoría pueden derrotar a otros que son superiores a partido único”.

El gol de Iniesta en el Mundial de 2010 frente a Holanda. (EFE/Cézaro de Luca)
El gol de Iniesta en el Mundial de 2010 frente a Holanda. (EFE/Cézaro de Luca)

¿Cuándo cae España?

El cuadro que dibuja Klement para 2026 tiene un protagonista claro: Europa. Las cuatro semifinalistas serían Portugal, Inglaterra, Países Bajos y España. En esas semifinales, Portugal eliminaría a Inglaterra y Países Bajos a España. La final enfrentaría entonces a los neerlandeses contra los portugueses, con victoria para el equipo de Ronald Koeman y primer título mundial de su historia.

De los equipos sudamericanos, solo Argentina llegaría a cuartos de final, donde se encontraría con Portugal. Pero la predicción más llamativa sería la eliminación de Brasil en dieciseisavos de final a manos de Japón. “Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas”, sostiene Klement.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

A pesar de que solo sea un pronóstico, y que haya acertado las últimas tres citas mundialistas, el matemático dice que se “sentiría incómodo cobrando dinero por ello”. Además, advierte: “Es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneda caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir”.

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